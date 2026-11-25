San Francisco espera lluvias intensas e inundaciones debido, en parte, a la cercanía de la Luna con la Tierra.

Las mareas récord, exacerbadas por el fenómeno El Niño , están inundando las carreteras del área de San Francisco, California , y han llevado a las principales aerolíneas a eximir del pago de las tarifas por cambio de vuelo hasta el miércoles, el último día completo para viajar antes del Día de Acción de Gracias .

Si bien las llamadas “mareas vivas” se repiten a finales de año a lo largo de la costa oeste, los niveles del agua del martes en los alrededores de San Francisco batieron un récord mensual establecido hace más de cuatro décadas, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

Se prevé que las mareas sean aún más intensas el miércoles por la mañana. Se pronostica que elevarán el nivel del agua hasta 82 centímetros por encima de lo normal.

Las mareas altas se verán agravadas por los fuertes vientos de una tormenta que se aproxima, explicó Cindy Palmer, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional en Monterey. A lo largo de la costa del Pacífico, “en varias zonas podrían registrarse olas de hasta 12 metros de altura”, indicó Palmer. “Estas olas coincidirán con estas mareas vivas”.

Las autoridades de San Francisco han advertido durante días sobre el riesgo de que el agua de mar corrosiva inunde carreteras y zonas que rara vez, o nunca, se inundan. La agencia de transporte público de la ciudad suspendió el servicio de tranvía y sustituyó los tranvías por autobuses lanzadera en los barrios costeros de baja altitud.

United Airlines Holdings Inc., American Airlines Group Inc. y Southwest Airlines Co. ofrecieron exenciones de tarifas para los viajes programados con destino al Aeropuerto Internacional de San Francisco hasta el miércoles. Algunos pasajeros de Southwest también podrán optar a reembolsos por vuelos retrasados ​​o cancelados.

¿Cómo se producen las ‘mareas vivas’?

Las mareas vivas de California, las más altas del año, se producen cuando el sol, la luna y la Tierra se alinean y la luna está más cerca de la Tierra . Pero este año, llegan después de que poderosas olas hayan azotado la costa del estado, dañando carreteras y destruyendo viviendas.

El fenómeno de El Niño ‘súper ’ que está ocurriendo actualmente es uno de los principales culpables, afirmó Dillon Amaya, profesor adjunto de oceanografía en la Universidad Estatal de Carolina del Norte.

Amaya afirmó que una serie de olas Kelvin costeras, provocadas por El Niñ o, han elevado el nivel del agua hasta 30 centímetros a lo largo de la costa del Pacífico. Una inusual ola de calor oceánica, con temperaturas superiores a los 5.6 grados por encima de lo normal, ha elevado aún más el nivel del mar.

Las boyas de vigilancia en el Pacífico han detectado otra oleada de olas Kelvin que se dirigen a California en los próximos 20 a 30 días, coincidiendo con la próxima marea alta excepcional. Esto aumenta el riesgo de inundaciones importantes justo cuando se intensifican los viajes navideños.

“Lo que estamos viendo ahora es una especie de anticipo” de la amenaza de las mareas en diciembre, dijo Palmer del Servicio Meteorológico Nacional. “Si se producen más tormentas o un mayor oleaje, podríamos presenciar la caída de récords históricos”.