Valentina Gilabert asegura que agresión de Marianne ‘N’ le dejó secuelas: ‘La recuperación es complicada’

La influencer Marianne ‘N’ agredió a Valentina Gilabert con un arma punzocortante que causó heridas en su cuerpo, las cuales requirieron de una intervención médica para evitar un mayor daño en diferentes órganos y partes de su cuerpo.

Marianne ‘N’ fue vinculada a proceso por el delito de lesiones, sin embargo, el daño que causó en la víctima pudo ser irreparable, pero le dejó secuelas.

Valentina Gilabert fue hospitalizada y Marianne ‘N’ detenida por el ataque violento ocurrido en una zona de Park Pedregal, cerca de Anillo Periférico, en la Ciudad de México.

Valentina Gilabert compartió el tipo de relación que tenía con Marianne 'N'. (Foto: Instagram @vale.gilabert)

¿Cuáles fueron las heridas que Marianne ‘N’ causó a Valentina Gilabert?

La creadora de contenido hirió la mano, el cuello, el pecho y parte del abdomen de ‘Vale’ con un cuchillo, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX,

Sin embargo, ahora Valentina Gilabert detalla el daño que ocasionó su atacante y enlista todas las partes del cuerpo cortadas con el arma blanca que causaron su hospitalización por poco más de 20 días.

“Estuve en coma por 5 días, luego 7 días en terapia intensiva y otra semana más en terapia intermedia, me reconstruyeron la mano izquierda, tuve drenaje de líquido en los pulmones y en el corazón”, declaró ‘Vale’ para N+.

Marianne ‘N’ utilizó un cuchillo para causar 13 heridas en el cuerpo de Gilabert, de las cuales tres fueron en el pecho, tres en la espalda, dos en el cuello, cinco en la mano izquierda, una en la cabeza, una más en la nariz y por último un corte en la pierna.

Valentina Gilabert recibió heridas en la mano, cuello y tórax. (Foto: Instagram @vale.gilabert)

La agresión de Marianne ‘N’ a Valentina fue cuando ella estaba distraída y aunque trató de defenderse no pudo, una vez en la ambulancia pensó que se iba a morir porque no “sentía su cuerpo”.

“Me atacó por la espalda, traté de patearla y defenderme, pero no pude hacer mucho, estaba consciente y pensaba que era un sueño, era algo irreal, no procesaba, pero en la ambulancia no sentía mi cuerpo, sentía que me iba a morir, tenía 3 fugas en mis vías respiratorias, una en la tráquea y dos en ms pulmones, no podía hablar ni respirar”.

Gilabert tiene una “recuperación complicada” porque presenta secuelas a consecuencia de los daños en sus órganos, por ejemplo, no puede caminar mucho porque le falta el aire y se cansa a consecuencia de la disminución de su capacidad pulmonar.

“La recuperación es complicada, tengo secuelas, nunca voy a recuperar mi capacidad de los pulmones al 100 por ciento, a veces me duelen los pulmones, no puedo caminar porque me canso y siento que no puedo respirar”, señaló.

Marianne 'N' fue vinculada a proceso por la agresión a Marianne 'N'. (Foto: Especial El Financiero)

¿Cómo era la relación de Marianne ‘N’ y Valentina Gilabert?

Valentina Gilabert y Marianne ‘N’ se conocieron “hace años”, pero nunca mantuvieron una relación de amistad.

“La conocía, pero nunca fue mi amiga, hace muchos años nos vimos gracias al mismo círculo de amigos, no éramos cercanas, pero tampoco nos llevamos mal”.

Sin embargo, la joven modelo notó “actitudes raras” con ella y por eso trató de decirle que no estaba con el exnovio de Marianne: “Después de cierto tiempo tenía actitudes raras, me acerqué para demostrarle que yo no estaba con su expareja”, finalizó para N+.