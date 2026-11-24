A las 7 de la noche con 50 minutos comenzó el operativo para capturar a Fausto Isidro Meza, El Chapo Isidro, dice el parte de guerra del secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla. Cuarenta y siete miembros de Los Murciélagos, la élite de las fuerzas especiales del Ejército, apoyados por Los Lobos, la fuerza especial de reacción rápida de la Guardia Nacional, atacaron la casa donde se resguardaba. Más de 200 soldados establecieron los perímetros de seguridad para impedir un rescate y naves artilladas lanzaron sus lenguas de fuego rojo para neutralizar a los atacantes. En total, informó el general, participaron 361 soldados y 14 aeronaves. La rudeza de la guerra que vive Sinaloa desde hace más de dos años la experimentó todo Guasave la noche del viernes.

¿Hay una guerra?, le preguntaron al general Trevilla ayer. No, atajó, no tiene nada que ver con un conflicto armado entre fuerzas regulares, sino que fue una acción relacionada con la seguridad pública. Teóricamente dijo la verdad, pero no es cierto. El derecho internacional contemporáneo utiliza principalmente el concepto de conflicto armado, no el de guerra declarada, porque las guerras rara vez se declaran hoy en día*. ¿No hay guerra en Sinaloa? Por supuesto que sí, general.

Sus palabras fueron parte de las líneas en letra chiquita ayer en la mañanera en Palacio Nacional. Hubo más, inusual y posiblemente inadvertidamente candidas, que animadas por el spin del gran golpe de la captura de uno de sus arquetipos más violentos, mostraron la putrefacción en la que ha vivido el Estado mexicano en los últimos años.

Abrió el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que reconoció clara, aunque no directamente, que había sido excluido de la operación, que Trevilla subrayó que había sido realizada “exclusivamente” por los soldados del Ejército, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea. García Harfuch reconoció a los militares, que “salieron a detener a quienes durante años sembraron violencia, envenenaron a nuestros jóvenes y reclutaron a muchos otros”, que “pudieron actuar con impunidad porque hubo autoridades que se dejaron corromper y otras que simplemente por omisión permitieron que siguieran haciendo daño por muchos años”.

¿Por qué no actuaron antes? La zona donde lo capturaron pertenece al cuadrante que el expresidente Andrés Manuel López Obrador encargó a la Marina, que incluye Sonora. “El Chapo Isidro traficaba a través de dos rutas, una terrestre y una marítima, sobre la carretera Federal 15 –que cruza de norte a sur el estado– hasta la frontera con Arizona”, agregó Trevilla. “Por lo que se refiere a la marítima, lo hacía por el Golfo de California, ampliando los puertos y costas de Topolobampo, Guasave, Mazatlán y Guaymas”. Lo que hizo el general fue mostrar que la Marina, o fue incompetente, o fue corrupta, en tierra y puertos, donde comenzó (en Guaymas) el multimillonario crimen del contrabando de combustible.

El secretario de la Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, también participó en la conferencia mañanera, donde hizo un detallado relato de las acciones en la protección marítima y portuaria, aseguramientos y decomisos al Cártel de Guasave, que es como identifican a la organización criminal que encabeza Meza Flores, afectando a sus principales líderes, operadores financieros, logísticos y células armadas, sin explicar el porqué, si fueron tan eficientes, como dijo, fueron incapaces de realmente afectar a sus principales líderes, operadores financieros, logísticos y células armadas. Esos resultados fueron ignorados por Trevilla, que también los excluyó de una operación que por su diseño, debió haber sido suya.

El Cártel de Guasave nació de los remanentes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, para quienes trabajó El Chapo Isidro. Pero es falso lo que afirmó el general, que tras la detención de Alfredo Beltrán Leyva en 2008 –a cuyos hijos cuidaba– realizada por el Ejército, y el abatimiento de Arturo Beltrán Leyva por la Marina en 2009, Meza Flores hubiera asumido el liderazgo de la organización. A la muerte de Arturo lo sucedió su hermano Héctor, El H, y tras ser detenido en 2018, lo reemplazó Carlos, arrestado un año después. Después de ellos el liderazgo se fragmentó y Meza Flores encabezó una de las cuatro facciones en las que se partió.

El general ensalzó el poderío del capo capturado por razones que sólo él sabrá, y lo colocó en una vieja disputa con el hermano de Joaquín El Chapo Guzmán Loera y sus hijos, principalmente Iván Archivaldo, Aureliano Guzmán Loera, El Guano, aunque la información de inteligencia civil del gobierno los señala como aliados, que tenían el control del norte de Sinaloa, Sonora, Durango y Chihuahua, junto con Rafael Caro Quintero, que fundó el Cártel de Caborca, y que está preso en Brooklyn. El Guano y El Chapo Isidro estaban respaldando la guerra de La Mayiza contra Los Chapitos, que iban ganando.

También habló, para reforzar su importancia, de que había participado en la operación para liberar a Ovidio Guzmán López, a quien fuerzas especiales detuvieron el 19 de octubre de 2019 en Culiacán, pero que fue liberado por López Obrador ante la violenta reacción del Cártel de Sinaloa, y la mala planeación. En ese entonces, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas era el general Trevilla, y el general Guillermo Briseño Lobera, actual comandante de la Guardia Nacional, a donde brincó después de ser el jefe de la Tercera Región Militar, con jurisdicción en Sinaloa y Durango, durante la guerra creciente del Cártel de Sinaloa.

En la letra chiquita en Guasave, como corolario, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó como resultado de la búsqueda de la pacificación en Sinaloa, al ascenso de Óscar Rentería Schazarino a general el viernes pasado, el mismo día de la captura de El Chapo Isidro, a quien no tocó durante los últimos dos años, cuando era secretario de Seguridad Pública de Sinaloa. ¿Se ha pacificado Sinaloa? Definitivamente, no.

En los 50 últimos años sólo se han declarado ocho de las múltiples guerras en el periodo –sólo en la actualidad hay 13–, y Estados Unidos, por citar un ejemplo, no ha declarado ninguna guerra desde 1942, pese embarcarse en varias guerras de facto. Para que la violencia entre grupos criminales o contra el Estado sea considerada un conflicto armado no internacional, debe haber violencia intensa con enfrentamientos frecuentes y prolongados, uso de armamento militar, número significativo de muertos y heridos, despliegue de fuerzas militares, desplazamientos de población y extensión territorial de las hostilidades.