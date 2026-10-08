Malinche, el musical que desafía la historia de la Conquista y vuelve a escena tras polémica con Gala Montes

Malinche, el musical llegó al escenario gracias a Nacho Cano, quien construyó una obra alrededor de uno de los personajes más polémicos de la Conquista y convirtió la relación entre Malintzin, Hernán Cortés y Moctezuma en una puesta en escena que busca contar la historia de México desde una perspectiva distinta.

Ahora, Malinche, el musical presenta su segunda temporada en la Ciudad de México México luego de estár de boca en boca por la polémica con Gala Montes, quien fue separada de la producción teatral tras su extraña salida de La Casa de los Famosos México.

Gala Montes iba a interpretar a Malinche en el musical de Nacho Cano. (Foto: Cuartoscuro) (Estrella Josento)

¿De qué trata Malinche, el musical?

La historia comienza con Malintzin, también conocida como Malinche, y su encuentro con Hernán Cortés, pero la versión que propone el musical de Nacho Cano se aleja de algunas de las ideas más arraigadas sobre la Conquista.

A través de la música, el teatro y la danza, la obra lleva al escenario el encuentro entre españoles y pueblos mesoamericanos, aunque en esta versión Hernán Cortés no aparece como el militar que llega a territorio mexicano con la intención de conquistar y saquear, sino como un hombre que busca unificar dos culturas, además de que se enamora perdidamente de Malinche.

La historia que cuenta Nacho Cano también busca cambiar la manera en que se ha contado la vida de Malinche. En lugar de presentarla simplemente como una mujer que traicionó a los suyos, el musical construye el pasado de Malintzin como una joven que fue separada de su madre por soldados aztecas para ser sacrificada, pero cuyo destino cambió y terminó como esclava al servicio del tlatoani.

Es precisamente esa reinterpretación la que Natalia Huerta, quien da vida a Malitzin, defendió: “Es una mujer que luchó para alzar la voz en un momento impensable. Es todo un reto, la gente piensa que ella es una traidora, pero si podemos dejar un mensaje diferente en el público, estoy feliz, lo hago con mucho respeto”, explicó en entrevista con El Financiero.

A partir de ahí, Malinche coloca al mestizaje en el centro de su relato y lo presenta como el origen de la identidad mexicana actual, tales como la música, la comida y distintas expresiones culturales. Bajo la mirada de la obra, México surgió precisamente de ese encuentro entre dos mundos y, si la historia hubiera tomado otro camino, el país no existiría de la manera en que actualmente lo conocemos.

Natalia Huerta interpreta a Malinche, protagonista dentro del musical creado por Nacho Cano. (Foto: Cortesía) (J A FLORES)

¿Qué pasó con Gala Montes y el musical de Malinche?

La relación de Gala Montes con Malinche, el musical, terminó antes de que la actriz pudiera asumir el papel protagónico que tenía previsto interpretar en la puesta en escena de Nacho Cano.

El 8 de septiembre de 2026, la producción informó que la participación de Montes quedaba pospuesta de manera indefinida, aunque no explicó las razones de la decisión y agradeció a la actriz por su “tiempo, entusiasmo y profesionalismo”. También señaló que las puertas del espectáculo permanecerían abiertas para futuras colaboraciones.

Gala Montes, tras su salida de La Casa de los Famosos México, respondió al comunicado y explicó que fue por diferencias relacionadas con la remuneración que recibiría por su trabajo y que había intentado encontrar una alternativa para continuar con la obra.

Según su versión, incluso propuso realizar algunas funciones de octubre sin cobrar, mientras ambas partes encontraban una solución al desacuerdo económico.

La actriz también defendió el peso de su participación en el proyecto y afirmó que su trabajo, presencia e imagen habían contribuido al impacto que alcanzó el musical. Por ello, consideró injusto que se presentara públicamente su salida de una manera distinta a lo que, de acuerdo con ella, se había hablado con la producción.

Gala Montes y Javi Mota (Hernán Cortés) durante los ensayos de Malinche, el musical. (Foto: Cuartoscuro) (Estrella Josento)

Javi Mota, Hernán Cortés en el musical de Malinche, asegura que polémica con Gala Montes ‘no mancha’ la obra

Javi Mota, quien interpreta a Hernán Cortés en la obra de teatro, siente una admiración por Gala Montes, inclusive le escribió para desearle suerte una vez dejaron de trabajar juntos.

Sin embargo, defendió la popularidad de la obra y dijo que la polémica con la cantante no afecta el estreno de la segunda temporada del musical.

“No afecta (a la obra), al final esta colaboración con ella no se pudo dar, pero todos nos respetamos mutuamente, ella es muy talentosa y eso nos generó admiración. He podido hablar con Gala y todo está perfecto”, declaró a El Financiero.

Eduardo Siller es Moctezuma en Malinche, el musical. (Foto: Ricardo Díaz/El Financiero)

¿Cuánto cuestan los boletos de ‘Malinche’, el musical?

Los precios dependen de la zona y del día de la función. De acuerdo con la venta oficial, actualmente hay boletos desde 807 pesos, con el cargo incluido, para determinadas funciones de jueves y viernes.

Los precios finales publicados son:

Preferente VIP: $2,429 de jueves y viernes; $3,004 sábado y domingo.

$2,429 de jueves y viernes; $3,004 sábado y domingo. Preferente: $1,518 de jueves y viernes; $1,932 sábado y domingo.

$1,518 de jueves y viernes; $1,932 sábado y domingo. Mezanine Sol/Luna: $1,780 de jueves y viernes; $2,194 sábado y domingo.

$1,780 de jueves y viernes; $2,194 sábado y domingo. Galería Sol/Luna: $1,332 de jueves y viernes; $1,601 sábado y domingo.

$1,332 de jueves y viernes; $1,601 sábado y domingo. Galería Sol/Luna Lateral: $807 de jueves y viernes; $1,009 sábado y domingo.

$807 de jueves y viernes; $1,009 sábado y domingo. Suites: $1,783 de jueves y viernes; $2,275 sábado y domingo.

$1,783 de jueves y viernes; $2,275 sábado y domingo. Suites VIP: $1,334 de jueves y viernes; $1,702 sábado y domingo.

$1,334 de jueves y viernes; $1,702 sábado y domingo. Suites Lateral: $748 de jueves y viernes; $920 sábado y domingo.

$748 de jueves y viernes; $920 sábado y domingo. Suites Extremos: $633 de jueves y viernes; $805 sábado y domingo.

$633 de jueves y viernes; $805 sábado y domingo. Movilidad reducida: $1,093 de jueves y viernes; $1,380 sábado y domingo.

Horarios y sede de las funciones de ‘Malinche’, el musical

Malinche, el musical se presenta en Frontón México Centro de Entretenimiento, ubicado en Av. de la República 17, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

La cartelera contempla funciones: