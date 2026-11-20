La verdadera sucesión presidencial de 2030 comenzará al día siguiente de las elecciones intermedias de 2027, cuando Claudia Sheinbaum tenga la oportunidad de sacudirse buena parte de las imposiciones heredadas de Andrés Manuel López Obrador y construir un gabinete integrado por personajes de su absoluta confianza.

Será entonces cuando se conozca hasta dónde llega la autonomía política de la presidenta y si realmente está dispuesta a ejercer el poder sin la sombra de su antecesor.

Los resultados de las elecciones de 2027 no solamente determinarán la nueva correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados y el destino de 17 gubernaturas, sino que marcarán el inicio de una profunda recomposición del gabinete presidencial, con la incorporación de exgobernadoras que concluirán sus mandatos, legisladores que dejarán sus curules y figuras políticas que habrán demostrado eficacia, lealtad y capacidad de operación electoral.

La segunda mitad del sexenio será radicalmente distinta de la primera. Al menos esa es la oportunidad que tendrá Sheinbaum para demostrar que no llegó a Palacio Nacional como administradora del legado obradorista, sino como una presidenta con proyecto propio, intereses políticos definidos y capacidad para construir la sucesión que garantice la continuidad de su grupo más allá de 2030.

Porque una cosa es gobernar con los funcionarios que le dejaron y otra muy distinta hacerlo con aquellos que respondan directamente a sus instrucciones. En el primer tramo de su administración, Sheinbaum ha tenido que convivir con personajes cuya principal carta de presentación es su cercanía con López Obrador. Algunos ocupan posiciones estratégicas no necesariamente por sus resultados, sino por los compromisos políticos adquiridos durante la transición presidencial.

Esa convivencia tiene fecha de caducidad. Después de las elecciones intermedias, la presidenta dispondrá de mejores condiciones para realizar los ajustes que considere necesarios, premiar lealtades, castigar ineficiencias y colocar en posiciones relevantes a quienes eventualmente podrían convertirse en sus cartas para la sucesión presidencial.

Por ahora, tres nombres sobresalen en el horizonte político del oficialismo: Omar García Harfuch, Luz Elena González y Marcelo Ebrard. Cada uno representa una vertiente distinta del poder y cuenta con atributos que podrían convertirlo en aspirante competitivo.

García Harfuch tiene a su favor la cercanía política con Sheinbaum, construida desde que ambos coincidieron en el gobierno de la Ciudad de México. Su principal activo es la seguridad pública, una de las preocupaciones más importantes de los mexicanos.

Si logra consolidar resultados frente al crimen organizado y reducir los niveles de violencia, llegará a la disputa sucesoria con una plataforma política difícil de ignorar. Su mayor riesgo consiste precisamente en que cualquier fracaso de la estrategia de seguridad también recaerá sobre sus aspiraciones.

Por su parte, el control que tiene Luz Elena González en el sector energético, léase Pemex y CFE, es digno de llamar la atención porque en el pasado, los titulares de esas dependencias tenían picaporte en Los Pinos o en Palacio Nacional.

Desde luego está sentada en una bomba de tiempo por la precariedad de la producción y las finanzas públicas de la petrolera, amén de las presiones que la demanda ejerce sobre la infraestructura eléctrica del país, que está al tope.

Marcelo Ebrard, por su parte, conserva experiencia, relaciones internacionales y una trayectoria que lo mantiene dentro del grupo de figuras presidenciables. Su desempeño en Economía, particularmente frente a las tensiones comerciales con Estados Unidos y la revisión del T-MEC, será determinante para fortalecer o debilitar sus posibilidades.

Sin embargo, también carga con una dificultad: no pertenece al círculo político más cercano de Sheinbaum y su aspiración presidencial tiene una historia propia que no necesariamente coincide con los intereses de Palacio Nacional.

Algunos incorporan en esta lista a Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, quien se crece al castigo ante los grupos inconformes, manteniéndolos en una zona de control para evitar la ingobernabilidad.

Pero sería un error pensar que la baraja está cerrada. Los movimientos del gabinete durante el segundo semestre de 2027 podrían modificar sustancialmente el tablero. Gobernadoras salientes con experiencia territorial, capacidad de movilización y relaciones políticas podrían incorporarse al equipo presidencial y convertirse en nuevas protagonistas. Lo mismo ocurrirá con algunos diputados que concluyan su encargo y sean llamados a desempeñar responsabilidades dentro del Ejecutivo federal.

El problema para la presidenta es que la sucesión no se desarrollará en un escenario de tranquilidad. Morena llegará a 2027 con disputas regionales, ambiciones personales, tensiones con sus aliados y el desgaste natural de ejercer el gobierno.

Además, el resultado electoral podría fortalecer a los gobernadores, a las dirigencias partidistas o a grupos que pretendan disputar a Palacio Nacional la facultad de decidir quién encabezará la candidatura presidencial, además, claro está, el Tlatoani de Palenque soltará golpes desesperados por mantener su legado y control político.