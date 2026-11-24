La mejor noticia para Movimiento Ciudadano en Jalisco es que Morena en esa tierra es, digamos, muy singular, por no decir desunida, amorfa, indisciplinada e ingobernable.

Este fin de semana, tras un cónclave morenista en Jalisco, en Movimiento Ciudadano deben haber respirado profundamente por vez primera desde que, a principios de octubre, les reventó la tan cantada, y por los naranjas despreciada, megacrisis del agua.

Puede contarse como chiste: entran a una cantina un exrector que nunca ha ganado una elección popular, un excandidato que pasó de estrella independiente a destruir su partido y un secretario general de una universidad que se supone ajena a Morena.

Dentro del bar (recuerden, es chiste) La noticia de este fin de semana en Morena Jalisco es que Ricardo Villanueva, exrector, número dos en Educación, excandidato derrotado por Enrique Alfaro en Guadalajara y heredero de alguito del aura de Raúl Padilla López, tiene nueva chamba partidista: ha de domar las ansias de novilleros de los morenistas que, con la crisis del agua en la zona metropolitana de GDL, ya daban por segura la derrota de MC en 2027.

La verdad, hay que mandarle a Villanueva varios frascos de eso que tomaba el papá de Mafalda. Nervocalm, creo que se llamaba.

Le van a sacar canas verdes los Carlos Lomelí, los Chema Martínez, la diputada Mery Pozos y muchos otros suspirantes guindas.

Quién sabe por qué Ariadna Montiel no querrá a Villanueva como para entregarle la chamba de domar a las fieras morenistas que, sin haber ganado nunca algo lucidor, se creen al nivel del mismísimo López Obrador.

O quizá haya que hacer la pregunta al revés: ¿quién le habrá dicho a Montiel que es buena idea encargar al grupo Universidad unas elecciones cuando ni en tiempos del mismísimo licenciado Padilla López podían sacar la pelota del cuadro?

Son rebuenos para el presupuesto y para el mitin mitotero, pero ganar elecciones, lo que se dice ganar elecciones, nunca fue lo suyo. Y de Villanueva, menos.

Y para colmo, resucitaron a Pedro Kumamoto, que tan feliz anda caminando por la chilanga colonia Juárez, gozando de la burocracia dorada luego de traicionar las promesas de juventud a cambio de un plato de lentejas.

Si Morena nacional cree que armó un trabuco en Jalisco, pronto los despertará el megagrillerío que este invento va a desatar.

Si creen que con encuestas tripuladas desde Palacio Nacional van a poder aplacar a los morenistas jalisquillos, se va a poner divertido, y para MC es, reitero, la primera buena noticia en muchas, muchas semanas.

Y de aquello de no usar la función pública para operar elecciones, de aquello de que la Universidad de Guadalajara se decía autónoma, pues he ahí otros chistes, bien malitos, nada sorpresivos, muy de tiempos del viejo PRI.