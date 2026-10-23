Imputan otros delitos a ‘El Tanque’, líder del CJNG: Lo acusan de homicidio y lesión dolosa en Veracruz

'El Tanque' era operador regional del CJNG en al menos cuatro estados (SSPC).

Iván “N”, alias El Tanque, señalado como presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue imputado por los delitos de homicidio y lesiones dolosas por hechos ocurridos en 2023 en Boca del Río, Veracruz, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con la dependencia, los cargos corresponden a un ataque armado ocurrido el 22 de enero de 2023, en el que fueron víctimas tres personas adultas y tres menores de edad.

“De acuerdo con los datos recabados dentro de la correspondiente carpeta de investigación, los hechos que se le atribuyen ocurrieron el 22 de enero del 2023 en la ciudad de Boca del Río, en agravio de tres personas adultas, así como de tres menores de edad”, informó la FGE sobre la causa penal 862/2026.

¿De qué otros delitos acusan a ‘El Tanque’?

Esta no es la primera imputación que enfrenta Iván “N” en Veracruz. La Fiscalía estatal también formuló cargos en su contra por el delito de secuestro agravado de dos personas, por hechos ocurridos el 18 de febrero de 2025 en Boca del Río.

Por este caso, correspondiente a la causa penal 836/2026, la FGE obtuvo la vinculación a proceso del acusado.

Actualmente, El Tanque permanece detenido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, en el Estado de México. Su captura fue anunciada el pasado 5 de octubre, luego de un operativo en Zapopan, Jalisco.

Las autoridades federales lo señalan como presunto operador regional del CJNG, con actividades delictivas en Oaxaca, Puebla y Veracruz.

‘El Tanque’ también enfrenta una acusación en Estados Unidos

Además de los procesos que enfrenta en México, Iván “N” fue acusado formalmente en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico de cocaína y metanfetamina, así como por la posesión de armas de fuego.

La acusación fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

Este proceso podría abrir la puerta a una eventual solicitud de extradición por parte de las autoridades estadounidenses para que el presunto integrante del CJNG sea juzgado en ese país.