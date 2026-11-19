Las interrupciones tecnológicas en Estados Unidos afectaron servicios digitales, bancos, aerolíneas y sistemas de seguridad nacional durante varios días.

En menos de una semana, las fallas tecnológicas en Estados Unidos pusieron en alerta a millones de internautas: los problemas comenzaron con el correo electrónico de Microsoft, pero pronto alcanzaron el tráfico aéreo, los servicios bancarios y los sistemas de seguridad nacional.

La magnitud de las interrupciones despertó sospechas sobre posibles ciberataques y reavivó el debate sobre los riesgos de la inteligencia artificial (IA) para la seguridad digital. En redes sociales, algunos usuarios expresaron inquietud por la posibilidad de que sus cuentas y dispositivos también estuvieran en peligro.

Estas preocupaciones no son aisladas. En los últimos meses, especialistas en ciberseguridad han advertido sobre el aumento de las intrusiones y el uso de herramientas de inteligencia artificial para detectar vulnerabilidades en los sistemas. El avance de estas tecnologías plantea nuevos desafíos para las empresas, que deben fortalecer sus defensas ante amenazas cada vez más sofisticadas.

¿Qué pasó con las fallas en Microsoft y los vuelos en EU?

Los problemas comenzaron el pasado jueves 12 de noviembre, cuando más de 450 millones de usuarios de Microsoft 365 reportaron tener dificultades para acceder a servicios como Outlook, Teams y Copilot,

Un día después, el viernes 13, la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó suspender los despegues en todo el país. Ese mismo día, Workday, una empresa especializada en tecnología para recursos humanos, también presentó interrupciones.

El lunes, los servicios bancarios de Chase Bank registraron fallas y United Airlines tuvo problemas con las herramientas que utiliza para comunicarse con sus pilotos. Al día siguiente, las interrupciones alcanzaron la red interna de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y algunos servicios de Apple.

La sucesión de incidentes generó inquietud entre los usuarios, quienes comenzaron a especular sobre posibles ataques informáticos. “Las últimas 36 horas han sido de histeria”, expresó para The Wall Street Journal, Doug Madory, director de análisis de internet de Infoblox.

La inteligencia artificial complica el panorama de la ciberseguridad

Según informes del medio estadounidense, estos incidentes están precedidos por una serie de ciberataques impulsados por inteligencia artificial y una “avalancha de parches de software” en medio de lo que algunos han denominado Bugmageddon (un ‘apocalipsis’ de errores informáticos), un escenario que mantiene a los equipos de TI bajo una fuerte presión de trabajo.

Durante octubre, investigadores tuvieron que responder a un número extraordinario de intrusiones, situación que algunos denominaron “Octubre Negro”. Varios de esos incidentes estuvieron relacionados con Artex, una herramienta de hackeo basada en IA que permite acelerar los ataques.

El viernes en que la FAA suspendió los despegues, el FBI publicó una alerta sobre el uso de esta herramienta por parte de ciberdelincuentes. La coincidencia aumentó las especulaciones, aunque la agencia aclaró posteriormente que su advertencia no estaba relacionada con las interrupciones tecnológicas.

La preocupación también se alimentó de advertencias previas de directivos de la industria tecnológica, entre ellos Dario Amodei, director de Anthropic, quien planteó que los sistemas de inteligencia artificial fuera de control podrían provocar el colapso de internet.

Mythos: la IA que detecta vulnerabilidades de software

Pero la IA no solo ofrece nuevas posibilidades a los atacantes. También permite a las empresas identificar errores de seguridad en sus programas y corregirlos antes de que sean aprovechados.

En abril, Anthropic presentó Mythos, una herramienta especializada en ciberseguridad que ha demostrado grandes capacidades para encontrar vulnerabilidades en el código. OpenAI también desarrolló modelos con funciones similares.

El avance de estas tecnologías ha provocado un aumento en la cantidad de errores detectados y de actualizaciones necesarias para corregirlos. En octubre, Microsoft distribuyó parches para cerca de mil 400 vulnerabilidades de seguridad en sus productos, una cifra récord frente a las aproximadamente 170 registradas durante el mismo mes del año anterior.

También se identificaron fallas importantes en PHP, Linux y Java, tecnologías utilizadas por empresas y organizaciones estadounidenses. Algunas vulnerabilidades en PHP fueron consideradas tan graves que ciertas organizaciones optaron por cerrar temporalmente sus sitios web para evitar posibles ataques.

¿Ciberataques o actualizaciones de software fallidas?

Con el tiempo, el internet se ha integrado a nuestras vidas, lo que ha hecho mucho más caótica la carrera por actualizar los sistemas y corregir sus vulnerabilidades. Esto también aumenta el riesgo de que una actualización defectuosa pueda tener consecuencias más graves.

Microsoft, la FAA, Chase, la NSA, Workday, Apple y United Airlines descartaron que sus interrupciones fueran consecuencia de ataques informáticos. En la mayoría de los casos, las fallas estuvieron relacionadas con actualizaciones de software que, aunque buscan corregir vulnerabilidades, también pueden provocar errores inesperados en los sistemas.

Ante estos incidentes, los especialistas piden cautela antes de atribuirlos a ataques informáticos, ya que las interrupciones por esta causa siguen siendo poco frecuentes.