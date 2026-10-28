‘Disparó entre matorrales’: Así fue abatido Jesús ‘Chuy’ González, del Cártel de Sinaloa, en un operativo

Jesús González Peñuelas, alias ‘Chuy’ González, señalado como uno de los principales operadores del Cártel de Guasave y por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares, habría muerto durante un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en Sinaloa.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el presunto líder criminal figura entre las dos personas que murieron el lunes 26 de octubre durante un operativo en las inmediaciones de Alfredo V. Bonfil, en el municipio de Sinaloa. Sin embargo, la identidad de ambos fallecidos todavía está pendiente de confirmación pericial.

Los elementos de la Marina aseguraron cuatro camionetas con reporte de robo, tres armas largas, tres cargadores y 46 cartuchos.

¿Cómo fue abatido Jesús ‘Chuy’ González? Así ocurrió el enfrentamiento

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Marina, el operativo se llevó a cabo como parte de acciones de seguimiento y vigilancia, respaldadas por información de inteligencia naval, que permitieron localizar varios vehículos en los que viajaban personas armadas.

Durante las labores de seguimiento, dos hombres descendieron de una camioneta y se internaron entre los matorrales. Desde esa zona, los sujetos dispararon contra los elementos de la Marina, quienes repelieron la agresión, según la versión oficial.

El enfrentamiento terminó con la muerte de ambos hombres, cuyos cuerpos quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales para realizar las diligencias correspondientes.

Tras el enfrentamiento, familiares que acudieron ante las autoridades señalaron que los fallecidos podrían ser Jesús González Peñuelas, alias ‘Chuy Peñuelas’, y Cesáreo Peñuelas Ruiz, conocido como ‘El Profe’, identificado por fuentes federales como uno de sus presuntos colaboradores.

González Peñuelas era señalado como uno de los principales operadores del Cártel de Guasave y era buscado por autoridades estadounidenses, que ofrecían una recompensa de cinco millones de dólares por información que permitiera localizarlo.

¿Quién era Jesús ‘Chuy’ González, objetivo prioritario de la DEA?

Según fuentes federales, González Peñuelas encabezaba desde principios de siglo una organización dedicada a la producción y distribución de metanfetamina, marihuana y heroína, y más recientemente habría incursionado en el tráfico de fentanilo.

Su estructura operaba principalmente en Sinaloa y Sonora, con conexiones en la frontera norte y redes de distribución en varios estados estadounidenses, entre ellos California, Texas, Colorado y Washington.

Las autoridades lo identificaban como uno de los principales operadores de Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, líder del Cártel de Guasave y uno de los fugitivos más buscados por el FBI.

Fuentes federales señalaron que la organización de González Peñuelas también mantuvo vínculos con el narcotraficante Rafael Caro Quintero, extraditado el año pasado a Estados Unidos.

El presunto fallecimiento del operador ocurre en medio de los operativos federales contra las organizaciones criminales que actúan en Sinaloa, estado que enfrenta una prolongada ola de violencia desde septiembre de 2024, cuando estalló una disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa.

La Secretaría de Marina aseguró que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, las instituciones federales mantendrán su presencia operativa en la entidad para combatir a los grupos delictivos y prevenir nuevos hechos de violencia.