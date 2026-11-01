EU va contra ‘El Ingeniero’ del CJNG: ¿Quién es el mexicano que enfrenta cuatro cargos?

'El Ingeniero', del CJNG, fue acusado por EU de construir un narcotúnel.

Luis Manuel Hernández Victoria, señalado como el ingeniero que diseñó y construyó un túnel subterráneo utilizado para el tráfico de drogas entre México y Estados Unidos, fue acusado formalmente por autoridades estadounidenses de colaborar con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El mexicano, de 60 años, conocido como ‘El Ingeniero’, ‘El Inge’ y/o ‘Nalgon’, fue imputado por cuatro delitos, entre ellos proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera y conspirar para construir un pasadizo transfronterizo.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Hernández Victoria habría participado en la construcción de un túnel que conectaba Tijuana, Baja California, con un establecimiento comercial ubicado en San Diego, California. El pasadizo fue descubierto el 29 de mayo de 2026.

Hernández Victoria fue detenido en Jalisco el pasado 15 de octubre. Durante el operativo, las autoridades mexicanas aseguraron armas y narcóticos, según la información difundida por el gobierno estadounidense.

¿Cómo era el narcotúnel del CJNG entre Tijuana y San Diego?

El túnel fue localizado debajo de un establecimiento comercial identificado como ‘Buy 4 Less’, ubicado en el número 2498 de Roll Drive, cerca del cruce fronterizo de Otay Mesa, en San Diego.

La estructura tenía una longitud aproximada 589 metros, una profundidad de 16.7 metros y una altura de 1.37 metros.

El pasadizo contaba con paredes reforzadas, sistemas de rieles, ventilación e instalaciones eléctricas, características que permitían el traslado de cargamentos a través de la frontera.

Cuando fue descubierto, las autoridades federales estadounidenses decomisaron más de una tonelada de cocaína, cuyo valor fue estimado en más de 45 millones de dólares.

El Departamento de Justicia señaló que Hernández Victoria es la séptima persona acusada en relación con este caso. La investigación continúa.

¿De qué delitos acusa EU al ingeniero del CJNG?

La acusación formal contra Hernández Victoria contempla cuatro cargos: proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, conspirar para construir o financiar un túnel transfronterizo, conspirar para utilizarlo en la importación de sustancias controladas y conspirar para importar drogas.

Por los delitos relacionados con la construcción del pasadizo y el apoyo material al CJNG, podría enfrentar hasta 20 años de prisión y multas de 500 mil dólares por cada cargo.

En tanto, las acusaciones relacionadas con la importación de sustancias controladas contemplan penas máximas de cadena perpetua y multas de hasta 10 millones de dólares.

El fiscal estadounidense Adam Gordon declaró que Hernández Victoria habría participado en la construcción de la infraestructura para el trasiego de drogas.

El caso es investigado por agencias como Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA), el FBI y la Patrulla Fronteriza.