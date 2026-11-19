La presidenta Claudia Sheinbaum hizo bien en asistir a la cumbre anual de jefes de Estado y de Gobierno del Foro para la Cooperación Económica Asia-Pacífico, del que México ha sido miembro desde 1993, fue sede en 2002 y repetirá el anfitrionismo dentro de dos años. Fue una bocanada de oxígeno político y diplomático, que supera la actitud chabacana y bananera de su mentor Andrés Manuel López Obrador, que tenía aversión a los viajes internacionales, y fue útil para salir de la ratonera en la que se encontraba en México y tomar contacto con los pares más importantes para sus relaciones políticas y comerciales.

Estos encuentros son útiles para mantener aceitada una maquinaria diplomática, que López Obrador había desmantelado, y finalmente, premio a su insistencia, tuvo una reunión de trabajo cara-cara con el presidente Donald Trump, su pesadilla desde hace 21 meses, en un terreno neutral, donde también habló con el presidente chino, Xi Jinping, su anfitrión. En un ejercicio de equilibrio político que buscó no aumentar agravios a la relación bilateral con Washington, Sheinbaum también se entrevistó con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, parte del trípode que está negociando lo que será, se cree, un nuevo acuerdo comercial norteamericano.

Las cumbres no son espacios donde se producen grandes anuncios, y menos aún en los encuentros bilaterales. Producen fotografías y videos, que pueden ser analizados bajo los parámetros de la semiótica y del lenguaje de cuerpo, pero también generan comunicados y declaraciones que ayudan a medir, en un primer plano dimensional y sin entrar al terreno de la sicología, la temperatura en la cual se encuentra la relación en un momento determinado. Información sobre lo que sucede intramuros rara vez trasciende cuando hay conflicto, como sucedió en la cumbre del G-20 en Buenos Aires, cuando las diferencias sobre aranceles y proteccionismo entre Estados Unidos y China impidieron la firma de un comunicado conjunto.

Para nosotros en México, el caso más claro fue en la cumbre del G-20 de 2016 en Hangzhou, China, una semana después de que el presidente Enrique Peña Nieto recibiera a Donald Trump en Los Pinos en plena campaña presidencial. En aquel momento describí que Peña Nieto había tenido una reunión muy tensa con el presidente Barack Obama por su enojo ante aquella visita, que acompañó su consejera de Seguridad Nacional, Susan Rice, con un ultimátum a la canciller mexicana, Claudia Ruiz Massieu, que debía irse del gobierno quien hubiera aconsejado al presidente recibir a Trump. Al regresar a México, Peña Nieto despidió a Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda, el impulsor y negociador de la visita.

La incorporación de variables más allá del efecto cosmético permite conjeturar que a Sheinbaum, una novata en estas ligas, las cosas salieron bastante bien, pero para la gradería mexicana, porque en el fondo, detrás de las cortesías diplomáticas, lo que se puede palpar es tensión. Ayer se reunió con Trump, en una reunión que no estaba programada. El canciller Roberto Velasco debió haber trabajado intensamente para lograrla –Sheinbaum ya estaba convencida de que no podía estar evadiendo este encuentro, al que le tenía mucho miedo a que la maltratara–, y al partir a la gira, la presidenta decía que no se tenía contemplado un encuentro con él. La víspera se concretó allá en China, pero tenía que ser breve y en el hotel donde se hospedaba Trump. Sheinbaum accedió.

Sheinbaum tuiteó que habían tenido una “muy buena reunión” con Trump y su equipo, “muy agradable”, abundó, y donde vio una “buena actitud” para seguir avanzando en la agenda común. Su comunicado en X dejó reducida una conversación de 20 minutos a 19 palabras. No fue muy distinta al mensaje sobre su encuentro con Carney, que ocupó 36 palabras, ni al que escribió para anunciar una “nueva era de cooperación para el desarrollo de la cooperación” con China, que constó de 23. El mensaje que publicó sobre su reunión con el presidente de Vietnam, Tô Lâm, fue de 62 palabras. Ninguno de sus interlocutores habló de su reunión con Sheinbaum.

La reunión con Trump no fue a solas –a eso sí le sigue temiendo la presidenta–, sino en un formato que se conoce como “pull aside”, como se describen conversaciones breves e informales al margen de las agendas oficiales en las cumbres internacionales, que regularmente no quedan registradas como reuniones de Estado. Todos los presidentes mexicanos en este siglo tuvieron este tipo de encuentros con sus pares George W. Bush, Obama, Trump y Joe Biden. El formato no reduce la importancia estratégica del encuentro.

A la reunión fue acompañada por el canciller Velasco y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Trump estuvo con el secretario de Estado, Marco Rubio, el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, y el representante para las negociaciones comerciales internacionales, Jamieson Greer. Trump no ha escrito nada en sus redes sociales sobre el encuentro, lo que no debe sorprender, pues desde la paliza que le dieron los demócratas a los republicanos en las elecciones intermedias, está en ayuno retórico en las redes. Tampoco ha declarado nada.

Trump, como lo experimentó Peña Nieto tres horas después de despedirlo en Los Pinos, no es un tipo de confiar. Sheinbaum también ha resentido su bipolaridad declarativa en menor grado. El presidente es capaz de decir muchas cosas, sin filtro pero generalmente deliberadas, pero es algo que el gabinete mexicano ya da por descontado.

La semiótica del encuentro aporta contexto y dimensión. Rubio, que no es empático con la ‘4T’, juega como la paloma en la relación bilateral, pero la presencia de Miller es dinamita, por ser el ideólogo más radical de Trump, enemigo declarado de México y que, si fuera por él, aviones de guerra, tanques y soldados ya hubieran cruzado el Río Bravo. La relación bilateral está atravesando por una crisis. Ayer, la embajada de Estados Unidos en México publicó en sus redes, horas después de la reunión en Shenzhen, un cartel de Trump con su declaración del 12 de noviembre en contra de la “marcha ilegal” de caravanas de migrantes a través de México. Para que no se equivoquen en Palacio Nacional. Si hubo sonrisas en China, no son reales. El choque con Washington es más serio de lo que creen. Si la conversación, en efecto, como dice Sheinbaum, fue cordial, lo importante no es que lo diga, sino que no lo crea ni se autoengañe.