Después de varias semanas de deliberaciones, Luis Donaldo Colosio Riojas, primogénito del candidato presidencial priista asesinado en 1994, ha tomado una decisión que marcará su carrera política.

Busca la gubernatura de Sonora bajo las siglas de Movimiento Ciudadano. Esta apuesta tendrá necesariamente repercusiones en su eventual participación en la sucesión presidencial de 2030.

El senador ha decidido jugar sus cartas políticas en la tierra de sus orígenes familiares, en lugar de Nuevo León, entidad en donde ha desarrollado buena parte de su trayectoria política y en la que gobernó la capital.

Con ello termina la especulación sobre su participación en las elecciones intermedias y se incorpora un nuevo elemento a la disputa por el poder en Sonora, actualmente gobernada por Alfonso Durazo Montaño.

La decisión entraña riesgos para el futuro político del hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, toda vez que los resultados electorales de junio de 2027 serán parte de su carta de presentación rumbo a la sucesión presidencial.

Una derrota podría disminuir sus bonos políticos, aunque habría que ponderar las circunstancias en las que se produjera; el porcentaje de votación obtenido y el crecimiento que registre Movimiento Ciudadano en territorio sonorense.

Una eventual victoria, por otra parte, abriría abiertamente la posibilidad de buscar la Presidencia de la República.

Contrario a lo que sostenían algunos políticos sonorenses y analistas regionales, Colosio Riojas ha decidido participar en una contienda que hasta hace unas semanas se perfilaba fundamentalmente entre la senadora Lorenia Valles Sampedro, por Morena, y el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, como posible abanderado de una alianza entre el PAN y el PRI.

Para dimensionar el escenario, la medición de noviembre de PulsoSonora ubicó las preferencias por Lorenia Valles en 37.3 por ciento; Antonio Astiazarán, en 36.8 por ciento, y Colosio Riojas, en 12.5 por ciento, mientras que 13.5 por ciento no manifestó una preferencia definida.

Estas cifras corresponden a una consulta sobre personajes sin considerar sus partidos y constituyen una fotografía previa a la formalización de las candidaturas, no un pronóstico electoral.

Ahora bien, a esta ecuación electoral habrá que incorporar dos factores de distinta naturaleza, pero cuya relevancia no puede soslayarse: el gobernador Alfonso Durazo y la presencia del crimen organizado en diversas regiones de la entidad.

Durazo, por su ascendencia dentro de Morena y por su condición de mandatario estatal, será un personaje central en el desarrollo del proceso político y no dude, estimado lector, que su presencia política será muy activa, no obstante, la prohibición expresa de ley electoral.

Por lo que respecta a las organizaciones criminales, las autoridades federales y estatales tendrán que establecer mecanismos extraordinarios para garantizar que la competencia electoral transcurra sin amenazas, intimidaciones o presiones sobre los candidatos, sus equipos de campaña y, fundamentalmente, sobre los electores.

La ubicación fronteriza de Sonora y la importancia estratégica de sus rutas comerciales hacen de la seguridad un asunto prioritario que no puede quedar relegado a la agenda electoral.

Para Movimiento Ciudadano, la participación de Colosio Riojas representa una oportunidad de ampliar su presencia territorial más allá de Nuevo León y Jalisco.

La dirigencia encabezada por Jorge Álvarez Máynez tendrá que demostrar que cuenta con una estructura electoral capaz de cubrir los 72 municipios sonorenses y que su proyecto político no depende exclusivamente de la popularidad de determinados personajes.

Colosio tendrá que construir, además, una identidad política propia en una entidad en donde el apellido de su padre conserva una enorme carga histórica y sentimental, particularmente en Magdalena de Kino. El legado familiar constituye un elemento de reconocimiento público, pero no sustituye el conocimiento de los problemas regionales ni la presentación de propuestas concretas para resolverlos.

Sonora enfrenta desafíos relacionados con la disponibilidad de agua, la seguridad pública, el desarrollo fronterizo, la minería y el aprovechamiento económico de su ubicación geográfica. En esos terrenos tendrá que librarse la verdadera discusión entre los aspirantes a gobernar la entidad.

La sucesión presidencial de 2030 comenzará a adquirir mayor intensidad después de las elecciones intermedias, cuando los partidos evalúen sus resultados y sus posibilidades de expansión territorial. Para entonces, Luis Donaldo Colosio Riojas habrá sometido su proyecto político al escrutinio de los sonorenses.

Otra aduana política de Colosio Riojas rumbo al 2030 y que, como están las cosas y a falta de figuras políticas en el ámbito nacional, pues habría que poner a este personaje junto con Omar García Harfuch en la boleta presidencial.