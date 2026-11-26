Por fin terminó Luis Donaldo Colosio Riojas de deshojar la margarita y se decidió por Sonora para buscar la gubernatura. Estaba ya cantado, venía desde días atrás reafirmando su origen sonorense, incluso hasta con hartazgo frente a quienes le cuestionaban sus raíces.

Pese a representar por Movimiento Ciudadano a Nuevo León en el Senado actualmente y haber sido alcalde –también por MC– de Monterrey, el hijo del victimado candidato presidencial priista consideró que tenía más posibilidades de éxito en Sonora que en Nuevo León, opción que también barajaba. Aunque claro, la justificación que esgrimió para decantarse por su tierra fue que sería un honor servir al pueblo que lo vio nacer y, además, honrar el deseo que –dijo– siempre tuvo su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, de ser gobernador de ese estado. Tan es así que el video con el que anunció su decisión lo grabó en el memorial de su papá, en Magdalena de Kino.

“Todos los días busco que valga la pena el sacrificio de la vida misma de mi padre. Todos los días busco justicia. Y esa justicia empieza en Sonora”, dijo el emecista.

Bien, pues si la justicia empieza en Sonora, tiene un desafío mayúsculo. En caso de ganar la gubernatura, habría de comenzar por actuar contra quien sería entonces su antecesor, Alfonso Durazo Montaño, por cierto, otrora secretario particular de su papá.

Y para iniciar por lo más reciente, requeriría limpiar la administración pública de Sonora del clan Taddei. Porque no basta con que Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, acusada de encabezar una red de corrupción, haya renunciado como secretario particular del gobernador Durazo. Está documentado que otros varios familiares de la presunta delincuente –hijos, sobrinos, tíos, primos– están enquistados en la burocracia estatal.

Y desde luego que el simple hecho de ser familiares de Guadalupe no los hace cómplices en la trama corrupta, pero el desprestigio de la exfuncionaria electoral desveló el nepotismo reinante en el gobierno de Sonora, auspiciado por el propio Durazo, quien no puede negar su padrinazgo a Taddei y su responsabilidad en que ella llegara a presidir el Consejo General del instituto.

Como tampoco puede negar Durazo su responsabilidad como primer secretario de Seguridad de la ‘4T’ en el gobierno de AMLO –y después también como gobernador– en la fallida estrategia que permitió que los grupos delincuenciales crecieran y se empoderaran.

Ya lo dijo García Harfuch: las autoridades se dejaron corromper, unas y otras incurrieron en omisión, lo que permitió la expansión del crimen. Se refirió específicamente a Sinaloa, sí, pero el Cártel de Guasave operaba también en Sonora. El secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, detalló que las dos rutas por las que El Chapo Isidro traficaba droga, la terrestre y la marítima, pasaban también por Sonora.

Pero volviendo al destape de Colosio. ¿Qué tantas posibilidades tiene de ganar? Se podría pensar que el desprestigio de un gobernante afectaría las posibilidades de su partido en la contienda para elegir a su relevo. No es así. Al menos no es eso lo que indican las encuestas. El caso más ilustrativo es Sinaloa, donde, aun con el desastre del gobierno criminal de Rocha Moya, Morena lidera en las intenciones de voto.

Ahora, si fuera sólo por popularidad, uno podría pensar que la ventaja de Colosio es ser mucho más conocido que la senadora morenista Lorenia Valles o el alcalde panista de Hermosillo, Toño Astiazarán, sus contrincantes. Pero una cosa son los reflectores nacionales y otra, la ponderación de los votantes en cada entidad, y en el caso de esta contienda pesa más la consideración de los sonorenses que el nivel de conocimiento afuera. Las pocas encuestas serias hasta ahora –antes del destape, pero ya considerando a Colosio– colocan a la senadora guinda Lorenia Valles a la cabeza. Pero, tras la definición de MC, podría perfilarse una elección reñida a tercios.

Por supuesto que a Morena le conviene que el voto opositor se divida entre MC, con Colosio por un lado, y el alcalde de Hermosillo, con PAN-PRI, por el otro. Ah, y estará por verse si acaso en esta segunda opción contará el “apoyo” del nuevo partido Somos, que, aunque la ley electoral le prohíbe ir en alianzas en su primera elección, al ser un partido de reciente creación, tramposamente se quiere colgar de la alianza del PRIAN, alegando que no sería coalición, sino una “gran alianza ciudadana” en torno a Astiazarán, bajo la figura de “candidatura común”. Ajá…

Si a eso sumamos que Colosio ha hecho su carrera política en Nuevo León y no en su tierra, y que en Sonora MC no pinta como fuerza política –en la pasada elección de gobernador quedó en un lejanísimo tercer lugar con apenas 4.75%–, pues la cosa se complica más para el emecista.

Tendrá que apelar insistentemente al sentimentalismo de ser el hijo del mártir magdalenense y a sus raíces y su “sangre sonorense”, más que a presumir su trabajo en la entidad o por los sonorenses, porque ese no existe.

Y para rematar, la decisión de MC de motivar a Colosio a ir por Sonora terminará afectando sus posibilidades de retener Nuevo León. ¿Por qué? Pues porque Colosio representaba una opción más decente que Mariana Rodríguez para buscar la gubernatura.

Sí, Mariana está arriba en las encuestas; sí, si hoy fueran las elecciones, ella derrotaría a Morena y al PRIAN. Pero inevitablemente representaría la continuidad de un gobierno señalado de una enorme corrupción, el de su marido, Samuel García Sepúlveda. No se pueden pasar por alto los señalamientos de la Auditoría Superior, que han llevado a denuncias ante la FGR por presuntas triangulaciones de recursos públicos al despacho familiar del góber naranja. ¿De verdad Mariana investigaría las presuntas corruptelas de su marido en caso de sucederlo en la gubernatura? Por supuesto que no, un gobierno de Mariana implicaría un manto de impunidad para Samuel. Si los neoleoneses no están dispuestos a permitir eso, MC perderá Nuevo León. Pero en política el deber ser casi siempre cuenta muy poco.