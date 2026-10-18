Sexto eliminado de ‘La Granja VIP’ 2026 HOY: ¿Dónde y a qué hora ver la gala EN VIVO?

Pimpinela Escarlata y Julio Camejo son dos de los 5 nominados en la sexta semana de 'La Granja VIP'. (Fotoarte El Financiero/Cuartoscuro/Cortesía TV Azteca)

Después de una semana de traiciones, enfrentamientos y una sanción que cambió la competencia, este domingo uno de los participantes queda eliminado de La Granja VIP. La sexta gala pondrá a prueba las estrategias de los granjeros y el apoyo que cada uno ha conseguido.

La decisión se conocerá en vivo este 18 de octubre, cuando se anuncie quién abandona el reality show y quién consigue mantenerse una semana más gracias al público, que emite su voto en La Granja VIP para decidir el rumbo de la competencia.

Pimpinela Escarlata está nominada en 'La Granja VIP' por una sanción. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿A qué hora es la gala de eliminación de ‘La Granja VIP’ HOY?

La sexta gala de eliminación de La Granja VIP se realizará este domingo 18 de octubre de 2026 a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver EN VIVO la sexta eliminación de ‘La Granja VIP’?

Las opciones para ver la transmisión de La Granja VIP en vivo son las siguientes:

Televisión abierta: Azteca UNO.

Azteca UNO. Internet: transmisión oficial de La Granja VIP en TV Azteca.

transmisión oficial de La Granja VIP en TV Azteca. Aplicación: TV Azteca En Vivo, disponible para dispositivos móviles.

También es posible seguir el contenido del reality a través de las plataformas oficiales del programa. La gala dominical es el momento en que se anuncia quién deja la competencia.

¿Quiénes son los nominados de ‘La Granja VIP’ este domingo 18 de octubre?

Después de los movimientos por la dinámica de la Traición y salvación, además por la sanción impuesta por la producción, cinco granjeros quedaron en la tabla de nominados para la sexta eliminación.

Esta es la lista definitiva:

Pimpinela Escarlata : recibió una nominación directa como sanción.

recibió una nominación directa como sanción. Julio Camejo: quedó en riesgo por la dinámica del Huevo Dorado.

quedó en riesgo por la dinámica del Huevo Dorado. Kevyn ‘Bicolor’ Contreras: llegó a la tabla por el legado de Pascal Nadaud.

llegó a la tabla por el legado de Pascal Nadaud. Niurka Marcos: fue nominada por decisión de Azalia Ojeda.

fue nominada por decisión de Azalia Ojeda. Mónica Escobedo: quedó nominada después de la traición.

¿Cómo votar en ‘La Granja VIP’ 2026 para salvar a tu favorito?

Los seguidores pueden emitir sus votos por internet o desde la aplicación oficial de TV Azteca. El procedimiento es el siguiente:

Entra a la página oficial de votaciones de La Granja VIP. Busca la fotografía del participante al que quieres apoyar. Selecciona a tu favorito y distribuye tus votos. Envía la votación y verifica que se haya registrado correctamente.

La dinámica contempla 10 votos por usuario, que puedes concentrar en un solo granjero o repartir entre varios nominados. La plataforma también puede habilitar opciones para conseguir votos adicionales.

Recuerda que las votaciones tienen horarios de apertura y cierre establecidos por el programa. Es importante consultar la plataforma oficial para conocer si siguen disponibles y hasta qué momento puedes participar.

¿Por qué sancionaron a Pimpinela Escarlata en ‘La Granja VIP’?

Pimpinela Escarlata recibió una sanción durante la gala del viernes 16 de octubre, luego de que se difundieran comentarios suyos sobre la posibilidad de utilizar un cuchillo para desfigurar el rostro de otra persona si estaba a punto de ser eliminado del reality, presuntamente se refería a Manelyk González.

La conversación generó críticas entre los espectadores y peticiones para que la producción tomara medidas. Durante la transmisión, el conductor Adal Ramones le comunicó que sus palabras infringían las normas de convivencia del programa.

Como consecuencia, Pimpinela quedó nominado directamente y sin posibilidad de salvarse mediante la dinámica correspondiente.

Adal Ramones es el conductor principal de 'La Granja VIP'. (Foto: Cuartoscuro)

¿Quiénes han sido eliminados de ‘La Granja VIP’ 2026?

Antes de la gala de este domingo, cinco participantes de La Granja VIP ya abandonaron la segunda temporada del reality. En orden de salida, la lista es la siguiente: