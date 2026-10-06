¿Quién es ‘El Tanque’, narco que habría ayudado al ‘Mencho’ a huir tras abatir helicóptero del Ejército?

Iván Cazarín ‘N’, alias ‘El Tanque’, fue detenido en Zapopan, Jalisco; es identificado como un operador de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y cercano a su fallecido líder, Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este martes 6 de octubre que Cazarín Molina era considerado líder regional del CJNG y que tenía operaciones en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

La captura ocurrió en el municipio de Zapopan, en la zona metropolitana de Guadalajara.

De acuerdo con investigaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ‘El Tanque’ está relacionado con actividades de lavado de dinero, robo de hidrocarburos, tráfico de drogas y armas, homicidios, así como robo de vehículos y mercancías.

No obstante, lo que más llama la atención en su historial criminal es su presunta relación con el ataque contra un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana ocurrido en mayo de 2015, durante la llamada Operación Jalisco.

¿Qué sabemos de ‘El Tanque’ y el derribo del helicóptero del Ejército en 2015?

El 1 de mayo de 2015, el CJNG protagonizó uno de los ataques más graves contra las Fuerzas Armadas mexicanas al derribar un helicóptero militar durante un operativo desplegado para capturar a ‘El Mencho’.

La aeronave, un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana, matrícula 1009, sobrevolaba la zona ubicada entre los municipios de Casimiro Castillo y Villa Purificación, al sur de Jalisco.

El operativo formaba parte de la Operación Jalisco, en la que participaron elementos de la entonces Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina, Policía Federal, Procuraduría General de la República (PGR) y el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

El objetivo era detener a Oseguera Cervantes. Sin embargo, integrantes del grupo criminal fueron alertados sobre el despliegue y organizaron una defensa para proteger al entonces líder del CJNG.

Fue entonces cuando un grupo de sicarios detectó al helicóptero militar que sobrevolaba la carretera hacia Villa Purificación. Desde tierra, los integrantes del grupo criminal dispararon un lanzacohetes RPG, de fabricación rusa, contra la aeronave. El proyectil impactó en el rotor de cola del Cougar, lo que provocó que perdiera el control y se desplomara.

El helicóptero terminó por estrellarse y explotar. El ataque dejó militares y agentes de la entonces Policía Federal muertos. Las autoridades mexicanas ahora relacionan a ‘El Tanque’ con ese ataque y con las acciones desplegadas por el grupo criminal para proteger a ‘El Mencho’.

¿Quién es ‘El Tanque’, operador cercano a ‘El Mencho’, exlíder del CJNG?

La relación de Iván Cazarín con el líder del CJNG también había sido identificada por autoridades de Estados Unidos.

En septiembre de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a ‘El Tanque’ y lo identificó como un integrante de alto rango del CJNG que reportaba directamente a ‘El Mencho’ y formaba parte de su círculo cercano.

El Gobierno de Estados Unidos también lo señaló por encabezar una red dedicada al robo de combustible, actividad que presuntamente generaba decenas de millones de dólares al año.

La organización utilizaba tomas clandestinas en ductos de Pemex y una red de gasolineras para comercializar los hidrocarburos obtenidos ilegalmente.

Además del robo de combustible, las autoridades mexicanas lo relacionan con operaciones de narcotráfico, tráfico de armas, homicidios, lavado de dinero y robo de vehículos y mercancías.

Así fue detenido ‘El Tanque’, aliado de ‘El Mencho’

La captura de Iván Cazarín ocurrió en Zapopan, Jalisco, como resultado de trabajos de inteligencia y coordinación entre las fuerzas de seguridad.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron un arma de fuego, varias dosis de droga y un vehículo.

Tras su detención, ‘El Tanque’ quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

La captura representa un nuevo golpe a la estructura del CJNG, particularmente por tratarse de un operador identificado como cercano a ‘El Mencho’ y relacionado con una de las ofensivas más violentas de la organización contra las Fuerzas Armadas.