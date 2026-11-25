Las exitosas operaciones del Ejército este año contra Nemesio Oseguera, El Mencho, prácticamente todos sus lugartenientes en el Cártel Jalisco Nueva Generación, y contra Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, uno de los generales de Sinaloa que luchan contra Los Chapitos para restablecer el orden en el cártel, recuerdan las acciones de alto impacto en las que la Marina abatió a Antonio Cárdenas Guillén, Tony Tormenta, jefe del Cártel del Golfo, y a Arturo Beltrán Leyva, uno de los capos más sanguinarios de este siglo mexicano profundamente rojo. Demuestran que, como hace 15 años, cuando el Estado decide enfrentar a los criminales, ninguna fuerza ilegal puede vencerlo.

El combate sistemático a los cárteles de las drogas en el gobierno de Claudia Sheinbaum es un tácito reconocimiento de que 12 años de repliegue y tolerancia a su violencia en las presidencias de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador fueron un error estratégico, por lo que, si está pensando en el bien del país, tendrían que ser vistos como criminales políticos, y debería haber consecuencias penales para quienes, desde lo más alto del poder, fueron cómplices y beneficiarios al mismo tiempo de las cúpulas delincuenciales.

Esto no sucederá. El ADN de Sheinbaum rechaza ese material genético tan natural en un jefe de Estado. Uno puede imaginarse perfectamente a la presidenta exclamando el grito de hasta la ignominia sin importarle sacrificar su prestigio y su paso a la historia como presidenta de México. Ha decidido poner la cara, su poder y capital político para defender a gobernadores acusados en Estados Unidos de haber llegado al poder a cambio de que los cárteles les ayudaran a ganar las elecciones o de haber facilitado la operación de sus empresas criminales para recibir en pago sus 30 dinares. No son políticos, ni ellos ni otra decena más de delincuentes que no sólo tienen eso en común, sino, sobre todo, que forman parte de la aristocracia de Morena, y cuya sangre corre dentro del organismo del movimiento obradorista.

Desde antes de iniciar su gobierno, López Obrador sabía que habría cuentas que pagar, aunque no sabía de qué tamaño serían. En vísperas del cambio de poder, invitó a quien se convirtió en el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, a una reunión en Palacio Nacional. El expresidente le pidió protección para sus hijos, Andy, Gonzalo y José Ramón, y que bloqueara cualquier investigación contra ellos y su familia. A la presidenta no tuvo necesidad de pedírsela. Como parte fundacional del movimiento, actuó con espíritu de cuerpo.

El peor escenario de López Obrador resultó limitado. Y cuando el lunes García Harfuch dijo que la impunidad de anteriores gobiernos permitió el surgimiento y fortalecimiento de criminales como El Chapo Isidro, la memoria no tuvo que hurgar en lo más profundo: en el gobierno de Peña Nieto crearon un cártel para acabar con Los Caballeros Templarios, que hoy se ha convertido en una banda que tiene a su merced a Michoacán, y dejó de combatir a los otros, permitiendo que revivieran Los Zetas, que se reinventaron en la costa del golfo, y La Familia Michoacana, que controla el trasiego de droga y el libre tránsito en la Tierra Caliente de Guerrero –extendiéndose a Morelos–, y el sur del Estado de México, donde tienen bajo control las actividades productivas. El gobierno de López Obrador no se compara con la corrupta administración de su antecesor. Fue peor en violencia, muertos y la entrega de territorio al crimen organizado, convirtiendo a los suyos en sus socios y cómplices.

La presidenta Sheinbaum ha cerrado políticamente los ojos a esa realidad, y cuando se le cuestiona aquí y afuera por qué no hace nada, se defiende con el argumento de que no existen pruebas. Sibilinamente responde a las presiones de Estados Unidos desterrando a casi un centenar de capos, realizando operativos sobre objetivos que le piden desde Washington, desarrollando planes contra la extorsión que le demandan, y autorizando golpes de alto impacto.

La captura de El Chapo Isidro es el último de ellos, agotando casi el listado de capos que faltan por detener: los hermanos Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar, Juan Carlos Valencia, El R3, relevo de su padrastro, El Mencho; Ismael Zambada Sicairos, El Mayito Flaco, y los menos conocidos jefes de Los Cabrera y Los Salazar, aliados con su facción dentro del Cártel de Sinaloa. El gobierno puede continuar con su cacería de narcos para saciar al presidente Donald Trump, pero eso nunca pasará. Trump no quiere que la cooperación se limite a los criminales de las armas, sino que escale a los criminales de cuello blanco: los narcopolíticos.

El espacio de maniobra de Sheinbaum es cada vez más estrecho. La operación contra El Chapo Isidro, si se atiende la hoja de ruta de su captura detallada por el general secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, comenzó a la par de las quejas estadounidenses de que México no estaba haciendo lo suficiente contra los cárteles, ni contra los políticos que los apoyaban. El vocero principal de la inconformidad ha sido el jefe de la DEA, Terry Cole, quien lleva semanas repitiendo los reclamos, escalando con las palabras, sus implícitas acusaciones. En el último fue esta semana al recordar a los agentes de la DEA muertos en el combate al fentanilo, donde enseñó el universo de quienes desean rindan cuentas con la ley: “los corruptos funcionarios que facilitan la empresas criminales”.

Políticos es lo que quiere el gobierno de Trump. La primera vez que un alto funcionario estadounidense le pidió a Sheinbaum que detuviera a políticos y funcionarios vinculados con los cárteles fue hace 18 meses. Desde entonces le han ido entregado nombres de quienes tienen información que lo están; le han comentado sobre qué tipo de pruebas tienen; le han dicho cuántas visas han cancelado por sus relaciones con criminales, y le han anticipado acciones judiciales adicionales en contra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y con otros políticos del régimen que no le han detallado.

La presidenta pide pruebas, y le han dicho que no pueden dárselas porque temen que se filtre la información. Sus incentivos para mantenerse firme es que tendría que detener y procesar a varios miembros de su gabinete, a oficiales de alto rango en las Fuerzas Armadas, gobernadores y líderes parlamentarios. Eso, como es fácil imaginárselo, no está por ahora ni bajo consideración.