De pedirle matrimonio a Tom Brady a estar en ‘Ventaneando’: Así fue la carrera de Inés Gómez Mont en la TV

Inés Gómez Mont empezó como conductora de televisión en el programa 'Los 25+' de TV Azteca. (Foto: Cuartoscuro, Shutterstock)

Vestida de novia y ante decenas de periodistas, Inés Gómez Mont sorprendió a Tom Brady al pedirle matrimonio durante la cobertura del Super Bowl de 2008. Aquella peculiar propuesta se convirtió en uno de los momentos más recordados de la trayectoria de la conductora mexicana, quien recientemente fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Miami, Florida.

Antes de alcanzar notoriedad por aquella entrevista, Gómez Mont comenzó su trayectoria como actriz y después encontró un espacio en programas de espectáculos como Ventaneando y Los 25+. Su trabajo en la pantalla chica la llevó de TV Azteca a Televisa y Univision, donde participó en concursos, programas de entretenimiento y un reality gastronómico.

La exconductora, con más de 20 años de trayectoria en televisión, enfrenta junto con su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, investigaciones judiciales por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

¿Cómo comenzó Inés Gómez Mont su carrera en televisión mexicana?

La trayectoria de Inés Gómez Mont comenzó en 1997, cuando participó en la telenovela juvenil Tric Trac, una producción de TV Azteca en la que también apareció Bárbara Mori, protagonista de la telenovela Rubí.

Durante aquella etapa, ambas actrices participaron en una audición para interpretar a Mónica, hija del personaje de Angélica Aragón en Mirada de mujer. Finalmente, Mori obtuvo el papel y Gómez Mont decidió alejarse temporalmente de la actuación para continuar sus estudios.

Después de su debut como actriz, Gómez Mont estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana y comenzó su carrera periodística en el área de noticias de TV Azteca.

En 2004, comenzó a conducir Los 25+, un programa de espectáculos que presentaba un conteo regresivo de 25 celebridades, escándalos, acontecimientos y tendencias del entretenimiento nacional e internacional.

Su siguiente paso fue incorporarse a Ventaneando, el programa de espectáculos encabezado por Pati Chapoy, donde compartió pantalla con figuras como Daniel Bisogno y Pedro Sola, además de participar en entrevistas, reportajes y coberturas relacionadas con el entretenimiento.

Durante su paso por el programa, Gómez Mont también realizó coberturas deportivas y entrevistas con figuras internacionales. Una de ellas ocurrió en 2008, cuando protagonizó un momento que trascendió la televisión mexicana.

Inés Gómez Mont cuenta con una orden de aprehensión en México por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. (Foto: Cuartoscuro).

¿Por qué Inés Gómez Mont le pidió matrimonio a Tom Brady?

Uno de los momentos más conocidos de la trayectoria de Inés Gómez Mont ocurrió durante la cobertura del Super Bowl XLII de 2008, cuando los New England Patriots se preparaban para enfrentar a los New York Giants.

Durante el día de atención a medios previo al partido, la conductora acudió vestida de novia a una conferencia de prensa de Tom Brady, entonces quarterback de los New England Patriots y una de las principales figuras de la NFL.

Gómez Mont aprovechó su turno para proponerle matrimonio al jugador estadounidense. Brady reaccionó con humor ante la petición, pero rechazó la propuesta.

Incluso durante la breve conversación, un jugador de los Gigantes le tuvo que ayudar a cargarla para que el marical de campo de los Pats la identificara entre los periodístas.

La escena llamó la atención de medios internacionales, tanto por el vestido de novia que utilizó la conductora como por la reacción del quarterback, quien años después se convertiría en el jugador con más títulos de Super Bowl en la historia de la NFL.

¿Qué programas condujo Inés Gómez Mont después de Ventaneando?

Tras su salida de Ventaneando en 2009, Inés Gómez Mont continuó su carrera en televisión. En 2010 participó en Venga la alegría, el programa matutino de TV Azteca.

En 2011, comenzó a conducir Aprieta y gana junto con Mauricio Barcelata, un concurso en el que 2 familias competían en pruebas de memoria, habilidad y resistencia para ganar premios en efectivo.

En 2013, Gómez Mont participó en Deberían estar trabajando y, 3 años después, dejó TV Azteca para incorporarse a Televisa como conductora de ¡Cuéntamelo ya!, donde sustituyó temporalmente a Cynthia Urías durante su embarazo y compartió pantalla con Roxana Castellanos, Jimena Gallego y Lola García.

Su último proyecto como conductora ampliamente documentado fue en 2019, cuando encabezó Familias frente al fuego, un reality gastronómico de Univision en el que distintas familias competían en retos culinarios para demostrar sus habilidades en la cocina.

Después de pasar por programas de espectáculos, concursos y hasta protagonizar una peculiar propuesta de matrimonio en el Super Bowl, Inés Gómez Mont se alejó de la televisión. En 2021, su nombre volvió a ocupar los titulares, esta vez por las investigaciones judiciales en su contra, que derivaron en una ficha roja de Interpol para su búsqueda y localización.