El gobierno de México ha sufrido una tremenda humillación por parte del gobierno de Estados Unidos: la expulsión a España de Inés Gómez Mont, por haber violado su estatus migratorio, ignorando por completo la solicitud de extradición presentada por la fiscal general Ernestina Godoy hace 14 meses. El golpe político, sin embargo, es para la presidenta Claudia Sheinbaum, quien no tuvo el cuidado –algo que no ha tenido a lo largo de su sexenio–, de abstenerse de discutir y opinar sobre un caso muy por debajo de sus tareas como jefa de Estado, pero que le servía en su momento para su narrativa machacona y panfletera sobre los males del pasado.

Sheinbaum, que entra a todos los temas todo el tiempo, muchas veces sin información y otras violando la ley, cayó en estos presupuestos al hablar en su cada vez más tóxica –para ella– conferencia mañanera a principios de noviembre, cuando respondió el dicho de Gómez Mont de que la persecución contra ella tenía como origen su ideología, opuesta a la de Morena. La presidenta lo negó, y alegó que las acciones legales en su contra obedecían a los delitos que “cometió”. Un desliz, una palabra no pensada pero que, en los hechos, vulneró el debido proceso y la presunción de inocencia.

Gómez Mont logró que la presidenta le respondiera, reconociéndola como interlocutora, y lo hiciera mal. Viniendo de la presidenta, el efecto corruptor que construyó el entonces ministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, en el caso de Florence Cassez, también podría aplicarse a la popular exconductora de televisión en caso de que fuera juzgada en México. Zaldívar trabaja en la Presidencia como coordinador general de Política y Gobierno, a quien Sheinbaum pudo haber recurrido para evitar ese tropiezo.

Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, tienen al menos tres órdenes de aprehensión cada uno por los presuntos delitos de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por un monto de tres mil millones de pesos. Forman parte, alegan en la ‘4T’, de una vieja red de factureros que lavaban dinero y estaban vinculados a la vieja clase política. La lucha por desmantelar esa red ha sido una de las banderas de la ‘4T’ contra la corrupción que, a su vez, el Grupo Tabasco sustituyó con sus factureros, al servicio de sus intereses.

Paradójicamente, el gobierno de Sheinbaum nunca pidió la extradición de Álvarez Puga hasta diciembre pasado, luego de que fue detenido dos meses antes por agentes federales por haber violado su estatus migratorio, como su esposa: haber rebasado el tiempo de estancia para quien ingresó a Estados Unidos como turista. México lo pidió a Estados Unidos para poderlo juzgar por los presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, pero en mayo de este año, el Departamento de Justicia rechazó la petición porque la delincuencia organizada no se consideraba un delito para los fines explicados en la solicitud de la Fiscalía General de la República.

La solicitud de detención con fines de extradición de Gómez Mont se presentó previamente, en septiembre del año pasado, pero las autoridades no actuaron para cumplimentarla. Agentes migratorios la detuvieron el 30 de octubre pasado en Miami, por haber excedido por casi cinco años el tiempo de estadía permitida en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional, de quien dependen aduanas y migración, informó que Gómez Mont aceptó salir voluntariamente del país el 23 de noviembre.

Sheinbaum esperaba que fuera extraditada, pero, otra vez por los medios, se enteró el martes de que había sido expulsada. Ayer se confirmó que era a España. Sheinbaum dijo que enviaría la cancillería una nota diplomática al Departamento de Estado por esta acción, sin explicar en qué términos. La respuesta fue simple: se le envió a España porque ingresó a Estados Unidos con pasaporte español. Sobre la petición de extradición, ni siquiera hubo una respuesta del trámite que, ahora se ve, lo ignoraron.

El revés político para Sheinbaum se pudo haber evitado si la presidenta hubiera dejado que el litigio jurídico y diplomático lo llevaran quienes debían hacerlo, la Fiscalía General y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero esa necedad de sus asesores en propaganda y comunicación política, y la subordinación de la presidenta, para que ella concentre el mensaje, los anuncios y se inmiscuya en todo, la ha llevado a una humillación que no necesitaba, y a un nuevo costo a su credibilidad: no gana uno de los temas controvertidos. Pero ella fue quien se metió en la trampa, incluso públicamente, al dejar entrever que la suerte de la extradición dependía de una resolución en materia migratoria.

Para la fiscal Ernestina Godoy es otro revés. El anuncio de que tan pronto fuera deportada a México, ejecutaría tres órdenes de aprehensión, se quedó hasta ahora en pura palabrería, y tendrá que iniciar el proceso ante el gobierno de España y formalizar una solicitud de extradición. Existe un tratado de extradición entre los dos países, pero no es fácil, y mucho menos rápido, extraditar de España a México a una persona que tenga la nacionalidad española y sea súbdita de la Corona. De 2017 a la fecha, se tiene registro de una sola persona con doble nacionalidad que fue extraditado, Gabriel Cruz Alonso, uno de los cuatro jóvenes veracruzanos conocidos como Los Porkys, que cometieron delitos sexuales contra una menor de edad.

Cuando una persona tiene la nacionalidad española, tiene protecciones legales muy fuertes. En su artículo 7 establece que ninguno de los dos países está obligado a entregar a sus propios ciudadanos, por lo que España tiene la potestad soberana de rechazar la extradición simplemente por el hecho de que la persona tiene pasaporte español. Si fuera este el caso, los delitos que presuntamente cometió Gómez Mont en México tendrían que ser juzgados en España, donde existen figuras penales equivalentes en el Código Penal. Pero aun si eso sucediera, la exconductora podría imponer recursos legales ante la Audiencia Nacional, que es el tribunal que tiene la jurisdicción, para evitarlo.

No parece que si, hipotéticamente, la fiscal Godoy se apurara e hiciera correctamente su trabajo a fin de presentar una solicitud de extradición sólida, Gómez Mont regresaría en un futuro cercano para responder ante la justicia las acusaciones que se le imputan. Sheinbaum necesitaría tener un impulso procesal por parte del gobierno de Pedro Sánchez, con quien tiene fuertes vasos comunicantes y afinidades, pero no garantiza que transite rápidamente por la Audiencia Nacional y, sobre todo, si logra pasar la pruebas de las elecciones parlamentarias del próximo domingo. Si no fuera así y el Partido Popular gana, Sheinbaum probablemente terminará su sexenio con Gómez Mont viéndola desde Madrid.