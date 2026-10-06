‘El Tanque’, cercano a ‘El Mencho’ y miembro del CJNG, es detenido en Zapopan; operaba en 4 estados

'El Tanque' era operador regional del CJNG en al menos cuatro estados (SSPC)

Iván ‘N’, alias ‘El Tanque’, identificado como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido en Zapopan, Jalisco, a través de trabajos de inteligencia, investigación y coordinación, de acuerdo con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad.

La aprehensión ocurrió el 5 de octubre y fue resultado de una operación conjunta de la Defensa, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Guardia Nacional.

En el operativo participaron fuerzas especiales del Ejército Mexicano y el Grupo de Operaciones de la SSPC, con información del Centro Nacional de Inteligencia y el trabajo de agentes de investigación de la SSPC y de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes identificaron sus movimientos y lo localizaron.

Iván ‘N’ fue detenido en flagrancia y se aseguraron un vehículo, un arma de fuego y diversas drogas.

¿Qué sabemos de ‘El Tanque’, operador del CJNG?

‘El Tanque’ tenía actividades delictivas en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla. Las investigaciones lo vinculan con homicidios, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas.

También se le señala por su presunta participación en el ataque contra un helicóptero del Ejército Mexicano en Jalisco, en 2015, en el que perdieron la vida integrantes del Ejército y de la Policía Federal.

En septiembre de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por sus vínculos con el CJNG y lo señaló como parte del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’ por lo que hubo intercambio de información con la DEA.

Iván ‘N’ será puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho.

García Harfuch agradeció a los gobiernos de Veracruz y Jalisco, y a sus gobernadores, Rocío Nahle y Pablo Lemus, respectivamente, por su apoyo para dicha detención.

¿Cómo operaba ‘El Tanque’ la red de huachicoleo del CJNG?

¿Cómo operaba ‘El Tanque’ el negocio de huachicol del CJNG?

Iván ‘N’ habría construido una red para robar, almacenar y comercializar combustible vinculado al grupo.

El combustible era extraído mediante tomas clandestinas en ductos de Pemex y posteriormente trasladado a instalaciones cercanas a Veracruz capital donde era almacenado en tanques con capacidad para millones de litros.

Para colocar el huachicol en el mercado, ‘El Tanque’ usó a familiares y colaboradores que operaban como prestanombres para controlar una red de gasolineras que funcionaban aparentemente de manera legítima.

La operación no terminaba en las estaciones de servicio. El señalado como cercano a ‘El Mencho’ también comercializaba parte de ese huachicol a terceros en México quienes después lo vendían en Estados Unidos.

*Con información de Quadratín