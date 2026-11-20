Rikers Island ha sido señalada durante décadas por abusos, violencia y deficiencias en la atención médica y psiquiátrica.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó este viernes un plan para cerrar para 2032 la cárcel de Rikers Island, señalada durante décadas por graves violaciones a los derechos humanos, y construir cuatro centros penitenciarios en distintos distritos de la ciudad.

“Ha llegado el momento de cerrar definitivamente la cárcel de Rikers Island”, declaró Mamdani en una rueda de prensa.

El alcalde tildó al centro de “infame” y aseguró que es una de las cárceles más violentas del país.

La estrategia de Mamdani responde a una ley aprobada en 2019 por el Concejo municipal para cerrar el complejo penitenciario, compuesto por diez edificios, en agosto de 2027, lo que supone retrasar cinco años una obligación legal.

Rikers arrastra desde hace décadas denuncias de abusos, violencia y deficiencias en la atención médica y psiquiátrica.

El caso de Kalief Browder, que se suicidó tras pasar tres años preso sin juicio, dos de ellos en aislamiento, se convirtió en símbolo de los fallos del sistema penitenciario neoyorquino.

En noviembre de 2024, una jueza reprendió judicialmente a la ciudad por incumplir las órdenes destinadas a mejorar la seguridad de los presos de Rikers Island, donde constató un empeoramiento de la violencia y las condiciones de internamiento.

Nueva York construirá cuatro cárceles para sustituir Rikers Island

El alcalde prevé que a partir de 2029 empiecen a funcionar cuatro nuevos centros penitenciarios repartidos por la ciudad, que estén más cerca de transporte público para facilitar los encuentros entre los reos y sus familiares o abogados.

Está previsto que la primera cárcel abra ese año en Brooklyn, las del Bronx y Queens, en 2031, y la de Manhattan en 2032.

También prevé que estén menos masificadas, lo que, según el funcionario, ayudará al personal penitenciario a proteger mejor a las personas bajo custodia.

Además, Mamdani anunció que Nueva York invertirá 146 millones de dólares en camas terapéuticas, atención de salud mental, educación y capacitación laboral.

Entre otras cosas, pretenden añadir cientos de camas terapéuticas para trasladar a las personas con graves problemas médicos y de salud mental de las cárceles a hospitales donde recibirán atención las 24 horas del día.

“Nuestra ciudad es más segura cuando nuestro gobierno se niega a aceptar enfoques fallidos en materia de seguridad pública solo porque siempre se ha hecho así”, aseveró Mamdani en un video en el que presentó la estrategia.

¿Qué famosos y criminales estuvieron presos en Rikers Island?

A lo largo de su historia, Rikers Island ha albergado a personajes conocidos del mundo del espectáculo y la música, pero también a algunos de los asesinos más notorios de Estados Unidos.

Uno de los casos más conocidos fue el del exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, quien fue trasladado a Rikers Island en mayo de 2011, luego de que un juez le negara la libertad bajo fianza mientras enfrentaba acusaciones de agresión sexual en Nueva York.

Debido al riesgo de posibles agresiones por parte de otros internos, Strauss-Kahn permaneció en una celda de aislamiento.

Entre otros presos conocidos figuran Mark Chapman, asesino del músico John Lennon, y David Berkowitz, apodado el ‘Hijo de Sam’, quien fue condenado por una serie de asesinatos en Nueva York.

El complejo penitenciario también recibió a figuras de la música como Tupac Shakur, Lil Wayne y Foxy Brown, quienes estuvieron recluidos en sus instalaciones.

Con información de The Guardian.