La violencia no puede convertirse en un instrumento para dirimir las diferencias entre el gobierno de la Ciudad de México y las autoridades de oposición que gobiernan algunas de sus alcaldías.

Los enfrentamientos registrados en las inmediaciones del Congreso capitalino, en Donceles, entre grupos vinculados a la disputa política, constituyen una señal de alarma sobre el deterioro del diálogo institucional y los riesgos que enfrenta la convivencia democrática.

Las acusaciones de agresiones físicas y verbales contra simpatizantes de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, cometidas por integrantes de grupos relacionados con la dirigente de comerciantes Diana Sánchez Barrios, deben investigarse hasta sus últimas consecuencias. No basta con intercambiar señalamientos, difundir videos de la confrontación o responsabilizar al adversario político.

Si hubo personas lesionadas, como se ha denunciado, corresponde a la Fiscalía capitalina identificar a los agresores, determinar responsabilidades y proceder conforme a derecho, independientemente de las filiaciones partidistas de los involucrados.

La alcaldesa ha denunciado presiones y acciones dirigidas contra su administración, mientras que sus adversarios cuestionan distintas decisiones relacionadas con el comercio en la vía pública. Esas diferencias, por profundas que sean, deben resolverse mediante procedimientos administrativos, diálogo y mecanismos legales, nunca mediante la intimidación o la fuerza.

En este contexto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, tiene una responsabilidad institucional que no puede eludir: garantizar la seguridad de todos los habitantes de la capital, incluidos quienes respaldan a gobiernos emanados de partidos distintos a Morena.

La obligación de proteger a la ciudadanía no admite excepciones partidistas y tampoco puede quedar subordinada a los intereses de organizaciones que mantienen relaciones políticas con las autoridades.

Los simpatizantes de Rojo de la Vega aseguran que fueron “Las gallinas ponedoras” las que orquestaron este ataque.

Por ello resulta indispensable esclarecer si existieron omisiones de los cuerpos de seguridad durante los enfrentamientos, si hubo advertencias previas sobre posibles agresiones y si se desplegaron los dispositivos necesarios para impedir que la confrontación escalara.

También debe establecerse quién convocó a los grupos participantes y qué papel desempeñaron sus dirigentes. La investigación no puede partir de culpabilidades anticipadas, pero tampoco terminar en una simulación destinada a proteger intereses políticos.

La cercanía de las elecciones intermedias de 2027 añade tensión a un escenario que debería estar marcado por la competencia de propuestas y resultados de gobierno. Cuauhtémoc es una demarcación estratégica por su importancia económica, administrativa y simbólica.

Allí se concentran instituciones federales, oficinas públicas, centros de negocios, organizaciones sociales y espacios que forman parte del corazón político del país. Su disputa electoral exige condiciones de seguridad, legalidad y equidad para todas las fuerzas políticas.

Lo preocupante sería que las diferencias entre autoridades y organizaciones sociales derivaran en una sucesión de enfrentamientos capaces de inhibir la participación ciudadana.

Ningún partido puede reclamar legitimidad democrática si tolera que sus simpatizantes recurran a la violencia, como tampoco puede una autoridad utilizar selectivamente las instituciones de seguridad y procuración de justicia para favorecer a sus aliados.

El caso de Donceles también obliga a revisar el papel de las organizaciones de comerciantes y sus relaciones con el poder público.

El derecho al trabajo, la libertad de asociación y la defensa de los espacios comerciales son legítimos, pero no constituyen autorizaciones para agredir a quienes sostienen posiciones distintas. Del mismo modo, cualquier intervención gubernamental sobre el comercio popular debe sujetarse a reglas claras y respetar los derechos de quienes dependen de esa actividad.

Para nadie es un secreto que la mafia del poder del oficialismo ha fomentado grupos de choque para mantener sus cotos de poder en el Centro Histórico de la capital del país.

La tensión política no es exclusiva de la capital. En entidades como Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Veracruz, Chiapas y Tabasco, entre otras, existen conflictos sociales y políticos que han puesto a prueba la capacidad de las autoridades para garantizar seguridad y convivencia institucional. Sin equiparar automáticamente situaciones diferentes, estos antecedentes recuerdan que la violencia puede deteriorar la confianza pública y reducir los espacios para la competencia democrática.

Clara Brugada enfrenta, por tanto, una prueba concreta de autoridad: asegurar una investigación independiente, proteger a las personas involucradas y evitar nuevos enfrentamientos. Alessandra Rojo de la Vega, por su parte, tiene derecho a ejercer sus funciones sin intimidaciones y la obligación de atender los conflictos de su demarcación dentro del marco legal.

Lo ocurrido en Donceles no debe quedar reducido a otro episodio de confrontación partidista. La ciudadanía necesita saber quién agredió, quién permitió que la violencia escalara y qué medidas se adoptarán para impedir su repetición.