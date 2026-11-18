Alfredo Hernández Casillas, quien por despecho detonó la crisis más profunda que ha vivido el Instituto Nacional Electoral en su historia al destapar la corrupción de su presidenta, Guadalupe Taddei, se encuentra en Estados Unidos analizando sus opciones con sus abogados para encontrar un destino final y no regresar a México. Una de las alternativas que manejan sus abogados es que se convierta en informante del gobierno estadounidense, aunque no está claro qué podría interesarles sobre lo que él sabe, salvo la profunda corrupción en la ‘4T’, que todavía no es una preocupación de seguridad nacional en Washington.

Una vez estallado el escándalo sobre Taddei, que terminó engulléndolo también a él, Hernández Casillas voló a Argentina, donde estuvo unas tres semanas buscando un acuerdo con el gobierno de Javier Milei para que le otorgaran la residencia. Al no lograrlo, la semana pasada voló de Buenos Aires a Houston, con una escala intermedia, hasta donde se sabe, para continuar su viaje a San Diego, donde se encuentra en la actualidad, de acuerdo con la información a la que se ha tenido acceso.

Hernández Casillas no tiene problemas para moverse libremente por donde quiera, inclusive México, porque no se le han fincado responsabilidades por presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y asociación delictuosa, entre otros delitos, por lo que al no existir una orden de aprehensión, impide a la Fiscalía General de la República solicitar a Interpol una notificación para que sea ubicado y detenido con fines de extradición. La lentitud con la que han actuado las autoridades mexicanas le permitió trasladar sus recursos fuera del alcance de la Unidad de Inteligencia Financiera, que tardó varios días en congelarle sus cuentas.

Empresario con contratos con gobiernos desde hace más de un cuarto de siglo, Hernández Casillas nunca tuvo tanto poder en el control de adjudicación o veto de contratos, que durante la gestión de Taddei al frente del INE, con quien estableció una relación muy estrecha y se volvió más que un cómplice. Videos grabados por él, que encontraron su multiplicador en los medios, han permitido mapear esquemas de competencia simulados para beneficiarlo a él o a las empresas ligadas a él, así como mostrado su injerencia en la designación de funcionarios en las áreas administrativas y recursos materiales del INE.

Hernández Casillas construyó un oligopolio compuesto por su empresa Cajas Graf, por Lithoformas y Gráficas Corona, que competían individualmente y el ganador del concurso repartía el negocio con las perdedoras. Se enfocaban principalmente en los OPLE, los Organismos Públicos Locales Electorales que nacieron con la reforma electoral de 2014 como instituciones autónomas encargadas de organizar elecciones locales en cada uno de los estados. Eventualmente hacían copartícipe de ese mecanismo a la empresa Formas Inteligentes, en ese negocio que es muy cerrado y altamente lucrativo.

Fuentes de la industria estiman que el mercado electoral y de papelería electoral tiene un valor superior a los dos mil millones de pesos, que Hernández Casillas, con la complicidad de Taddei, que recibía fuertes comisiones por cada contrato, según consta en videos que han sido difundidos por los medios, buscaba controlar. El proveedor en jefe del INE desde 2023, tenía comportamientos gangsteriles, de acuerdo con fuentes de la industria que han narrado cómo extorsionó a empresas que estaban fuera de su red proto-criminal, a las que exigía millones de pesos en pago por haberles permitido, decía, participar en los concursos. Algunos de los afectados pensaron denunciarlo penalmente, pero por miedo no lo hicieron.

El escándalo en el INE detonó hace casi un mes, cuando una información filtrada por Hernández Casillas a los medios y comentada con varios políticos de oposición, mostró a Taddei como una funcionaria que aprovechó su cargo para tráfico de influencias a nivel federal y estatal, corrupción y posible enriquecimiento inexplicable, provocando una crisis en Palacio Nacional que ha dominado la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum en su desenfrenada e inacabable carrera para borrar los vínculos de la exconsejera presidenta con su promotor, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que elogió públicamente su “honestidad”.

Haber reducido el control de daños a la narrativa dejando de lado la parte política y legal, ha llegado a un nivel que no calcularon que sucedería: que Hernández Casillas no se mantuviera quieto, como Taddei, que no sale de su casa en Arizona, y que empezara a explorar caminos que no incluyen la protección de Morena. No le funcionó Argentina, cuyo presidente no tiene en la mejor opinión a nuestra presidenta. Ahora se encuentra en San Diego, analizando sus opciones.

Una de ellas, de acuerdo con la información a la que se ha tenido acceso, es lograr un permiso de residencia en Canadá, donde se ha visto por la experiencia no muy vieja del líder sindical y actual senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, no es fácil que se otorgue la extradición. La idea que ha flotado en el entorno de Hernández Casillas es que el permiso parta de una solicitud de asilo político, que últimamente el gobierno canadiense ha estado promoviendo en el mundo. Estas solicitudes se analizan rápidamente por cuanto a la viabilidad y el proceso, y de ser aceptado su inicio, pueden concretarse de manera expedita, según la urgencia que exprese el solicitante.

La otra opción es la que están manejando sus abogados, ofrecerse como testigo cooperante de las autoridades judiciales estadounidenses, aunque no se ve en una primera revisión de sus presuntos delitos, qué podría interesarles en ese país. Hernández Casillas tiene mucha información sobre las corruptelas en el sistema político mexicano, pero hasta donde se conoce hasta ahora, no se cruzan con ninguna variable que ponga en riesgo la seguridad nacional de ese país, que lo haría un potencial activo para las investigaciones penales en curso contra funcionarios y políticos mexicanos vinculados al crimen organizado.

La inquietud y urgencia de blindarse en el extranjero que revelan las acciones de Hernández Casillas se mantienen en una especie de túnel oscuro, al no saberse si otros nuevos videos abundando en la corrupción de Taddei emergerán en los medios, y si en alguno de ellos comienzan a aparecer los nombres de los patrocinadores de la expresidenta del INE dentro de la ‘4T’, con lo que las imputaciones empujarían aún más a la presidenta en la esquina política donde está acorralada porque la estrategia de contención, mediante el ataque al pasado, no ha funcionado.