Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, un arco de volcanes y fallas de 40,000 kilómetros.

Un sismo de magnitud 6.7 sacudió este viernes la región de Junín, en el centro de Perú. El movimiento también fue perceptible en Lima, su capital, lo que provocó que varios vecinos salieran a las calles. Hasta el momento, las autoridades no reportan víctimas ni daños materiales.

El temblor ocurrió a las 19:09 horas de este viernes (00:09 GMT del sábado), de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El IGP ubicó el epicentro a 30 kilómetros al noroeste de la localidad de Junín, capital de la región del mismo nombre, con una profundidad de 127 kilómetros. Por su parte, el USGS situó el epicentro a nueve kilómetros al noreste del distrito de Carhuamayo, en Junín, y calculó una profundidad de 108 kilómetros.

En sus primeros reportes, el organismo estadounidense estimó que el movimiento había alcanzado una magnitud de 6.9, pero posteriormente ajustó la cifra a 6.7.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que el sismo alcanzó una intensidad de grado V en la escala de Mercalli, equivalente a un movimiento percibido como “poco fuerte” en las zonas cercanas al epicentro. También se sintió de manera moderada en Lima.

Sismo en Perú HOY: ¿Qué daños dejó el temblor de magnitud 6.7?

Las autoridades peruanas informaron que, hasta el momento, no tenían reportes de personas lesionadas ni daños en viviendas o infraestructura.

Abdel Vega, alcalde del distrito de Carhuamayo, declaró a la televisión pública que tampoco se registraron interrupciones en los servicios básicos. Sin embargo, señaló que el servicio de internet presentaba algunas deficiencias en las zonas más alejadas de su jurisdicción.

El IGP también descartó que el movimiento representara una amenaza de tsunami.

¿Por qué tiembla tanto en Perú y cuáles han sido sus sismos más devastadores?

Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de aproximadamente 40 mil kilómetros que rodea la cuenca del océano Pacífico y concentra una gran parte de la actividad sísmica y volcánica del planeta.

De acuerdo con registros del Instituto Geofísico del Perú, entre enero y mediados de noviembre se contabilizaron alrededor de 790 movimientos telúricos en el país.

La región también ha registrado otros sismos importantes durante este año. En agosto, un terremoto de magnitud 6.7 en los Andes peruanos dejó dos personas heridas y provocó daños en viviendas, centros de salud y escuelas.

En julio, otro temblor de magnitud 5.5 en la región de Junín dejó un saldo de seis personas fallecidas y 30 heridas.

Uno de los terremotos más devastadores de la historia reciente de Perú ocurrió en agosto de 2007, cuando un sismo de magnitud 7.9 sacudió la región de Ica. El desastre provocó la muerte de alrededor de 500 personas y dejó millonarias pérdidas materiales.