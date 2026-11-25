La Universidad de Guadalajara decidió amarrar su destino al de Morena. Quién gana y quién pierde en este matrimonio de conveniencia. Pierde la comunidad universitaria y pierde Jalisco, de eso no quepa duda. Tanto batallar por la autonomía y buscar la excelencia para, ni un lustro después de la muerte de Raúl Padilla López, ayuntarse con un ente muy pero muy demandante.

Alguna vez escuché decir que en el periodo de Enrique Alfaro fueron extirpados de la burocracia de Jalisco medio millar de personas que formaban parte de la colonización que por años habría acometido “el licenciado”, como llamaban a Padilla López.

Realidad o mito, y como ayer explicó muy bien Diego Petersen en El Informador, parte del genio de Raúl era hacer política, lo cual desde luego incluye forjar alianzas, intercambiar favores y pedir posiciones en la búsqueda de disfrutar ese banquete que es el erario.

Pero las formas importan. No sólo guardarlas, no sólo evitar la vulgaridad de convertir a una centenaria universidad en un cernidor para las candidaturas de políticos profesionales (o sea, bien mañosos), sino para salvaguardar con celo eso que es la misión –formar jóvenes, hacer ciencia, divulgar conocimiento, abrirse a las ideas–; aquí cambiaron gises y microscopios por las matracas.

Insistir: no es la primera vez que la UdeG se presta a juegos políticos. Pero sí es una novedad que ni siquiera disimulen o pretendan jugar a ser vistos como Caballo de Troya de Morena: en esta alianza, surgida de quién sabe qué desesperación, los Leones Negros –a ver si no devienen mininos– han decidido encadenarse a los designios de un inmaduro movimiento cuya institucionalidad es muy gelatinosa.

Morena prohíbe las tribus porque si aceptara en su interior formas de pensar distintas, unos grupos buscarían arrinconar a los otros, como les pasó en el PRD. Se da entonces un fenómeno antitético al ser universitario: cabes mientras no discrepes en público: cabes, mas está cancelado el debate. A Raúl le habría encantado, quizá, pero disimularía un poco creando algo de disidencia, como la FIL, por ejemplo.

Y hablando de la Feria Internacional del Libro, que en su edición cuarenta inicia este sábado en Guadalajara sin agua limpia (que no se nos olvide el drama, así, drama, que padecen cientos de miles de tapatíos): ¿qué va a hacer el gobernador Pablo Lemus ante la nueva realidad desvelada este domingo cuando de visita en Jalisco Ariadna Montiel santificó la unión entre Morena, su partido, y la UdeG? ¿Validará con su presencia la inauguración de una FIL ya bajo sombras guindas?

La UdeG batalló para lograr autonomía no sólo presupuestaria. Creó exitosas empresas parauniversitarias que han dado lustre al país. Y, desde luego, ha sido parte esencial del Jalisco que destaca como uno de los estados que a pesar de los pesares –incluidos los pesares decididos por el obradorismo— hacen que México tenga pujanza en algunas industrias, cultivos y en el sector servicios.

Ahora esa UdeG ama a Morena y prefiere ser un instrumento partidista que una casa de estudios. Que nadie se confunda. La disciplina militante es contraria al espíritu universitario, y Morena es aún más celoso en ese renglón.

¿Qué gana la UdeG? ¿Posiciones? Uy, va a descubrir lo encarnizadas que son las peleas guindas por los huesos. ¿Dinero? Hmmm, muy dudoso. El meterse a la cama con Morena les puede costar esa independencia que tanto pelearon. ¿Son un nuevo sector del partido? ¿Una sucursal? ¿Una franquicia? Eran una Universidad. Qué más necesitaban. ¡Ay las ambiciones!, o la torpeza... o el miedo. Qué será.