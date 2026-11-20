Otra forma de entender la aparición de los cuatro expresidentes del IFE/INE que antier emitieron un pronunciamiento para que 1) la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral sí sea elegida –es decir, que no se deje a ese organismo con sólo 10 consejeros– y 2) que se decida por consenso a esa persona, es que hay, en el lado ajeno a Morena, harto expertise para saber qué se necesita y qué proponer.

La crisis del INE, aunque parezca pleonasmo, enredó a la oposición. Las cuatro fuerzas opositoras (PAN, PRI, MC y Somos) no han formulado ni cada una por su parte ni en conjunto un objetivo claro sobre lo que pretenden de la coyuntura. Limitarse a demandar que sea por consenso la nueva presidenta o que se lance ya la convocatoria no prefigura la meta ulterior de la oposición.

Por las declaraciones de algunas figuras de la oposición se desprende que creen que insistir en denunciar mediáticamente la dilación para lanzar la convocatoria para reemplazar a Guadalupe Taddei desprestigia al gobierno, que tiene las mayorías, y, al final, a Morena. Le siguen hablando a un círculo rojo que está, con razón, infartado con la crisis del INE y sus peores (aún hoy, eventuales) consecuencias.

Algo de eso también ocurrió en la conferencia que dieron José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova. Los cuatro expresidentes del IFE/INE dijeron por un momento una cosa, pero luego dijeron otras cosas no necesariamente concordantes.

Cualquiera que vea la cobertura de la conferencia que era un hecho inédito puede apreciar el error cometido por quienes, de buena fe, quisieron lanzar una alerta sobre el riesgo que representa para la elección no tener una presidencia en el INE que, surgida de un consenso, apuntale la socavada credibilidad de ese organismo por los escándalos de corrupción de Taddei.

Lo conducente era emitir el comunicado y levantarse de la mesa. Eso nos hubiera obligado a centrarnos en el texto, en el llamado.

Decidieron tomar preguntas, y obviamente la prensa hizo su trabajo (pero los expresidentes, no): para Valdés se deben ir otros consejeros; para Ugalde hay agonía; Córdova no resistió el protagonismo y se enzarzó con Álvaro Delgado, y Woldenberg defendió que sus colegas hagan política. Todo muy válido, pero no era eso lo que pretendían comunicar, ¿verdad?

La oposición se comporta igualito. Insisten en decir que el INE está en riesgo (como si no se supiera, como si repetirlo dificultara el proceder del régimen); piden presidencia de consenso (ya sabremos si al sentarse a negociar, porque así se logran los consensos, negociando, estuvieron dispuestos a dar algo) y dicen que Morena pretende quedarse con el árbitro (como si no lo tuviera ya).

Juntando los dos entes opositores quizá se pueda lograr algo concreto. El pronunciamiento de los expresidentes no era solo suyo. Otras y otros exconsejeros también lo suscribían (deben estar enfadados por la rueda de prensa que “mató” la nota, supongo). Es decir, hay bastantes expertos que pueden ayudarle a los partidos de oposición a entender qué está pasando en el INE y qué pedir.

Porque el fin de la oposición es no hacerle el juego a Morena y la mejor manera de evitar ser comparsa es cuidando la confianza en el voto. Si lo que quieren los opositores es que los votantes no huyan el año entrante, quizá deban hablar con los exconsejeros para ver qué cuidar de lo que hay en el INE, de los procesos y los espacios, y hablar menos de crisis y más de oportunidad.