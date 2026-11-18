El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en duda las acusaciones de que Alice Huang, la empresaria china vinculada sentimentalmente al fundador de Nvidia, Jensen Huang, fuera una espía de Pekín y aseguró que nunca recibió confirmación de sus servicios de inteligencia sobre esas sospechas, durante una entrevista con la cadena Fox News.

“Me llegan informes a diario de que era una mujer, una mujer guapa, y que cualquier mujer guapa que viene de China es considerada una espía”, afirmó Trump, quien cuestionó así las sospechas de espionaje y dijo que nadie había demostrado que Alice Huang trabajara para los servicios de inteligencia chinos.

Sus declaraciones contradicen informaciones que apuntaban a que el secretario de Estado, Marco Rubio, le había trasladado datos de inteligencia sobre el caso.

Trump considera una “tragedia” la salida del fundador de Nvidia

En la entrevista, Trump también defendió la importancia de conservar el talento de empresarios como Huang y Elon Musk, a quienes calificó de “genios”, y lamentó la salida del fundador de Nvidia de la dirección de la compañía.

“Tenemos que cuidar a nuestros genios”, afirmó el mandatario, quien destacó los avances de Musk en el desarrollo de cohetes reutilizables y aseguró que Huang estaba “diez años adelantado” en la tecnología de chips, en referencia al modelo Blackwell de Nvidia.

Trump calificó de “tragedia” la salida del empresario y sostuvo que algunas personas no pueden ser reemplazadas, en medio de la polémica por las acusaciones de espionaje y el futuro de la dirección de Nvidia.

El presidente se encuentra en Shenzhen (China) para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde tiene previsto reunirse este jueves con el presidente chino, Xi Jinping, y el mandatario ruso, Vladímir Putin.

Sam Altman y empresarios expresan su apoyo a Jensen Huang

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, aseguró que es difícil imaginar el sector de la inteligencia artificial sin Jensen Huang, a quien describió como un empresario “único” durante la cumbre Dealbook, organizada por The New York Times en Nueva York.

Altman destacó que Huang fue uno de los primeros en apostar por OpenAI y reconoció su importancia para el desarrollo de la industria. A su respaldo se sumó Greg Brockman, presidente de la tecnológica, quien reveló que él y su esposa se comunicaron personalmente con el empresario para expresarle su apoyo tras el escándalo.

Palmer Luckey, cofundador de la empresa de tecnología de defensa Anduril, también defendió al exdirector de Nvidia y afirmó: “China quiere que Jensen se vaya, así que yo quiero que se quede”. Además, destacó que Huang construyó la compañía desde cero y que sus relaciones personales han sido fundamentales para sus negocios.

Huang, quien cofundó Nvidia en 1993, dejó el cargo de consejero delegado el pasado jueves, luego de que trascendieran sus relaciones extramaritales, entre ellas una con Alice Huang, señalada por presuntos vínculos con los servicios de inteligencia chinos. La junta directiva anunció una investigación independiente el 8 de noviembre y aseguró que no tenía motivos para creer que se hubieran comprometido la seguridad nacional estadounidense o los secretos de la empresa.

En medio de la polémica, el empresario aceptó comparecer ante el Comité Bancario del Senado de Estados Unidos.