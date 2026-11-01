Eliminado 8 de ‘La Granja VIP’ HOY: ¿Dónde y a qué hora ver la gala EN VIVO?

'La Granja VIP' se despide de un granjero más en la octava gala de eliminación. (Fotoarte El Financiero/Freepik)

Un participante de La Granja VIP se despide del reality show en la octava semana desde el estreno del reality show y se queda a tan solo unos días de la gran finald, donde el ganador se lleva un millonario premio.

En la anterior gala, Azalia Ojefa fue la eliminada 7 de La Granja VIP después de recibir una sanción que la dejó nominada automáticamente, marcó una de las semanas más polémicas del programa.

Ahora, los granjeros se preparan para una nueva gala de eliminación, en la que el público tendrá la última palabra sobre quién continúa en la competencia.

Adal Ramones es el conductor principal de 'La Granja VIP'. (Foto: Cuartoscuro)

¿A qué hora ver la gala de eliminación de ‘La Granja VIP’ 2026?

La gala de eliminación de La Granja VIP se transmite los domingos. Para conocer quién abandona la competencia, los espectadores pueden seguir el programa a través de la televisión abierta o las plataformas digitales que ofrecen la señal.

La transmisión está programada para las 20:00 horas, tiempo del centro de México, de acuerdo con la programación anunciada para la gala dominical.

¿Dónde ver ‘La Granja VIP’ EN VIVO?

Los seguidores del reality pueden ver la transmisión de La Granja VIP 2026 a través de Azteca UNO, canal de televisión abierta que emite el programa.

También existen alternativas para quienes prefieren seguir la competencia desde un dispositivo móvil o una computadora. Estas son las opciones para conectarse a la transmisión:

Televisión abierta: Azteca UNO.

Azteca UNO. Internet: el sitio oficial de TV Azteca.

el sitio oficial de TV Azteca. Aplicación: TV Azteca En Vivo.

TV Azteca En Vivo. Streaming: Disney+, mediante una suscripción que permita acceder al contenido disponible.

Azalia Ojeda se convirtió en la séptima eliminada de 'La Granja VIP'. (Fotoarte El Financiero/Cortesía TV Azteca)

¿Cómo votar en ‘La Granja VIP’ 2026 para salvar a tu favorito?

El público tiene un papel importante en el desarrollo de La Granja VIP, pues sus votos ayudan a decidir qué participante continúa en la competencia y quién debe abandonar el reality.

Ingresa al portal oficial de votaciones de La Granja VIP o abre la aplicación de TV Azteca, según las opciones habilitadas.

o abre la aplicación de TV Azteca, según las opciones habilitadas. Busca la imagen del participante al que deseas apoyar.

Selecciona la opción para emitir tu voto y sigue las indicaciones de la plataforma.

Revisa las reglas de la dinámica para conocer cuántos votos puedes emitir y durante cuánto tiempo estará habilitada la votación.

Es importante considerar que las votaciones están habilitadas durante un periodo determinado.

¿Quiénes han sido eliminados de ‘La Granja VIP’ 2026?

A lo largo de la segunda temporada, varios participantes han abandonado la competencia. Algunas salidas ocurrieron por decisión del público, mientras que otras estuvieron relacionadas con sanciones impuestas por la producción. Hasta el momento. la lista de eliminados es la siguiente:

Abigail Pak, ‘La Coreañera’: primera eliminada. María Karunna: segunda eliminada. Carlos Trejo: tercer eliminado. Kenny Avilés: cuarto eliminado. Pascal Nadaud: quinto eliminado. Pimpinela Escarlata: sexta eliminada. Azalia Ojeda: séptima eliminada, después de recibir una sanción que la dejó nominada automáticamente.

Mónica Escobedo fue expulsada de la competencia luego de que la producción considerara que cometió una agresión física en contra de Niurka.