Las extraordinarias crónicas de Gustavo Castillo en La Jornada, y Benito Jiménez en Reforma, el sábado sobre la captura de Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, revelan la preparación quirúrgica de la operación militar y la forma en que una acción, que tomó por sorpresa a su equipo de seguridad, inició cinco horas de enfrentamientos en Guasave, donde lo detuvieron, en Los Mochis y Ahome, tras atacar su búnker en una zona donde el control lo tenía el crimen organizado. El terror y el caos vividos por la captura esconden, sin embargo, el subtexto de la historia contada por el Ejército.

La operación fue realizada por Los Murciélagos, el cuerpo de élite del Ejército, es la segunda de alto impacto tras el abatimiento de Nemesio Oseguera, el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, en febrero, y por Los Lobos, una fuerza especial de la Guardia Nacional, que apoyó en la seguridad perimetral para impedir que los sicarios de El Chapo Isidro lo rescataran. La acción fue apoyada por fuego aéreo de un Blackhawk, un helicóptero artillado muy utilizado por los ejércitos del mundo, y tuvo como peculiaridad, como en donde cayó El Mencho, que la Marina y la Secretaría de Seguridad, otra vez fueron excluidas.

Pero hay otra singularidad. La operación es casi idéntica a la que ejecutaron los comandos de élite de la Marina en 2017 en Tepic, donde abatieron a Juan Francisco Patrón Sánchez, El H2, que era el líder regional de los remanentes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva. El Chapo Isidro, que había sido el responsable de la seguridad de los hijos de los Beltrán Leyva, era el jefe de seguridad de El H2. Es probable que supiera que ese iba a ser su destino, como sugiere un video acreditado a él –aunque no confirmada su veracidad aún por nadie– que circuló en redes sociales, en donde se rinde y pide que detengan el ataque para evitar que no haya mujeres, niños y civiles heridos –lo que efectivamente no hubo–.

El Chapo Isidro, se puede argumentar, valía más muerto que vivo, en términos de intereses mexicanos. Fuentes de seguridad revelaron que estaba negociando entregarse a las autoridades estadounidenses en Sonoyta, una ciudad sonorense en la frontera con Arizona. El Departamento de Estado ofreció en 2017 una recompensa de cinco millones por información que permitiera dar con él para detenerlo y procesarlo, y en febrero del año pasado el FBI lo enlistó como uno de los 10 fugitivos más buscados en ese país. La valía informativa de El Chapo Isidro se elevó en 2019, por la masacre de seis niños y tres mujeres de la familia LeBarón.

La versión oficial aseguró que fue una confusión en un territorio en disputa entre los cárteles de Sinaloa y de Juárez. La versión no refleja la complejidad de la lucha ni el papel de El Chapo Isidro, y tampoco afectó a que el entonces secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, se hiciera de la gubernatura. La confusión no fue entre dos cárteles, sino resultado la disputa entre la facción de Los Chapitos, enfrentada con El Chapo Isidro y su jefe, Aureliano Guzmán Loera, El Guano, hermano de Joaquín El Chapo Guzmán, que controlaba Chihuahua –el cártel y su brazo armado La Línea–, que estaban aliados con Ismael El Mayo Zambada.

La fractura en el seno de la familia Guzmán Loera se dio en 2015, cuando El Guano mandó matar a su medio hermano Ernesto Guzmán Hidalgo, por presuntamente haber entregado información a las autoridades que permitieron la recaptura de El Chapo en 2014. Tras escapar de El Altiplano, El Chapo le reclamó el asesinato de una forma brusca, incluso a bofetadas, como describió un familiar al semanario Ríodoce de Culiacán. El altercado resultó en la ruptura de los acuerdos entre El Guano y Los Chapitos.

Hay versiones de que Guzmán Hidalgo estaba vinculado con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, lo que haría a El Guano y El Chapo Isidro enemigos de esa organización, pero, en los hechos, Arturo Beltrán Leyva rompió en 2008 con el cártel, acusando a El Chapo Guzmán de haber entregado al Ejército a su hermano Alfredo, que era el responsable de la seguridad de toda la organización del Pacífico. El Chapo Isidro trabajaba directamente con Alfredo Beltrán Leyva, apodado El Mochomo, y, junto con El Guano, tras el quiebre familiar, El Mayo Zambada los protegió.

Meza Flores adoptó el apodo de El Chapo Isidro tras pedirle autorización a Zambada, porque le daba estatus entre las organizaciones criminales. Era la punta de lanza en la lucha contra Los Chapitos, junto con El Guano y Rafael Caro Quintero, que había salido de la cárcel por un tecnicismo –por llamarlo cuando menos así– de la Procuraduría General de la República de Jesús Murillo Karam, que se quedaron con el control del norte de Sinaloa y todo Sonora.

Dentro de esa pugna se dio la masacre de la familia LeBarón en Bavispe, Sonora, y, posteriormente, el asesinato de Abel Murrieta, candidato a la alcaldía de Cajeme, Sonora, en las elecciones de 2021. Fuentes de seguridad recordaron que el crimen no fue por motivos políticos, sino porque Murrieta era el abogado de la familia LeBarón en el caso de la masacre. Murrieta estaba obligando a la Fiscalía de Sonora a ampliar la clasificación del delito, de delincuencia organizada y homicidio calificado y en grado de tentativa, a feminicidio y terrorismo. El delito de terrorismo llevaría la masacre a otro nivel legal, y le daría sustento al reclamo de la familia LeBarón a una reparación de daño del Estado mexicano por mil 500 millones de dólares.

De haberse entregado El Chapo Isidro a las autoridades estadounidenses, este habría sido uno de los componentes de información de alta utilidad para Washington. Pero igualmente los pormenores –quién de las autoridades está con quién– en la guerra en Sinaloa tras la implosión del cártel. El Chapo Isidro y El Guano están aliados con Ismael Zambada Sicairos, El Mayito Flaco, quien tomó el control de la facción de La Mayiza en el cártel tras la captura de su padre en 2024, en una guerra que, hasta ahora, van ganando. En este conflicto, El Chapo Isidro era una barrera de contención para que la guerra no se extendiera al norte. Tras su captura, Sonora puede ser la siguiente etapa de una violenta lucha que lleva 26 meses sin parar.