Cuarta eliminación de ‘La Granja VIP’ HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO la gala?

Seis granjeros peligran esta noche en 'La Granja VIP' (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cortesía TV Azteca).

La Granja VIP se llena de tensión otra noche: seis granjeros conforman la placa de participantes en riesgo, con el público como el único juez para elegir al eliminado de la semana.

La semana pasada, vivimos la sorpresiva salida del ‘Cazafantasmas’ Carlos Trejo, quien se unió a la lista de eliminados junto con Abigail Pak ‘La Coreañera’ y María Karunna.

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO la eliminación de La Granja VIP HOY?

La gala de eliminación de La Granja VIP se celebra este domingo 4 de octubre a partir de las 8:00 pm mediante Azteca Uno.

En plataformas digitales de TV Azteca, el Pre Show inicia a las 7:25 pm, y el Post Show está programado para las 11:00 pm. En TV abierta, la audiencia puede ver Exatlón México 2026 a partir de las 6:00 pm y La Resolana con El Capi tras la gala La Granja VIP.

Además, la experiencia 24/7 de la segunda temporada está disponible en el streaming de Disney+. Así quedan los horarios de este domingo:

Fecha: domingo 4 de octubre

domingo 4 de octubre Pre Show: 7:25 pm

7:25 pm Gala de eliminación: 8:00 pm

8:00 pm Dónde ver: Azteca UNO

Azteca UNO Post Show: 11:00 pm

11:00 pm Contenido 24/7: Disney+

¿Quiénes son los nominados de ‘La Granja VIP’ HOY?

La tabla de nominación quedó integrada por seis participantes, quienes dependen del voto del público para intentar continuar una semana más en el reality:

La lista cambió después del viernes de Traición. La Bebeshita, tras ganar el reto del jueves de Salvación, tuvo la posibilidad de sacar a un participante de la tabla y eligió a Kunno.

La Bebeshita explicó que quiso salvarlo porque le pareció injusto que hubiera sido elegido por el público como Peón durante dos semanas consecutivas. El influencer agradeció la decisión y reconoció que está asustado por lo que ocurre afuera, aunque aseguró que intenta mostrar su versión más real.

Por su parte, Julio Camejo decidió sumar a Rafael Mercadante a la tabla. Justificó su decisión como una cuestión de estrategia, pues sabe que el grupo de Rafael va por el suyo.

Mercadante respondió que entiende que se trata de un juego y que en algún momento tendrá oportunidad de devolver el favor.

¿Cómo votar para salvar a tu favorito en ‘La Granja VIP’?

Las votaciones son gratuitas y permiten repartir 10 votos diarios entre los nominados. El público puede concentrarlos en un solo participante o distribuirlos entre varios de los Granjeros.

Para votar, puedes entrar a la página oficial de votaciones de La Granja VIP, seleccionar al participante que quieres apoyar, asignarle tus votos y enviarlos. También está disponible la aplicación TV Azteca En Vivo: ahí debes localizar el banner de las votaciones, elegir a tu favorito y mandar tu participación.

Una opción adicional, consiste en escanear el código QR que aparece durante las galas.

Al finalizar el proceso, la plataforma da la opción de conseguir 10 votos adicionales registrándose y viendo un video, para quienes deseen brindar de más soporte al granjero de su preferencia.