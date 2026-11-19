“Rescatar, recuperar y reconstruir la credibilidad” del árbitro electoral. “No hay nada más urgente para la República y para la democracia en México” que eso. Así lo consideraron ayer los cuatro exconsejeros presidentes del IFE-INE, luego del tremendo golpe a la institución derivado de la trama de corrupción de Guadalupe Taddei.

En esencia, lo que plantean José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova, respaldados por varias y varios exconsejeros –entre ellos gente como Jacqueline Peschard y María Marván– es más o menos lo mismo que pide la oposición e incluso algunos dentro del oficialismo, al menos de palabra.

Desafortunadamente, todo ello no es más que una mera lista de buenos deseos y buenas intenciones. Nada de eso va a ocurrir. No en las condiciones que hoy imperan en el país, en las que quienes detentan las mayorías en el Congreso se dicen abiertos al diálogo, sí, pero a un diálogo de sordos, donde se escucha mas no se atiende, y al final se terminará imponiendo su aplanadora.

Pese a estar conscientes de ello, los expresidentes del Consejo General van más allá y, en su carta a Santa Claus, plantean, y por consenso, “una reconformación del Consejo General”... Se vale soñar. En voz de Woldenberg, argumentan que “en las últimas ocasiones, varios de esos consejeros fueron nombrados excluyendo a los partidos opositores, y eso debilita la confianza en el INE”.

La necesidad de renovar el Consejo completo es una postura que comparte, por ejemplo, el PRI. ¿Pero qué dice al respecto el oficialismo? Dolores Padierna, vicecoordinadora de los diputados de Morena, aseguró en entrevista con este diario la semana pasada que la renovación de todo el organismo “es inconstitucional e ilegal. Las reglas no se han modificado, son las mismas que las mayorías de derecha PRI y PAN pusieron en 2014”, apuntó.

Y lo mismo recetó Padierna a Acción Nacional. “Hay una contradicción en la postura del PAN: no se puede exigir el cumplimiento de las reglas institucionales cuando convienen y pretender cambiarlas a mitad del procedimiento cuando el resultado podría no favorecer” sus intereses.

Y fue entonces cuando lanzó la advertencia: “Es correcto seguir dialogando e intentar el consenso, pero tenemos la mayoría calificada y no podemos someternos a sus caprichos”. Y amagó: “En la Jucopo se delibera, se intentan acuerdos, pero si al final no hay acuerdo, se vota”.

Pero incluso dentro del propio partido hay desacuerdo en ese punto. Ayer tanto Ricardo Monreal, líder de la mayoría morenista en San Lázaro, como el presidente del Senado, Higinio Martínez, se pronunciaron por el consenso para elegir a la sustituta de la corrupta Taddei. El mexiquense admitió que aunque una elección por mayoría sería legal, lo deseable es el consenso. El zacatecano fue más contundente: Si no hay consenso no habrá nueva presidenta del instituto. Punto.

Mas ahí no para la cosa, el coordinador guinda y presidente de la Jucopo del Senado, Ignacio Mier, de plano llamó a mantener a la presidenta provisional, Blanca Cruz, y quedarnos sólo con 10 integrantes, pues el Consejo “no pierde funcionalidad”. Y ya mejor que se nombre a la sustituta de Taddei hasta después de los comicios de 2027.

Sí, puede operar con 10 consejeros. Pero por algo la ley indica que sean 11. ¿Qué pasa si hay un empate en las decisiones? La consejera presidenta no tiene voto de calidad, así que se entramparían los asuntos.

Resolver el tema aplicando la mayoría, como sugiere Padierna, provocaría, como bien lo reconoce Monreal, que el resultado fuera una decisión cuestionada; la elegida carecería de legitimidad.

¿Y por qué?, pues de entrada porque la de Morena y aliados es una mayoría irregular. Una sobrerrepresentación a todas luces, la cual quebrantó la norma de que “entre votos y escaños no puede haber una diferencia mayor a 8%”. La de hoy es de 20 puntos porcentuales. La fuerza política mayoritaria obtuvo 54% de los votos y ostenta 74% de curules, recordó ayer Woldenberg, una vez más.

¿Cuál consenso va a ser posible con una mayoría así de abrumadora? Ya no digamos en la peregrina idea de renovar a todo el Consejo. Tan sólo en cuanto a elegir a la consejera presidenta, para ello “debe haber disposición a un nombramiento de consenso, nada sería más sano para las elecciones, para el gobierno, para los partidos y para la confianza pública”, sostuvo quien fuera primer presidente del IFE.

Muy pertinente y muy sensato suena todo eso… No va a ocurrir. Y tan es así que ni siquiera hay acuerdo para emitir la convocatoria para la elección de presidenta del INE. La oposición insiste en la necesidad de modificar el proceso, el formato de la convocatoria y los requisitos para integrar el Comité Técnico de Evaluación, pues hay que recordar que Morena cargó los dados en 2023 y metió a sus afines a la quinteta para la presidencia. Al final hubo tómbola, sí, pero una tómbola con dados guindas.

¿Que no se pueden cambiar las normas electorales una vez ya iniciado el proceso? Es cierto. El 105 constitucional lo prohíbe. Pero, ¿y si se modifica la Constitución y se hace una excepción? Ya ocurrió para la elección judicial, donde se estableció que el 105 no aplicara, recordó Lorenzo.

¿Sería posible hacerlo en esta ocasión? Teóricamente sí. ¿La situación amerita una cirugía mayor? Desde luego, el escándalo de corrupción de Taddei no es cosa menor. ¿Es viable un cambio de esa envergadura? Definitivamente no. Si ni siquiera logran consenso para emitir la convocatoria para elegir presidenta, ¡menos lo habría para modificar la Constitución con un gran acuerdo político!

Y los expresidentes lo saben, de hecho Ugalde reconoció que no son ingenuos, entienden que, conociendo la realidad, lo planteado sería ilusorio. Pero lo contrario sería quedarse de brazos caídos, y no es ese su papel.

Así pues, vayámonos preparando para Blanca Yassahara Cruz García para rato. Ella será muy probablemente quien conduzca la elección de 2027. Todo lo demás, los cambios deseables y los candados para evitar otra Taddei, son sólo una lista de buenos deseos.