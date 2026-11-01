‘¿Será porque te amo?’: La canción por la que Kimi Antonelli lloró en el podio del GP de México 2026

Antes de terminar la última vuelta del Gran Premio de la Ciudad de México 2026, Andrea Kimi Antonelli ya estaba llorando en su Mercedes: “Casi no podía ver la pista por las lágrimas. Muchos recuerdos pasaron por mi mente desde que empecé en el automovilismo hasta llegar aquí. Cruzar la meta y soltarlo todo fue algo muy especial”, expresó conmovido en conferencia de prensa.

Con fuegos artificiales y confeti, el Autódromo Hermanos Rodríguez se convirtió en una postal verde, blanco y rojo, no por los colores del mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, quien regresó a su casa con Cadillac y finalizó en la posición 17, sino por los del italiano Kimi Antonelli.

El boloñés de 20 años fue el tercer escalón del podio, un lugar desde el cual se bautizó con el sabor del champán Moët & Chandon —que no puede beber en Estados Unidos— y de la gloria de ser el campeón mundial más joven de la Fórmula 1.

La victoria se la llevó Max Verstappen (Red Bull), por sexta vez en esta pista, quien bromeó con que ahora debería llamarse Max-ico Grand Prix; seguido de un muy molesto Lewis Hamilton (Ferrari), que largó desde la pole position y cedió la cima en un encontronazo con su compañero Charles Leclerc.

Cargaron a Antonelli tras el podio del GP de México (Foto: Nayeli Reyes Castro).

La F1 no había tenido un campeón italiano en 73 años, después de que lo consiguió por última vez Alberto Ascari.

Así que por un momento, la pista mexicana fue un pedacito del país de la bota: los fans comenzaron a corear “Kimi, hermano, ya eres mexicano”, se alzaron carteles gigantes con la cara del italiano, acompañado de las predicciones que todos veían venir “Championelli” y “This kid is now world champion”. Por si no fuera suficiente, un muy bronceado fan se quitó la camisa y se pintó el pecho y los brazos con: “Champion Kimi Antonelli”.

Luego vino un momento inédito de 12 campeonatos mundiales en un mismo podio: el siete veces campeón Lewis Hamilton y el tetracampeón Max Verstappen levantaron en hombros al nuevo rey de la F1.

“Increíble. Definitivamente voy a enmarcar esa fotografía y colocarla en la pared de mi casa para verla cada vez que quiera. Ver tanto respeto por parte de dos pilotos increíbles que han hecho la historia de este deporte es un momento verdaderamente especial”, comentó más tarde en conferencia de prensa.

Afición en el GP de México (Foto: Nayeli Reyes Castro).

‘Nessun dorma’ conmovió a Kimi Antonelli en el GP de México 2026

Al sonar ‘Nessun dorma’, canción del italiano Giacomo Puccini, Antonelli, quien llevaba su bandera en la espalda y su trofeo en la mano, se dio la vuelta, resignado a dejarse llevar por la emoción, interrumpida por agradecimientos a su familia.

Antes de irse del podio, Kimi besó su Mercedes, a la vez que sonaba otro tema en italiano: ‘Sarà perché ti amo’.

“Todavía estoy tratando de asimilar lo que acaba de suceder, porque he soñado con esto desde que era un niño. Lograrlo finalmente es verdaderamente especial, y poder compartirlo con toda mi familia, mi equipo y mis amigos es un momento que siempre recordaré”, reflexionó en un encuentro con los medios.

Afición en el GP de México (Foto: Nayeli Reyes Castro).

Kimi, quien colecciona este momento en sus memorias favoritas al lado de su carrera en casa y su primera victoria, no pudo contener el llanto de nuevo, explicar por qué ‘Nessun dorma’ lo conmovió tanto.

“La primera canción fue muy emotiva porque era una que mi abuelo solía escuchar siempre, así que fue muy especial escucharla. Creo que es... perdón”, dijo conmovido, “Creo que él estaría muy orgulloso de eso. Así que sí, me emocioné mucho por mi abuelo. Y sí, también me dio mucha alegría poder darle eso”.

Su abuelo Giordano es el dueño de un taller mecánico y le heredó su amor por el deporte motor.

Fue un día que cambió el ánimo de toda su familia, pues el papá de Kimi, Marco, hoy también competía por un campeonato en otra categoría, pero lo perdió tras un choque: “Lo vi muy triste esta mañana. Quería compensarlo y eso me dio una motivación extra hoy”.

Afición en el GP de México (Foto: Nayeli Reyes Castro).

Kimi Antonelli no tendrá el número 1 del campeón mundial

Kimi, además, es un joven muy supersticioso y la presión de este fin de semana se vio reflejado en su ánimo: “No fue fácil escuchar a tanta gente felicitándome antes de que estuviera terminado. Siendo supersticioso me generó cierta tensión en la clasificación de ayer, pero afortunadamente ya lo logramos y ahora podemos disfrutar”.

Por esa misma razón, ha decidido quedarse con el número 12: “Es un número muy especial para mí, me ayuda a mantenerme enfocado y humilde. Además, soy muy supersticioso y el número 1 nunca me ha traído buena suerte cuando lo he usado en el pasado”.