Bancos se protegen de ‘El Niño’: Revisan condiciones de préstamos en zonas vulnerables

Los bancos cuyos clientes están expuestos al fenómeno de ‘El Niño’ extremo que se está gestando en el Océano Pacífico están evaluando actualmente las estructuras de los préstamos y los riesgos de pérdidas, y entre las opciones que se están considerando se encuentra la reestructuración de la deuda.

El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, de España, que además de su presencia en la península ibérica cuenta con una importante cartera de clientes en Perú, Argentina y Colombia, ha solicitado a sus equipos locales de gestión de riesgos que realicen revisiones de sus carteras de préstamos, ya que el fenómeno de El Niño , combinado con el calentamiento global, plantea un conjunto único de amenazas.

BBVA indicó en un análisis compartido con Bloomberg que entre las medidas que el banco puede considerar para sus clientes más vulnerables se encuentra la reestructuración de la deud a. “Los datos que estamos generando actualmente respaldan este proceso de gestión”, afirmó.

Una vez que BBVA esté satisfecho con su análisis, compartirá la información con sus clientes como parte de su proceso de asesoramiento, según ha indicado.

El fenómeno climático asociado al calentamiento en el Pacífico ecuatorial ya está provocando sequías e inundaciones que dañan los cultivos. La Organización Meteorológica Mundial afirma que el sur de África y el sudeste asiático se enfrentan a mayores riesgos, mientras que algunas zonas de América Latina son vulnerables tanto a la sequía como a las inundaciones.

La preocupación entre los bancos surge tras las advertencias de los gestores de fondos de que la intensidad del actual ciclo de El Niño no dejará a los inversores ningún lugar donde esconderse, ya que el fenómeno meteorológico interrumpe el suministro de materias primas, impulsa la inflación y amplía los déficits comerciales.

Según Grace Osborne, analista de finanzas sostenibles de Bloomberg Intelligence, los bancos con sede en la Unión Europea están sometidos a una presión regulatoria particular para informar sobre estos riesgos debido a la evolución de los requisitos de divulgación establecidos en el denominado Pilar 3 de la UE. Osborne prevé un mayor riesgo de que los bancos tengan que recurrir a la suspensión temporal del pago de préstamos agrícolas tras eventos climáticos extremos, dada la falta de protección de los seguros en la agricultura europea.

Danske Bank A/S ha advertido sobre las implicaciones de El Niño más allá de la exposición a las materias primas. Las empresas con sede fuera de las regiones geográficas directamente afectadas por El Niño podrían estar en riesgo a través de sus cadenas de suministro. Danske cita el transporte marítimo y la logística como ejemplos de sectores vulnerables, independientemente de su lugar de residencia.

‘El Niño’ tendrá un impacto en la economía en general

En JPMorgan Chase & Co. y Citigroup Inc., los analistas han publicado investigaciones que vinculan a El Niño con mayores riesgos derivados no solo de los sectores agrícola, de materias primas y energético, sino también de su impacto en la economía en general. Sebastian Werner, jefe de diseño de escenarios de riesgo climático en Citi, advierte que una medida ampliamente utilizada de la intensidad de El Niño —el Índice Oceánico Niño, que se centra en el Pacífico tropical central— no abarca todos los aspectos del ciclo meteorológico, lo que aumenta la complejidad de la modelización de riesgos.

Entre los bancos que ya han puesto de manifiesto esta exposición se encuentra Credicorp Ltd., con sede en Lima, que estimó en agosto que alrededor del 9 por ciento de su cartera de préstamos está directamente expuesta a clientes en riesgo por las consecuencias de El Niño . Ese mismo mes, el director financiero de Banco do Brasil SA, Marco Geovanne Tobias da Silva, declaró durante una conferencia telefónica con analistas que la entidad está “muy preocupada” y “siguiendo de cerca los efectos de El Niño”.

Intercorp Financial Services, una de las mayores empresas financieras de Perú, afirma que ya ha establecido cláusulas especiales de préstamos para el fenómeno de El Niño destinadas a clientes de los sectores pesquero y agrícola, con una gama de instrumentos disponibles que incluyen períodos de gracia y reprogramaciones.

En Standard Chartered Plc, que además de sus operaciones en el Reino Unido también tiene una importante presencia de clientes en África, Oriente Medio y Asia, se está pidiendo a los banqueros que realicen una evaluación detallada de los riesgos asociados con el actual ciclo de El Niño.

“Estamos siguiendo de cerca los posibles impactos de El Niño”, declaró Karen Wilkinson, directora global de clima, sostenibilidad y riesgo reputacional de Standard Chartered. “Hemos realizado análisis a nivel de cartera en todas nuestras áreas de banca corporativa y de inversión, y ahora estamos incorporando esta información a las evaluaciones de riesgo climático de nuestros clientes”.

Eso se suma al monitoreo de los riesgos físicos relacionados con El Niño, como inundaciones, tormentas y estrés por calor, “en ubicaciones operativas clave y centros de datos”, dijo.