A casi un mes de la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral, el escándalo de corrupción que provocó su salida amenaza con convertirse en otra prueba de la capacidad del sistema político mexicano para investigar a sus antiguos funcionarios sin distinciones partidistas.

Los videos difundidos sobre sus relaciones con contratistas del organismo electoral han colocado bajo sospecha el manejo de recursos públicos y abierto una interrogante de enorme trascendencia: ¿hasta dónde llegará la investigación y quiénes terminarán respondiendo ante la justicia?

La renuncia de Taddei, presentada el 26 de octubre, no puede representar el punto final de un expediente que involucra contratos millonarios, posibles conflictos de interés y conversaciones sobre el reparto de ganancias. La difusión de grabaciones en las que aparece junto al empresario José Alfredo Hernández obliga a esclarecer si existieron beneficios económicos indebidos, tráfico de influencias o responsabilidades penales.

La FGR ya realizó diligencias en instalaciones administrativas del INE y el propio organismo electoral acordó denunciar posibles irregularidades. Sin embargo, la existencia de investigaciones no garantiza, por sí misma, que se llegue hasta las últimas consecuencias. El verdadero examen estará en conocer si hay voluntad política y si las autoridades “pueden” reconstruir las operaciones financieras, revisar las adjudicaciones, identificar a los beneficiarios y determinar responsabilidades individuales mediante pruebas verificables.

Lo que se aprecia es que la justicia para los adversarios políticos es expedita, pero para los de casa, es laxa y omisa.

Lo que resulta particularmente delicado es el contexto político en el que ocurre este escándalo. Guadalupe Taddei encabezó el INE durante tres procesos de enorme importancia para la consolidación del poder de Morena y sus aliados: la elección presidencial de 2024, la asignación de diputaciones federales que permitió a la coalición oficialista alcanzar una mayoría calificada artificial en San Lázaro y la inédita elección judicial de 2025, marcada por la controversia sobre los llamados acordeones. En la elección presidencial de 2024, Claudia Sheinbaum obtuvo un triunfo contundente reconocido oficialmente. La legitimidad de los resultados no elimina la obligación de investigar cualquier irregularidad administrativa posterior ni convierte en intocables a quienes encabezaron las instituciones.

El segundo episodio corresponde a la polémica distribución de diputaciones plurinominales. La aplicación de las reglas constitucionales de representación permitió que Morena, PT y PVEM alcanzaran una presencia legislativa considerablemente superior a su porcentaje conjunto de votación. Mientras el INE y las autoridades jurisdiccionales defendieron la legalidad de la asignación, sus críticos cuestionaron que el mecanismo produjera una distorsión de la representación política.

El tercer antecedente es la elección judicial de 2025, cuando los acordeones con recomendaciones de voto provocaron cuestionamientos sobre la autenticidad de la participación ciudadana y la posible intervención de estructuras políticas. Aunque la responsabilidad de cualquier irregularidad debe establecerse con pruebas, el INE estaba obligado a garantizar condiciones de legalidad, transparencia e independencia. Estos tres acontecimientos explican por qué la salida de Taddei tiene repercusiones que van mucho más allá de un presunto caso de corrupción en contrataciones. Su presidencia coincidió con decisiones institucionales de enorme beneficio político para el oficialismo, aunque esa coincidencia no demuestra por sí misma la existencia de acuerdos ilegales.

Surge entonces una pregunta inevitable: ¿qué información conserva Guadalupe Taddei sobre las negociaciones, los acuerdos y las decisiones que se adoptaron durante su presidencia? ¿Existe algún motivo para pensar que determinados actores políticos preferirían una investigación limitada? La magnitud del escándalo exige que las autoridades disipen esa sospecha mediante resultados y no solamente declaraciones.

El país no necesita una absolución negociada. Necesita conocer la verdad sobre el manejo del dinero público dentro del organismo encargado de garantizar sus elecciones.

Porque si el escándalo de Guadalupe Taddei termina en un expediente inconcluso, el daño no se limitará a la reputación de una exfuncionaria: alcanzará nuevamente la confianza ciudadana en las instituciones electorales y en la capacidad del Estado para combatir la corrupción.