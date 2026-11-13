Las nuevas voces de ‘Wildwood’: ¿Quiénes son los actores del redoblaje?

Danna Alcalá, quien interpreta a Prue, afirmó estar agradecida por su participación en la cinta tras el redoblaje. (Foto: Cortesía / Imagen generada con IA Gemini).

¡Ahora sí! Wildwood, la cinta de animación en stop motion, tiene una nueva versión de doblaje con actores especializados en esta área, quienes cuentan con amplia experiencia y han participado en proyectos como Lightyear y Kung Fu Panda.

Las voces de Prue, Alexandra y Brendan —personajes principales de la película— fueron sustituidas luego de que el trabajo de Natalia Téllez, Macarena García y el influencer Javier Ibarreche recibiera diversas críticas.

La polémica alrededor del doblaje de Wildwood surgió por los señalamientos sobre la falta de expresividad en las interpretaciones, así como por la participación de ‘star talents’ sin experiencia especializada en doblaje.

Ante la inconformidad, Imagem Films Mx informó que volverían a grabar las voces de estos personajes con un nuevo elenco. Tras unos días de espera, esta nueva versión ya está disponible en todas las salas de cine.

¿Quiénes son los nuevos actores de ‘Wildwood’?

El lugar de Macarena García, conocida por proyectos como la serie de Timbiriche, fue ocupado por la actriz de doblaje Danna Alcalá, quien ahora da voz a Prue en Wildwood.

“No puedo estar más feliz y agradecida, de ser parte de WildWood. A partir de hoy, nos vemos en el cine”, escribió la actriz en una publicación que realizó en su cuenta de Instagram.

Danna estudió en el Centro de Educación Artística. Al finalizar, continuó su formación con clases de teatro musical, danza, narración e improvisación, y posteriormente centró su preparación en el doblaje.

Al ser bilingüe, Alcalá ha tenido la oportunidad de trabajar en locución tanto en inglés como en español, además de participar en el doblaje de proyectos como Scream 7, Jumanji: en el mundo real, Chicas Pesadas, Lilo y Stitch, The Boys, Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta y Bluey, por mencionar algunos.

Erica Edwards es la nueva voz de Alexandra, personaje interpretado inicialmente por la actriz Natalia Téllez, quien, tras confirmarse su participación en Wildwood, invitó al público a acudir a los cines para ver la nueva versión.

Edwards es locutora y pertenece a la tercera generación de una familia de actores de doblaje. Cuenta con 30 años de trayectoria y, además, es la voz oficial de Home & Health Latinoamérica.

A lo largo de su carrera ha interpretado a un sinfín de personajes. Algunos de ellos son Tigresa, en Kung Fu Panda; Doña Florinda y La Popis, en El Chavo animado; y Rem, en Death Note.

Además, en su catálogo de proyectos figuran Rápidos y Furiosos X, Resident Evil: La venganza, Agatha en todas partes, WandaVision, Mi villano favorito 4, Cars 2 y La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales.

Emilio Treviño es el único que conserva su papel en 'Wildwood'. (Foto: Cuartoscuro) (Estrella Josento)

Finalmente, Erick Selim tomó el papel que anteriormente hacía Javier Ibarreche y ahora es la voz de Brendan. Él también es un actor de doblaje con amplia experiencia y se dedica a la locución.

Selim inició su trayectoria en el teatro y después estudió actuación. Entre sus trabajos se encuentran Aquaman, Hombre en llamas, Lightyear, Coyote vs. ACME, El diablo viste a la moda 2, Spider-Man: Lejos de casa, La Odisea y Moana.

Cabe señalar que la voz de Emilio Treviño como Curtis, otro de los personajes principales de Wildwood, no fue modificada, ya que los cambios únicamente se realizaron en las interpretaciones que habían estado a cargo de Natalia, Macarena y Javier.

¿Qué dijo Natalia Téllez sobre el redoblaje de ‘Wildwood’?

La actriz Natalia Téllez habló sobre su participación en el doblaje de Wildwood, luego de que Imagem Films Mx confirmara el redoblaje. Sus declaraciones se dieron durante la alfombra roja de la película Atrápelo quien pueda.

En su conversación con los medios, explicó que asumió el proyecto con profesionalismo y respeto: “Todos los proyectos que uno agarra, los toma desde el amor, el respeto y el profesionalismo. Hay mucho equipo detrás de cada proyecto”.

Téllez también aclaró que ya tenía experiencia en doblaje y señaló que su elección para interpretar al personaje fue resultado de un proceso de selección: “Yo sí había hecho doblaje. No es que sea una experta y sí hubo pruebas para los personajes”.

Sobre las opiniones del público, la actriz dijo comprender las expectativas alrededor de la producción, que tardó 16 años en realizarse. “Yo entiendo que, cuando uno espera mucho un proyecto, se puede poner crítico. Creo que yo también lo he hecho. Es válido, lo entiendo”, expresó.

Finalmente, aseguró que toma la experiencia como una oportunidad para seguir aprendiendo y reconoció el derecho de la audiencia a expresar su punto de vista: “Estamos para aprender, no hay más (...) El público tiene derecho a tener opiniones distintas. Creo que esto es muy válido. Me quedo con la experiencia de estar”.