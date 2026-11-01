Lucía Méndez recuerda desencuentro e insultos con Madonna: ¿Qué pasó entre la mexicana y la ‘Reina del Pop’?

Lucía Méndez recordó una de sus anécdotas más polémicas, que fue coprotagonizada por nadie menos que Madonna. La actriz mexicana le dedicó un mensaje a la ‘Reina del Pop’ durante una presentación: “¡Fuck you, Madonna!”, expresó.

El episodio resurgió durante el Mentiras DJ Set, en una fiesta de Halloween donde la intérprete tomó el micrófono para recordar el desencuentro que tuvo con la cantante estadounidense durante un concierto.

¿Qué dijo Lucía Méndez sobre Madonna durante el Mentiras DJ Set?

Lucía Méndez se convirtió en una de las protagonistas de la fiesta de Halloween de Mentiras DJ Set. En medio de la música y con micrófono en mano, la actriz recordó su historia con Madonna sin rodeos: “¡Fuck you, Madonna!”, expresó.

La mexicana hizo alusión a una anécdota que lleva años contando sobre la intérprete de ‘Like a Virgin’. Incluso, en el programa de Netflix Siempre Reinas, estrenado en 2022, fue tajante sobre la veracidad de la anécdota: “Lo de Madonna sí sucedió, claro que sucedió”.

¿Por qué Lucía Méndez se peleó con Madonna? Esto ha contado la mexicana

Para entender el insulto hay que regresar a 2008, cuando Lucía Méndez asistió a un concierto de Madonna en Miami junto a quien entonces era su esposo. La actriz tenía boletos para las primeras filas, pero llegó al espectáculo con una lesión en la rodilla que le impedía permanecer de pie.

En una entrevista con la periodista Adela Micha, Méndez explicó que se había lastimado durante una sesión de spinning porque no calentó adecuadamente. Aunque no se sentía bien, decidió acudir al concierto porque su entonces esposo había conseguido buenos lugares.

La situación se complicó cuando Madonna salió al escenario y pidió al público que se levantara a bailar. Según el relato de Méndez, la cantante notó que ella permanecía sentada y comenzó a hacerle señas para que se pusiera de pie. Incluso, un integrante del personal de seguridad se acercó para insistirle en que siguiera las indicaciones.

La actriz se negó a hacerlo y explicó que tenía lastimada la rodilla. También le dijo al guardia que había pagado por su entrada y que no tenía por qué levantarse. Cuando la insistencia continuó, lanzó una advertencia por lo que estaban haciendo: “I’m gonna call my lawyer” (’Voy a llamar a mi abogado’), les dijo en inglés.

En aquella entrevista, Méndez contó que la molestia de Madonna al verla sentada fue tal que llegó un momento en que la cantante le gritó “Fuck you” (’Jódete’) desde el escenario. De acuerdo con el relato de la famosa, la miró directamente y le respondió con las mismas palabras con que la ‘Reina del Pop’ la insultó.

“Ya después de eso no me volvió a ver”, concluyó la actriz sobre el episodio con la famosa. Años más tarde, en la producción de Siempre Reinas, insistió en que el altercado auténticamente había ocurrido, pese a que, según dijo en su conversación con Adela Micha, algunas personas se habían burlado de su historia y habían hecho memes al respecto.