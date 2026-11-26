De la comparecencia del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, ante el Senado de la República, queda pendiente una explicación fundamental sobre la política educativa del gobierno de Claudia Sheinbaum: ¿cómo traducir la expansión de los programas sociales en una educación pública incluyente, competitiva y de calidad, cuando los indicadores internacionales exhiben las graves deficiencias en la formación académica de millones de estudiantes mexicanos?

El titular de la SEP sustentó buena parte de su exposición en el crecimiento de los programas sociales que, según sus cifras, beneficiarán a casi 20 millones de estudiantes de todos los niveles educativos al cierre de 2026, así como en el incremento del 11 por ciento del presupuesto educativo para 2027, que alcanzará 1.3 billones de pesos —menos de los 1.6 billones de pesos que se pagan de intereses cada año—. Sin embargo, distribuir más dinero no equivale necesariamente a proporcionar una mejor educación.

Una cosa es evitar que supuestamente los estudiantes abandonen las aulas por razones económicas y otra muy distinta garantizar que adquieran los conocimientos suficientes para desenvolverse en un mundo cada vez más competitivo, en donde las matemáticas, las ciencias, la comprensión lectora, los idiomas y el dominio de las nuevas tecnologías son fundamentales para acceder a mejores oportunidades laborales y condiciones de vida.

La educación pública debería constituir el principal instrumento de movilidad social en México. Para ello no basta con entregar apoyos económicos, ampliar la matrícula o distribuir millones de libros de texto.

Se requiere una política de Estado que garantice que los estudiantes aprendan, desarrollen habilidades y tengan posibilidades reales de competir profesionalmente con sus similares de otras naciones y no refugiarse en el conformismo ideológico.

Mario Delgado tiene la responsabilidad de presentar un programa emergente de recuperación de aprendizajes, con metas anuales verificables, evaluaciones diagnósticas y mecanismos transparentes de rendición de cuentas, en lugar de maquillar cifras de la deserción escolar, condicionamiento de inmuebles y apoyo profesional, laboral y económico a los maestros.

Mientras ello no ocurra, Delgado está reprobado.

Los resultados de la prueba PISA 2025, realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y discutidos durante la comparecencia, son preocupantes: el 41.8 por ciento de los estudiantes mexicanos de 15 años no alcanza las competencias básicas en ninguna de las tres áreas evaluadas, mientras que apenas cinco de cada mil llegan a niveles de excelencia.

En lugar de concentrar la discusión en el tamaño de la muestra utilizada por la OCDE, como ocurrió durante la comparecencia de Delgado, sería conveniente explicar cuáles serán las medidas concretas para revertir el rezago académico.

Una evaluación internacional no puede constituir por sí sola el fundamento de toda una política educativa, pero tampoco deberían desestimarse sus resultados cuando estos revelan deficiencias que requieren atención inmediata.

En materia de abandono escolar, según Delgado, en secundaria disminuyó del 3.7 al 2.7 por ciento; en educación media superior, del 11.3 al 9.3 por ciento, y en educación superior, del 7.5 al 5.1 por ciento. Son avances muy limitados ante la deserción que se dio por la pandemia por Covid-19 y después de ella. Resulta preocupante que en el bachillerato el indicador de abandono ronde los nueve estudiantes por cada cien.

Además, atribuir exclusivamente esa reducción a las becas requiere evaluaciones que permitan establecer su verdadero impacto.

En el abandono escolar también intervienen factores como la violencia, la necesidad de incorporarse al mercado laboral, la desintegración familiar, las dificultades de aprendizaje, la insuficiencia de infraestructura educativa y la inclusión social.

Sin mecanismos técnicamente independientes de evaluación, se corre el riesgo de que las autoridades terminen presentando sus propios indicadores de gestión como pruebas suficientes de éxito académico.

También debería recuperarse el debate sobre las escuelas de tiempo completo, la enseñanza del inglés, la capacitación permanente del magisterio, los laboratorios de ciencias, la conectividad digital y la atención especializada a estudiantes con dificultades de aprendizaje.

No puede hablarse de igualdad de oportunidades cuando las condiciones materiales y pedagógicas de las escuelas siguen siendo profundamente desiguales.

Por supuesto, existen casos excepcionales de estudiantes mexicanos que, venciendo toda clase de adversidades, conquistan reconocimientos internacionales en matemáticas, robótica, física y otras disciplinas científicas.

Son historias que enorgullecen al país, pero que no pueden utilizarse para ocultar las carencias estructurales del sistema educativo. El desafío consiste precisamente en que esos resultados dejen de ser excepcionales.

Desde luego, el reconocimiento a los maestros que todos los días hacen patria en las aulas es una constante de todas las fuerzas políticas.