Vinculan a proceso a ‘El Tanque’, líder del CJNG: Seguirá en el Altiplano

El Tanque del CJNG fue vinculado a proceso por delincuencia organizada, secuestro y portación de armas de fuego.

Un juez federal vinculó a proceso a Iván Cazarín Molina, ‘El Tanque’, operador del Cártel Jalisco Nueva Generación.

¿De qué se le acusa a ‘El Tanque’, líder del CJNG?

La Fiscalía General de la República (FGR) lo imputó por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada, secuestro, portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y contra la salud.

El Ministerio Público Federal de a Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) aportó los datos de prueba que el juez valoró como suficientes para dictar la vinculación referida.

¿Dónde está actualmente ‘El Tanque’?

Además, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva que El Tanque deberá cumplir en el penal de máxima seguridad, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Igualmente, el juzgador fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

En días pasados, ‘El Tanque’ fue detenido en Zapopan, Jalisco, derivado del trabajo coordinado que encabezó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De las investigaciones se identificó al ahora indiciado, como posible integrante del CJNG con actividades en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Puebla.

Asimismo los trabajos de inteligencia permitieron relacionar a dicha persona con homicidios, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y trático de drogas.