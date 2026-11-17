De manera sorpresiva, el embajador en China, Jesús Seade, fue removido de su cargo y se incorporará al Fondo Monetario Internacional, donde será el representante de México y ocho países como uno de sus 24 directores ejecutivos. El cambio de Seade fue anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum en su primer día de actividades como parte de su participación en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la APEC, en Shenzhen. El anuncio fue presentado como casi de rutina, después de cinco años como embajador en Pekín.

La remoción de Seade se dio en un contexto en el que Sheinbaum ha estado enviando señales a Washington de que, contra lo que habían sugerido sus asesores y ella misma había avalado, su viaje a China no era para fortalecer un realineamiento estratégico con el régimen de Xi Jinping, enfrascado en una guerra comercial con Estados Unidos, el principal socio comercial mexicano. Sheinbaum había decidido en agosto ir a China para, como planteaban sus asesores, sustituir a Estados Unidos con esa nación, pero luego tuvo dudas en viajar al cumbre de la APEC y finalmente confirmó su participación, pero con un mensaje dirigido a la Casa Blanca: la prioridad de México y su principal integración, es con América del Norte.

En Washington no parecieron creer en su palabra. El embajador estadounidense en México, Ron Johnson, en un mensaje publicado en sus redes sociales, comparó a Estados Unidos como el principal mercado de exportación mexicano, con 83% del total de ese comercio, con China, que tiene 2% de ese mercado, lo que “refleja una profunda integración económica entre los Estados Unidos y México, mientras que China inunda el mercado mexicano con importaciones a bajo costo”. No era la primera vez que Johnson criticaba a China en vísperas del viaje de Sheinbaum. Días atrás dijo que Pekín buscaba generar dependencia económica y le convendría un México caótico e inseguro en la frontera sur de su país.

Las declaraciones del embajador fueron respondidas por China, como parte de su lucha global, en la que México, ante las contradicciones de Sheinbaum, un gabinete y un partido en el poder donde piensan que en la batalla geoestratégica, un alineamiento con China equilibraría su relación con el presidente Donald Trump. En el trasfondo no es sólo el comercio, sino la creciente expansión tecnológica china en México, apoyada por altos funcionarios y el magnate Carlos Slim, a quienes señalan en Washington como “los China men” en México.

El primer “China men” del gobierno mexicano ante Washington fue Marcelo Ebrard, quien empezó a ser llamado de esa forma en el Departamento de Estado cuando fue secretario de Relaciones Exteriores en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y por sus antecedentes como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, cuando comenzó a abrirle la puerta a empresas chinas, pero en particular a Huawei, con la cual firmó una carta de intención con la UNAM y la empresa para impulsar la investigación, la inteligencia artificial y la formación de especialistas en capacidades digitales. Previamente, en la Ciudad de México, firmó en Pekín un convenio con ZTE Corporation para desarrollar redes inalámbricas de internet en la capital federal e incorporar tecnología de telecomunicaciones en oficinas de gobierno y escuelas.

El mote de “China men” no está directamente relacionado con su acercamiento con ZTE, sino con Huawei, considerada por los servicios de inteligencia estadounidenses como una empresa de la inteligencia militar china. Los estadounidenses consideran, por las mismas razones, que Slim es “el caballo de Troya” de la empresa, que ha ejercido presión sobre los gobiernos de López Obrador y Enrique Peña Nieto para permitir la expansión de Huawei, lo que ha generado fricciones con el gobierno de Estados Unidos.

El primer choque fue con Peña Nieto por permitir la instalación de una planta de la empresa china en la frontera, saldado con una autorización que excluía algunos componentes que consideraban en Washington, eran para espiarlos. El siguiente fue con López Obrador, que se negó sistemáticamente a cerrarle la puerta a Huawei, solucionado mediante un acuerdo secreto en donde Estados Unidos aceptó que la empresa instalara sus torres de telecomunicaciones desde Puebla hacia el sur del país, mientras que la empresa finlandesa Nokia se ocuparían de todo el centro y norte del territorio mexicano.

Durante el gobierno de López Obrador se aceleró la expansión de Huawei en México, y les entregó la plataforma tecnológica de la red Altan, que el expresidente dijo que la operaría el gobierno y terminó entregando a esa empresa servidores transaccionales por donde corría lo que se llamó “internet para todos”. Las alertas se prendieron en Washington, y como lo reveló en 2022 el columnista de El Universal Javier Tejado, el Congreso de Estados Unidos aprobó presupuestos de inteligencia para vigilar e investigar la posible influencia de China y Rusia en territorio mexicano, poniendo especial atención en los proyectos de infraestructura del gobierno obradorista.

Huawei siguió avanzando en el gobierno de Sheinbaum, por intermediación de Pepe Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que es un ministro sin cartera más poderoso que prácticamente todo el gabinete. Merino ha trabajado con los abogados de Slim las reformas en materia de telecomunicaciones, y ha sido uno de los principales promotores de la participación de Huawei en México, a la que le abrió desde que ocupaba el mismo cargo, pero en el gobierno de la Ciudad de México encabezado por Sheinbaum, todos los C-5 de la capital federal, que operan sobre la plataforma tecnológica de la empresa china. Merino es el “China men” más reciente, y dentro del servicio público, el más poderoso que hayan tenido defendiendo sus intereses.

Sheinbaum ha tenido que caminar por una fina línea que desconocía cuando aceptó realinear su política comercial con China, y ha logrado evitar conflictos, aunque no dejan de recordarle los límites de la tolerancia estadounidense, como lo ha estado haciendo el embajador Johnson.

La remoción de Seade, en este contexto, no parece haber sido un relevo regular, y hay un antecedente: cuando se estaba decidiendo quién sustituiría al embajador Esteban Moctezuma en Estados Unidos, hubo un fuerte impulso a favor de Seade. Sheinbaum aceptó, pero lo vetaron en Washington. También estaba identificado como otro “China men”, y no lo iban a aceptar como el representante en la Casa Blanca. La presidenta designó a Roberto Lazzeri, que no tuvo problemas en recibir el beneplácito. No comió lumbre.