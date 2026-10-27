Abaten a Jesús ‘Chuy’ González, operador del Cártel de Sinaloa por quien la DEA ofrecía 5 mdd

Estados Unidos ofrecía 5 mmd por la captura del 'Chuy' González, presunto miembro del Cártel de Sinaloa

Jesús ‘Chuy’ González, operador del Cártel de Sinaloa y por quien Estados Unidos ofrecía 5 millones de dólares, fue abatido por elementos de la Marina tras un enfrentamiento en Guasave, Sinaloa, el lunes 26 de octubre.

El abatimiento del ‘Chuy’ ocurrió en la localidad de Siete Ejidos, tras un enfrentamiento que duró horas, de acuerdo con medios locales de Sinaloa como Ríodoce.

Jeús González Peñuelas estaba prófugo de la justicia y era uno de los narcotraficantes más buscados por la DEA, que lo señalaba por delitos como liderar una organización independiente de producción y distribución de drogas desde al menos 2007.

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