Renegociación del T-MEC: La nueva y nada amistosa cara que perturba las negociaciones entre México y EU

Lo que está en juego es un acuerdo crucial para la economía mexicana, que depende en gran medida del comercio y la inversión estadounidenses. (Foto: EFE)

Un rostro nuevo y poco amigable está a punto de cobrar mayor protagonismo en la mesa de negociación donde Estados Unidos y México todavía intentan alcanzar un acuerdo comercial.

Como jefe de gabinete de Donald Trump, cargo al que fue ascendido recientemente, Stephen Miller tiene ahora una relación más cercana con el presidente y una mayor capacidad para influir en sus decisiones.

Mientras los negociadores mexicanos buscan concentrarse en reducir el desequilibrio comercial entre ambos países y fortalecer la competitividad de América del Norte frente a Asia, la prioridad de Miller es reducir la migración desde México y combatir al crimen organizado.

Por ello, la amenaza que Trump lanzó el jueves por la mañana en redes sociales, de duplicar los aranceles a México si el país no hace más para detener los cruces fronterizos de personas indocumentadas, no tomó completamente por sorpresa al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Del lado mexicano, los funcionarios ya se preparaban para afrontar sus consecuencias.

¿Por qué preocupan a México las posturas de Stephen Miller?

No está claro qué papel, si es que tuvo alguno, desempeñó el artífice de la agresiva agenda de deportaciones de Trump en las nuevas amenazas. Sin embargo, incluso antes de esa publicación, funcionarios mexicanos esperaban que el ascenso de Miller prolongara las negociaciones comerciales y aumentara el riesgo de confrontación entre ambos países, según personas que solicitaron el anonimato para hablar sobre deliberaciones sensibles.

También temen que su llegada complique el enfoque, conocido por su pragmatismo, que Sheinbaum ha mantenido frente al presidente estadounidense.

Su estrategia se ha basado en responder con datos a las afirmaciones de Trump de que México no está haciendo lo suficiente para cumplir sus exigencias.

La Secretaría de Economía de México declinó hacer comentarios. Un portavoz de la Casa Blanca no respondió a las preguntas sobre la participación de Miller en las negociaciones comerciales, pero afirmó que las políticas de Trump han permitido alcanzar “la frontera más segura de la historia”.

La postura de la Casa Blanca es que resulta inaceptable que grupos criminales controlen amplios territorios de México, incluidos los que se encuentran a lo largo de la frontera con Estados Unidos, señaló el portavoz.

¿Qué está en juego con la renegociación del T-MEC?

Lo que está en juego es un acuerdo crucial para la economía mexicana, que depende en gran medida del comercio y la inversión estadounidenses.

Los acuerdos para reducir los aranceles al acero y establecer condiciones actualizadas en el tratado comercial de América del Norte, conocido como T-MEC, siguen sin concretarse, pese a la disposición de Sheinbaum a imponer gravámenes a productos chinos y aumentar la cooperación en materia de seguridad y migración, incluso antes de que Miller asumiera un papel más relevante en la Casa Blanca.

Por ahora, la presidenta mexicana, que ha defendido la importancia de mantener la “cabeza fría” ante las publicaciones de Trump en redes sociales, parece comprometida con esa estrategia.

El jueves, después de que Trump exigiera a su gobierno detener las llamadas caravanas migrantes, Sheinbaum subrayó que ninguna había llegado a la frontera entre México y Estados Unidos desde que el republicano regresó a la Casa Blanca.

Según un funcionario familiarizado con la situación, el gobierno mexicano planea responder a la renovada presión estadounidense con datos que muestran una disminución sostenida de los cruces fronterizos irregulares, así como los resultados de las recientes operaciones contra los cárteles del narcotráfico, realizadas con apoyo de inteligencia de Estados Unidos.

La fuente señaló que es probable que Sheinbaum continúe evitando una confrontación directa y destaque la importancia que el comercio bilateral tiene para las economías de ambos países.

Aun así, dentro de la administración de Sheinbaum existen preocupaciones de que su postura frente a Trump resulte menos efectiva ante un asesor con una visión más ideológica, cuya influencia abarca los temas migratorios, la seguridad fronteriza y la política exterior.

Migración y seguridad: las prioridades de Miller frente a México

Miller ha descrito en repetidas ocasiones las condiciones en México como una amenaza para la seguridad, ha comparado a los cárteles con organizaciones terroristas y ha sostenido que los grupos criminales controlan partes del territorio mexicano.

Los funcionarios mexicanos lo consideran un interlocutor particularmente difícil y, en ocasiones anteriores, han buscado evitarlo y han preferido negociar con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, u otros funcionarios, señalaron las fuentes.

El ascenso de Miller no significa que un acuerdo sea imposible, según un exfuncionario estadounidense familiarizado con los asuntos comerciales.

Sin embargo, amenaza con elevar el costo para México y posiblemente obligarlo a hacer mayores concesiones en materia migratoria y de seguridad.

Esto podría ocurrir especialmente si Miller impulsa propuestas como el uso de la fuerza militar estadounidense contra los cárteles del narcotráfico, una medida que México considera una amenaza a su soberanía, señaló el exfuncionario.

Los reiterados cuestionamientos de Sheinbaum por las muertes de ciudadanos mexicanos bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses también podrían implicar mayores riesgos, afirmó un funcionario mexicano.

Su administración ha presentado 20 denuncias ante fiscales estatales y de condado, entregó un documento por separado al Departamento de Justicia y envió más de una docena de notas diplomáticas a Washington.

¿Qué papel tendrá Howard Lutnick en las negociaciones comerciales?

México planea mantener las negociaciones a través del secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, con quien el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha construido una relación cercana, señalaron varios funcionarios.

Sin embargo, Lutnick también enfrenta ahora presiones por las dudas sobre si su departamento hizo lo suficiente para impedir que los chips de inteligencia artificial de Nvidia Corp. llegaran a manos de China, lo que ha generado cuestionamientos sobre su futuro dentro de la administración Trump.

Además, las negociaciones con Lutnick no siempre han avanzado sin contratiempos. En octubre, el progreso en las conversaciones sobre los aranceles al acero y al aluminio perdió impulso después de que el secretario estadounidense aumentara su influencia en las negociaciones, lo que redujo las expectativas mexicanas de que una solución estuviera cerca.