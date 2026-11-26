No sería exagerado decir que en la nueva biografía de Andrés Manuel López Obrador sale más veces el nombre de Alfonso Romo que el de Adán Augusto López Hernández. O, para decirlo más acertadamente, el biógrafo Andrew Paxman dedicó más esfuerzo a desentrañar cómo fue que un empresario como el dueño de la extinta Vector acabó haciendo campaña por AMLO que por indagar sobre quien luego fue su secretario de Gobernación. Y eso que hoy el caballista regiomontano es historia, mientras el paisano tabasqueño es enigma.

Este miércoles, el senador que dice que no da declaraciones declaró que no tuvo nada que ver con la designación de Guadalupe Taddei en abril de 2023 como presidenta del Instituto Nacional Electoral. La colega Leticia Robles de la Rosa había hecho un recuento la semana pasada en Excélsior sobre la influencia que López Hernández habría tenido para que la presidencia del INE se decidiera por insaculación.

López Hernández habría dado instrucciones a la bancada morenista de San Lázaro para evitar negociaciones con la oposición e irse al método de la tómbola, que tendría una quinteta de perfiles que, como en su momento lo denunció la integrante del comité Maite Azuela, podrían resultar afines a los intereses de Morena, y una vez ungida Taddei, tuvo de inmediato una cita en Bucareli. ¿Casualidad?

Al senador Adán Augusto se le menciona además como cercano a otro consejero del INE, Jorge Montaño, designado en la misma fecha que Taddei.

No es extraño que hoy se volteé hacia el escaño de López Hernández al tratar de entender cómo se gestó el fiasco en que hoy se encuentra el INE. Al final de cuentas, al momento de su nombramiento Adán Augusto fue visto como relevista estrella que venía a suplir a una secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que nunca brilló ni en el cargo ni en el encargo. Su sustituto destacó por lo contrario.

López Hernández dejó la gubernatura de Tabasco, que había ganado al amparo de la ola provocada por Andrés Manuel en 2018, y migró al Palacio de Covián para ayudar a su paisano a apretar la operación política. En los hechos no sólo sustituyó a Sánchez Cordero sino también al consejero jurídico Julio Scherer Ibarra, que dejó el gabinete en ese mismo mes de agosto de 2021. Así el megaencargo de Adán.

El nombramiento lo hizo, de inmediato y en la vieja tradición priista, presidenciable. Y el primero que se lo creyó fue el recién llegado.

Conocidas son las ligas familiares entre el expresidente López Obrador y la familia de Adán Augusto, cuyo padre es visto como un benefactor de Andrés Manuel. Pero igualmente es sabido que en distintas etapas estuvo del lado priista que con pésimas artes bloqueó al de Macuspana en diversas campañas electorales. Y sólo de manera tardía, ya en los dos miles, López Hernández se sumaría al obradorismo.

En 2023 fracasó en su intento por hacerse de la candidatura presidencial que estaba destinada a Claudia Sheinbaum, y esta le permitió unos meses en el liderazgo de la bancada para luego, tras varios escándalos, poner en su lugar a Ignacio Mier.

Quienes vivieron los inicios de Morena, cuando era una idea tras la derrota de 2006, no recuerdan en las primeras reuniones a Adán Augusto. Tuvo, por tanto, un despegue meteórico hasta llegar a la Segob y perder como corcholata. Ahora dice que no pesó cuando estaba en Gobernación, cosa de dudarse. Pero el pasado, pasado es; la duda importante es quién es hoy Adán Augusto y a quién realmente sirve.