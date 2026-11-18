Así fue la fotografía oficial de la APEC 2026 en Shenzhen, China, donde Sheinbaum posó junto a Trump, Putin y Xi Jinping. (APEC 2026).

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, apareció en la primera fila de la fotografía oficial de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, junto a mandatarios como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el de Rusia, Vladímir Putin, y el anfitrión del encuentro, Xi Jinping.

La fotografía fue tomada en Shenzhen, China, en el marco de la 33ª reunión de líderes de la APEC. En la imagen también aparece Peng Liyuan, esposa del mandatario del país asiático.

La participación de Sheinbaum en la fotografía oficial marca su primera asistencia a este foro como presidenta de México. El encuentro reúne a líderes de las economías que integran el mecanismo de cooperación Asia-Pacífico.

Tras el evento oficial, Trump, Sheinbaum y Mark Carney, primer ministro de Canadá, coincidieron en la cena ofrecida a los mandatarios por el anfitrión.

¿Qué mandatarios aparecen en la foto del APEC y qué lugar ocuparon?

En la primera fila aparecieron diversos mandatarios internacionales, entre ellos:

Claudia Sheinbaum – México

Donald Trump – Estados Unidos

Vladímir Putin – Rusia

Lee Jae-myung – Corea del Sur

Prabowo Subianto – Indonesia

Ferdinand Marcos Jr. – Filipinas

Keiko Fujimori – Perú

José Antonio Kast – Chile

Tô Lâm – Vietnam

Hassanal Bolkiah – Brunéi

La segunda fila fue ocupada los jefes de Gobierno y representantes de Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Singapur y Taipéi Chino.

Sheinbaum muestra confianza en negociaciones comerciales con Estados Unidos

Sheinbaum, expresó confianza en las negociaciones comerciales con EU tras una breve reunión con el presidente Donald Trump, celebrada en medio de crecientes tensiones por los aranceles y la migración.

“Tocamos el tema principalmente de los acuerdos comerciales”, dijo Sheinbaum en un mensaje de video el miércoles, horas después de reunirse con Trump al margen de la cumbre. “Podemos decir que vamos muy avanzados”, añadió.

Sheinbaum dijo posteriormente a periodistas que Trump señaló que ambos países estaban cerca de alcanzar un acuerdo y que esperaban volver a reunirse en la cumbre de líderes del Grupo de los 20 en Florida el próximo mes.

La Casa Blanca había confirmado previamente que los dos mandatarios sostendrían un breve encuentro informal. No respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las declaraciones de Sheinbaum ni sobre el contenido de la conversación.

Estados Unidos y México negocian actualmente nuevos términos en el marco del tratado de libre comercio de América del Norte conocido como T-MEC. La semana pasada, Trump amenazó con duplicar los aranceles estadounidenses a las exportaciones mexicanas si el gobierno de Sheinbaum no detenía las caravanas de migrantes que intentaban atravesar México para llegar a EE.UU.

Sheinbaum respondió que su gobierno impediría que los grupos llegaran a EU y afirmó que ninguna caravana había alcanzado la frontera norte de México desde que Trump regresó al poder.

El reciente nombramiento de Stephen Miller como jefe de gabinete de la Casa Blanca ha aumentado la preocupación en México. Funcionarios prevén que su creciente influencia prolongue las negociaciones y eleve la probabilidad de que las exigencias sobre migración y seguridad se conviertan en condiciones para otorgar concesiones comerciales.

La reunión del miércoles se produjo después de las conversaciones de Sheinbaum con el presidente chino Xi Jinping, en las que ambos mandatarios abordaron el fortalecimiento de los lazos comerciales y el aumento de las exportaciones mexicanas a China. Washington ha presionado a México para impedir que productos chinos utilicen el país como vía de entrada al mercado estadounidense al amparo de las normas comerciales preferenciales de la región.

Antes este año, en medio de las negociaciones con Washington, México impuso aranceles a unas mil 500 categorías de productos procedentes de países con los que no tiene un tratado de libre comercio, principalmente China. Las medidas abarcan automóviles, autopartes, acero, textiles y electrodomésticos.

-Con información de EFE