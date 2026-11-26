Cinemex anunció una promo para disfrutar de boletos con descuento este Black Friday. (Foto: El Financiero / Shutterstock / IA)

El Black Friday 2026 también llegará a las salas de cine en México. La cadena Cinemex anunció una promoción especial válido para un solo día, con boletos menor costo para algunas películas de su cartelera.

La oferta estará disponible durante una sola jornada y contempla cuatro producciones, entre ellas se encuentra la película animada Wildwood. En esta ocasión, el precio rebajado no aplicará para todos los estrenos ni para todas las experiencias de la cadena Cinemex.

Los boletos para la película 'Wildwood' si aplican para la promoción de Cinemex. (Foto: Cortesía Imagen Films MX).

¿Qué películas de Cinemex entran en la promoción de 39 pesos?

La oferta de Black Friday contempla cuatro títulos que actualmente forman parte de la cartelera de Cinemex. Estas son las películas que podrán verse con boletos a 39 pesos:

El bosque salvaje: Wildwood : película animada que sigue a una joven que emprende una aventura en un sitio misterioso para encontrar a su hermano, quien fue raptado por aves.

película animada que sigue a una joven que emprende una aventura en un sitio misterioso para encontrar a su hermano, quien fue raptado por aves. La venganza del Charro Negro : nueva entrega de la saga animada Las Leyendas , protagonizada por Leo San Juan, quien enfrenta otra aventura relacionada con un personaje de una de las leyendas mexicanas más populares.

nueva entrega de la saga animada , protagonizada por Leo San Juan, quien enfrenta otra aventura relacionada con un personaje de una de las leyendas mexicanas más populares. Yo soy Rocky : producción que aborda la historia detrás de la creación del personaje interpretado por Sylvester Stallone y el camino que llevó al actor a protagonizar la película.

producción que aborda la historia detrás de la creación del personaje interpretado por Sylvester Stallone y el camino que llevó al actor a protagonizar la película. Mi amigo el Sol: cinta animada sobre Xóchitl y su padre, quienes quedan separados después de que un mural abre un portal hacia el mundo de los dioses antiguos de México.

La cadena no incluyó otros estrenos de su cartelera en esta promoción, por lo que el descuento no estará disponible para cualquier película que se encuentre en exhibición.

¿En qué salas de Cinemex aplica la promoción de Black Friday?

Los boletos a 39 pesos podrán adquirirse para funciones en formato 2D de salas Tradicionales y Premium de Cinemex. Sin embargo, existen algunas restricciones que deben tomarse en cuenta antes de realizar la compra:

La promoción aplica únicamente para las cuatro películas anunciadas.

Es válida exclusivamente para funciones 2D.

No aplica en las experiencias Cinemex Platino ni Cinemex Market.

No es acumulable con otras promociones o descuentos.

Las compras realizadas mediante el sitio web o la aplicación pueden generar cargos adicionales.

Esto significa que el precio final podría ser mayor a los 39 pesos si la entrada se adquiere por medios digitales y se agregan cargos por comisión que aplica Cinemex.

Por ello, se recomienda consultar la cartelera, los horarios y las condiciones de compra en el complejo de preferencia antes de acudir.

La película 'Yo soy Rocky' sí aplica en la promoción de Cinemex. (Foto: MGM/Press)

¿Cómo comprar boletos de Cinemex por el Black Friday?

Para aprovechar la promoción, los interesados pueden consultar las funciones disponibles en el sitio oficial de Cinemex o mediante su aplicación móvil.

El primer paso es elegir alguno de los cuatro títulos participantes y buscar una función programada para el viernes 27 de noviembre. Después, deberán verificar que corresponda a una sala y formato incluidos en la oferta.

También existe la posibilidad de consultar directamente en las taquillas de los complejos participantes, pues algunos ya no cuentan con las películas anunciadas en la promoción.