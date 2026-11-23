Sedena detalló el operativo que derivó en la detención de Fausto 'N', 'El Chapo Isidro', presunto del líder del Cartel de los Beltran Leyva.

La captura de ‘El Chapo Isidro’ se logró gracias a la ‘neutralización’ del anillo de seguridad que lo protegía. Dicho debilitamiento inició desde meses antes y finalizó con la detención de Fausto ‘N’.

Durante la conferencia ‘mañanera’ de este lunes, Raymundo Pedro Morales, titular de la Secretaría de Marina, destacó las detenciones de objetivos prioritarios que ‘golpearon’ la estructura del Cártel de Sinaloa y derivaron en la aprehensión de ‘El Chapo Isidro’. Entre ellos están:

El 30 de julio se detuvo a Rosario ‘N’, alias ‘Yukiko’, quien era el segundo al mando de las fuerzas especiales Yuko y pertenecía al tercer anillo de seguridad de ‘El Chapo Isidro’ junto con 10 integrantes más.

El 26 de octubre, falleció Jesús ‘N’, alias ‘Chuy Peñuelas’, presunto jefe regional del Cártel de Guasave y socio que financiaba operaciones y encabezaba un grupo de choque.

¿Cuáles fueron los ‘golpes’ clave contra el anillo de seguridad de ‘El Chapo Isidro’?

Uno de los últimos ‘golpes’ en contra del anillo de seguridad de Fausto ‘N’ ocurrió tan solo un día antes de su detención; el 19 de noviembre se desarticuló el segundo anillo de protección con la detención de seis integrantes de las Fuerzas Especiales Avendaño.

Los detenidos fueron Jesús ‘N’, alias ‘El Chendo’, identificado como líder, junto con Irvin ‘N’, alias ‘El Pagador’, quien era líder operativo del grupo.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó que recibió apoyo de Estados Unidos con labores de inteligencia que permitieron ubicar a ‘El Chapo Isidro’ y el domicilio donde se escondía.

El operativo se llevó a cabo en medio de violentos enfrentamientos en el norte de Sinaloa, con bloqueos viales y vehículos incendiados, que provocaron pánico entre la población.

Así es la casa de donde sacaron a ‘El Chapo’ Isidro

Ricardo Trevilla, titular de la Sedena, mostró el video de la casa donde fue ubicado y detenido Fausto ‘N’ y destacó que la aprehensión se realizó sin que el líder criminal pusiera resistencia.

En redes sociales, un usuario identificado como Víctor González compartió imágenes de la casa a través de Google Maps.

La cuenta de X destaca que se trataba de un predio que en 2023 estaba en construcción, pero que según el video de Sedena fue hecho con cercos a los lados.

Además, tenía al menos dos pisos y un garaje para guardar dos vehículos. De acuerdo con Google Maps, a tan solo unos metros hay una estación de policía y un estacionamiento privado.

A las 19:50 horas del viernes 20 de noviembre, el personal del Ejército llegó al área cercana al domicilio donde establecieron un cerco de seguridad para detener a ‘El Chapo Isidro’.

“Sin poner resistencia, los delincuentes que estaban adentro del domicilio se rindieron”, agregó Trevilla.