Gorillaz y The Strokes encabezan el Primavera Sound Buenos Aires 2026, festival que reúne diversos proyectos de música rock, pop y electrónica, y que cuenta con transmisión en vivo mediante streaming.

Lily Allen, FKA twigs, Yung Lean, Courtney Barnett, Juana Molina y Santiago Motorizado, entre otros proyectos, forman parte del cartel de este año, el cual puede seguirse en vivo sin la necesidad de viajar a Argentina.

¿Cuándo y dónde ver Primavera Sound 2026 en vivo desde México?

Disney+ transmite en vivo el Primavera Sound Buenos Aires 2026 los sábado 28 y domingo 29 de noviembre para suscriptores de habla hispana en Latinoamérica. La emisión inicia a las 14:15 horas de Argentina; es decir a las 11:15 horas del tiempo del centro de México en ambos días.

La cobertura cuenta con conductores como Bebe Contepomi y Lara Gianina, y está a cargo de El Bajo Producciones. La plataforma transmite los dos escenarios principales del festival, llamados Heineken y Primavera.

Evento : Primavera Sound Buenos Aires 2026

: Primavera Sound Buenos Aires 2026 Fechas : Sábado 28 y domingo 29 de noviembre

: Sábado 28 y domingo 29 de noviembre Horario : De 11:15 a 21:00 horas (aproximadamente), en ambos días

: De 11:15 a 21:00 horas (aproximadamente), en ambos días Sede : Club Ciudad de Buenos Aires

: Club Ciudad de Buenos Aires Transmisión: (México y Latinoamérica): Disney+

Cabe destacar que el festival también cuenta con un tercer escenario, Barcelona, pero Disney+ únicamente transmite los otros dos.

Además de ver los conciertos en directo, los suscriptores pueden volver a las transmisiones durante los 30 días posteriores a cada jornada, por si acaso alguno de sus suscriptores quisiera verlo diferido.

¿A qué hora toca Gorillaz en Primavera Sound? Horarios del sábado 28 de noviembre

Gorillaz es uno de los últimos actos de la primera jornada: Damon Albarn y su banda suben al escenario Heineken a las 18:25 horas de México y tocan hasta las 19:55 como el penúltimo show de la jornada.

Antes se presentan Yung Lean, CMAT, Marilina Bertoldi y Juliana Gattas, mientras que Danny L Harle cierra la programación del escenario Primavera a partir de las 20:00 horas.

A continuación, la agenda completa, que contempla los dos escenarios con horarios convertidos para el tiempo del centro de México:

¿A qué hora toca The Strokes en Primavera Sound? Horarios del domingo 29

La segunda jornada tiene a The Strokes como el acto de cierre del festival. La banda neoyorquina toca en el escenario Primavera de las 19:30 a las 20:45 horas de México.

Antes de ellos, se presentan FKA twigs, Courtney Barnett y Juana Aguirre en ese escenario. En el Heineken se pueden seguir artistas como Lily Allen, Juana Molina y Santiago Motorizado, vocalista de la banda Él Mató a un Policía Motorizado.

Disney+ inicia la transmisión dominical a las 11:15, antes de que inicien las presentaciones incluidas en esta agenda. La primera actuación de la lista es Fin del Mundo, a las 11:30.

A continuación, la programación completa para el festival argentino del domingo, también con horarios convertidos al tiempo del centro de México: