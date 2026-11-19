Los estadounidenses salieron a hacer compras de pánico ante las caídas de servicios.

Toallitas desinfectantes, listo. Agua embotellada , listo. Arroz, generadores y baterías, listos, listos y listos. ¿Y de qué sirve un búnker para el fin del mundo si no se puede disfrutar de una buena taza de café? Así que café instantáneo, listo.

Los consumidores están haciendo preparativos como si el apocalipsis (de la IA) estuviera cerca, de acuerdo con las empresas que venden los productos que, según ellos, les permitirán sobrevivir al fin del mundo.

Walmart Inc. es la mayor cadena minorista en advertir sobre este fenómeno. Este jueves 19 de noviembre informó que los consumidores están comprando más gas propano, agua embotellada y equipo para acampar. A principios de semana, Costco Wholesale Corp. también señaló que está observando un aumento de compradores preocupados que adquieren productos como alimentos enlatados y arroz.

Tractor Supply Co. afirma que las ventas de productos como generadores, tanques para almacenar líquidos y accesorios para gas propano muestran una tendencia al alza este año. Por primera vez, los consumidores están comprando estos artículos a un ritmo superior al de otras categorías de productos, informó la cadena minorista en un correo electrónico enviado el jueves.

“La convergencia de las acciones gubernamentales y la ansiedad generada en las redes sociales ha llevado a que la preparación ante un posible fin del mundo se incorpore al comportamiento de consumo generalizado durante los últimos meses”, escribió Nik Modi, de RBC Capital Markets, en un informe publicado el miércoles.

Modi atribuye el aumento de las compras a una directiva del Pentágono emitida a finales de septiembre sobre preparación militar, que fue malinterpretada en redes sociales y amplificada en TikTok como una señal de que se avecinaba un apagón de 90 días .

Además, las recientes campañas de preparación ante emergencias en distintas partes del mundo (como la mochila de vida ) , desde Reino Unido hasta Japón, y de Alemania hasta Noruega, también han contribuido a la ansiedad de los consumidores, según el informe.

“Las redes sociales difundieron el mensaje a escala mundial”, señaló Modi.

Avance de la IA y caída de Outlook aumentan preocupación sobre el fin del mundo

La inquietud en internet se ha mantenido debido a una serie de incidentes reales que han llevado a los consumidores a cuestionar la seguridad y confiabilidad de los sistemas tecnológicos que sustentan buena parte de la vida moderna.

También han aumentado los temores sobre cómo el avance de la inteligencia artificial podría dar a actores hostiles herramientas para provocar graves alteraciones.

Una encuesta de la Universidad de Quinnipiac, publicada en septiembre, encontró que 73 por ciento de los estadounidenses estaba preocupado por la posibilidad de que los sistemas del futuro representaran una amenaza existencial para la humanidad.

La semana pasada, Outlook y varias otras herramientas de productividad de Microsoft Corp. dejaron de funcionar debido a un error de software. Después, una falla tecnológica obligó a suspender los vuelos en todo Estados Unidos. De pronto, los titulares de cuentas bancarias de Chase comenzaron a tener problemas para transferir dinero.

Apple Inc. también registró problemas. Ni siquiera la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), el brazo de inteligencia del gobierno estadounidense, conocida por su programa de vigilancia, quedó al margen: una red informática clasificada que utiliza para sus comunicaciones internas dejó de funcionar.

Estos son solo algunos de los fallos tecnológicos que han inquietado a la población durante los últimos días.

Los gobiernos se han apresurado a señalar que los incidentes no están relacionados entre sí ni son resultado de actos hostiles. Hasta ahora, hay pocas pruebas de que una inteligencia artificial fuera de control sea responsable.

Pero esto ha servido de poco para disipar la paranoia provocada por las interrupciones, especialmente después de que los directores ejecutivos de grandes compañías y los expertos en ciberseguridad advirtieran que este tipo de problemas podría continuar.

El consenso cada vez mayor es que algunas de las interrupciones se han producido porque las organizaciones se han apresurado a actualizar sus programas informáticos para protegerse de vulnerabilidades de ciberseguridad que las herramientas de inteligencia artificial están detectando a un ritmo récord.

Para Modi, de RBC Capital Markets, el acaparamiento de productos por parte de los consumidores representa un “impulso moderado” para algunas categorías, como las proteínas que pueden almacenarse sin refrigeración y los alimentos secos básicos de despensa.

Sin embargo, “un nuevo choque geopolítico, un ciberataque contra infraestructura crítica o un aumento en la urgencia de los mensajes gubernamentales podrían transformar el comportamiento de los consumidores, de una acumulación deliberada de suministros a verdaderas compras de pánico, en cuestión de días”, señaló Modi en su informe.