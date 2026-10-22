‘El Tanque’, sin protección ante una posible extradición; jueza desecha amparo al operador del CJNG

Iván ‘N’, alias ‘El Tanque’ o ‘El Boricua’, considerado operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), buscó de manera reiterada frenar una supuesta orden de detención provisional con fines de extradición internacional, además de una presunta orden de expulsión, destierro o entrega a autoridades estadounidenses en un acto que sus abogados consideran fuera de procedimiento.

Sin embargo, la titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Azucena Lazalde Iñiguez, desechó la demanda de juicio de garantías, procesada bajo el expediente 1187/2026-II, y la declaró improcedente.

Se señalaba como autoridades responsables a la Dirección de Cooperación Penal Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores y otras instancias federales.

La juzgadora determinó en su resolución que los actos reclamados por los defensores del apodado ‘Boricua’ constituyen eventos futuros e inciertos, de realización remota, pues no existe constancia formal de un procedimiento extraditorio en su contra. En el expediente notificado por el Órgano de Administración Judicial se precisa que las manifestaciones verbales y las informaciones periodísticas carecen de eficacia probatoria para acreditar un riesgo inminente.

Detienen a ‘El Tanque’ durante visita a su familia

‘El Tanque’ fue detenido el 5 de octubre de 2026 en Zapopan, Jalisco, mediante un operativo conjunto en el que la Policía Municipal de Zapopan y la Policía Estatal de Jalisco apoyaron a las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Agencia de Investigación Criminal.

Durante el dispositivo, en el que no se realizó un solo disparo, se le incautaron una camioneta Mercedes-Benz, valuada en más de cuatro millones de pesos, un arma de fuego y sustancias ilícitas. Fue asegurado en un fraccionamiento de lujo en Zapopan, cuando visitaba a su familia.

Los reportes de seguridad federal lo ubican como jefe de plaza en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla. Además, se le estarían fincando cargos por su presunta participación en el ataque contra un helicóptero militar entre las localidades de Casimiro Castillo y Villa Purificación, durante un operativo realizado el 1 de mayo de 2015 para detener al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, quien residía en este último municipio.

El contraataque del ‘Tanque’

Luego de su detención, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal ‘El Altiplano’, en Almoloya de Juárez, le dictó auto de vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa por la probable comisión de delincuencia organizada con fines de cometer delitos contra la salud, secuestro, portación de armas y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. También se otorgó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, mientras permanece bajo prisión preventiva.

Ahora, sus abogados solicitaron un amparo, radicado en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal del Estado de México, bajo el expediente 1180/2026.

‘El Tanque’ es considerado uno de los líderes y cofundadores del CJNG. Se le señala como una pieza clave en el robo de combustible y, en septiembre de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en su lista negra por manejar una red que almacenaba combustible robado en Veracruz para después comercializarlo mediante gasolineras formales.