El obradorismo tiene del 2021 un pésimo recuerdo. Perdieron la mitad de la capital, lo que puso en riesgo a Claudia Sheinbaum como heredera. Números aparte en diputaciones y alcaldías perdidas, en Morena cundió el miedo: podían ser derrotados en su histórico bastión, ése de donde dos candidaturas presidenciales surgieron, y donde se cocinaba la tercera.

Las derrotas en la capital fueron tan severas que opacaron una exitosa jornada. Habían ganado 10 gubernaturas (Baja California Sur, Campeche, Guerrero, Sonora, Michoacán, Zacatecas, Tlaxcala, Nayarit, Sinaloa y Colima), retuvieron Baja California y se dejaron ganar San Luis Potosí. Desde entonces gobiernan más de medio país. Pero el calambre chilango los cimbró.

Sheinbaum cargó el descalabro. Se habló de descuido al seleccionar las candidaturas y de divisiones en las tribus del movimiento que prohíbe tribus. La entonces jefa de gobierno reconoció que debía “volver a las raíces”: le cambiaron el equipo –entró Martí Batres; todo, menos desconocedor del clientelismo que nutre a Morena– y hasta el color verde que identificaba a la administración se volvió guinda.

El fantasma de 2021 regresa a Morena. Si no ganan Chihuahua (PAN) o Nuevo León (MC) será duro mas no dramático. Pero si pierden alguna de las gubernaturas que tienen hoy –Michoacán por sus divisiones, Campeche por una sorpresa de MC, Zacatecas por tolerar el nepotismo– podría significar duros descalabros.

Y otras grandes batallas serán para retener la mayoría en San Lázaro y buscar simbólicos triunfos —v.gr. quitar Guadalajara a Movimiento Ciudadano, donde los naranjas han hecho todo, absolutamente todo para perder (como esconderse para no enfrentar temas de seguridad cuando en febrero se dio la caída de El Mencho y en octubre la crisis del agua)–. Para Morena serían triunfos de múltiples ganancias.

Pero lo mismo se puede señalar en sentido contrario. Perder en ciertos enclaves traerá, como sucedió en 2021 en CDMX, ruidosas consecuencias. Si en Guadalajara naufraga Morena, hecha un caos por sus divisiones internas a pesar de que, como ocurrió este fin de semana, la dirigencia nacional va y les lee la cartilla, MC podrá afirmar que Jalisco no caerá en 2030 en manos guindas.

Así de importantes se vuelven algunas batallas locales, porque sus resonancias tienen significado más allá de sus límites formales. Y así de crucial es para el caso de la capital de la República la batalla por la Cuauhtémoc, donde se perfila Citlalli Hernández como candidata, para disputar esa alcaldía a una de las pocas políticas de la oposición que es capaz de hacerse conocer fuera de su territorio.

Pocos cuadros como Citlalli Hernández para obrar el milagro de que todas las tribus no saboteen su candidatura en la alcaldía que ha tenido la pésima suerte de que la presidiera Sandra Cuevas, y el dudoso honor de que ahora la tenga Alessandra Rojo de la Vega, imbatible para cultivar su imagen al tiempo que la alcaldía es un completo caos.

Morena se ha afanado en hacerle el caldo gordo a Rojo de la Vega, a quien los guindas ayudan a crecer con todo tipo de sabotajes y hasta pueriles provocaciones. Los de Morena parecen desesperados e incluso vulgares a la hora de confrontarla, y tontos por no ver cuánto le ayudan. ¿Beneficia a Citlalli que a Alessandra se le haga mártir vez tras vez?

Si Hernández pierde no sólo abollaría su carrera, sino que diría a todo el país que Morena es derrotable, justo en la Cuauhtémoc, justo en la capital en que han entregado las calles a informales y la inseguridad campea. Pero aun si gana, contará mucho el cómo, porque si es a costa de recurrir a la violencia verbal y hasta física para acosar opositores, aguas. Esa Citlalli sería terrible mensaje para todo el país.