Antonio Banderas conquistará México: ¿Qué sabemos de la película ‘Cortés’, creada con IA?

La película Cortés, protagonizada por Antonio Banderas, se encuentra en fase de producción en París. (Fotos: www.utopaistudios.com / Shutterstock).

Antonio Banderas está listo para una nueva conquista, pero esta vez no necesita la espada del Zorro. El actor español cambiará de personaje histórico para interpretar a Hernán Cortés en una película realizada con ayuda de la inteligencia artificial.

La producción, titulada Cortés, reunirá al protagonista de La máscara del Zorro con un equipo de cineastas nominados al Oscar y una compañía que apuesta por incorporar nuevas tecnologías al cine.

¿De qué trata ‘Cortés’, protagonizada por Antonio Banderas?

La película Cortés abordará la expedición que encabezó Hernán Cortés hacia territorio mexicano en 1519, así como su relación con Marina, también conocida como La Malinche.

Antonio Banderas interpretará a Hernán Cortés en una película producida por Utopai Studios y Ex Machina Studios. (Foto: EFE)

De acuerdo con la sinopsis publicada por Utopai Studios, la historia presentará al conquistador español como un soldado que busca alcanzar la gloria y que dirige una expedición hacia la península de Yucatán.

“Tras desembarcar en la costa de lo que hoy es México, conoce a Marina, una mujer indígena esclavizada y dotada lingüista que se vuelve indispensable para su avance”, señala la descripción de la película.

La película Cortés abordará la relación entre Hernán Cortés y Marina, también conocida como La Malinche. (Foto: www.utopaistudios.com)

La trama también explorará cómo el protagonista utiliza sus relaciones con otros pueblos: “Mientras Cortés convierte las alianzas frágiles, la fe y el miedo en instrumentos de conquista, Marina observa cómo él se transforma de un audaz proscrito en un mesías autoproclamado”.

La película se encuentra en producción en París, Francia, y está contemplada para estrenarse en 2027, aunque todavía no se ha anunciado una fecha exacta ni su llegada a los cines de México.

Antonio Banderas dará vida al conquistador español Hernán Cortés en una historia ambientada en 1519. (Foto: www.utopaistudios.com)

¿Quién participa en ‘Cortés’?

Banderas, nominado al Oscar, es el único integrante del reparto anunciado. El equipo creativo también incluye a dos figuras que han trabajado en proyectos reconocidos por la Academia de Hollywood.

La dirección estará a cargo del cineasta francés Paul Mignot, quien dirigió Vaincre ou mourir, mientras que el guion fue escrito por Nicholas Kazan, nominado al Oscar por su trabajo en Reversal of Fortune.

Utopai Studios incorporará inteligencia artificial a la producción de Cortés, aunque todavía no detalla cómo utilizará esta tecnología. (Foto: www.utopaistudios.com)

La producción es realizada por Utopai Studios y Ex Machina Studios, dos compañías que también financian el largometraje y comparten las responsabilidades de su comercialización internacional.

Citado por Variety, Marco Weber, cofundador y director ejecutivo de Ex Machina, además de productor de Cortés, explicó por qué eligieron al actor español para encabezar la historia: “Una epopeya histórica funciona mejor cuando crees en las personas que están en el centro de ella”.

“Antonio nos ofrece un Cortés que puede ser autoritario, complejo y profundamente humano, mientras que Paul tiene una visión clara del brillante guion que escribió Nick”, añadió.

¿Qué es Utopai Studios?

Utopai Studios es una compañía estadounidense de entretenimiento que utiliza inteligencia artificial en la producción audiovisual y que está detrás de la nueva película de Antonio Banderas.

El estudio fue fundado en 2022, tiene su sede en Mountain View, California, y está dirigido por Cecilia Shen, su cofundadora y directora ejecutiva.

La empresa desarrolla, financia, produce y distribuye películas y series de televisión. Su catálogo incluye tanto proyectos creados completamente con inteligencia artificial (IA) como producciones que incorporan esta tecnología en determinadas etapas de su realización.

Mientras tanto, Ex Machina Studios busca incorporar la inteligencia artificial a la producción de películas y series mediante un modelo que, según su descripción oficial, prioriza a los artistas.

“Cortés representa exactamente la razón por la que creamos Utopai Studios”, expresó Cecilia Shen a Variety, “Nicholas ha escrito un guion extraordinario, Paul posee un punto de vista cinematográfico claro y Antonio aporta la humanidad necesaria al núcleo de la historia. Queremos brindarles la posibilidad de realizar la película que se propusieron crear”.

Utopai Studios desarrolla otros proyectos cinematográficos con inteligencia artificial, entre ellos:

The Most Serious Fart : adaptación animada de un libro infantil publicado en 2023 y escrito por Mike Bender, guionista de Not Another Teen Movie.

: adaptación animada de un libro infantil publicado en 2023 y escrito por Mike Bender, guionista de Not Another Teen Movie. Journey to the West : The Lost Five Hundred Years: adaptación generada completamente con IA, realizada en colaboración con la productora china Huace y basada en una historia vinculada con la obra mitológica china Viaje al Oeste.

: The Lost Five Hundred Years: adaptación generada completamente con IA, realizada en colaboración con la productora china Huace y basada en una historia vinculada con la obra mitológica china Viaje al Oeste. Half Moon

Space Nation

Tanto The Most Serious Fart como Half Moon están contempladas para estrenarse en 2027, el mismo año previsto para Cortés.

Con información de EFE.