El parque temático de Puy du Fou no incluye juegos mecánicos para transportar al público a otras épocas.

¿Imaginas subirte a una de las carabelas de Cristóbal Colón en medio de una tormenta o ver una invasión vikinga? Esto es posible en un parque de diversiones donde no hay montañas rusas, rueda de la fortuna o algún tipo de juegos mecánicos, sino espectáculos que ‘te hacen viajar en el tiempo’.

Se trata de Puy du Fou, que rompe con la fórmula tradicional al ser un parque temático de historia que atrae al público con producciones teatrales, escenarios monumentales y experiencias inmersivas.

La propuesta es ambiciosa: ofrece recreaciones históricas para que los visitantes se sitúen en medio de batallas medievales y acontecimientos que marcaron el pasado.

Este proyecto nació en Francia y se convirtió en uno de los parques temáticos más populares, solo detrás de Disneyland París. Su éxito cruzó la frontera y llegó a España, donde abrió una sede en 2021 y recibe más de 6 millones de visitantes desde entonces.

El parque de diversiones temático incluye batallas medievales, invasiones vikingas y experiencias inmersivas.

Así es Pay du Fou, el parque de diversiones sin juegos mecánicos

Las atracciones de Puy du Fou no dependen de montañas rusas que avanzan a toda velocidad y caídas vertiginosas. Su principal atractivo son los espectáculos en vivo, que combinan actuaciones, efectos especiales, música y grandes escenarios.

El parque francés tiene al menos 20 espacios dedicados a espectáculos, como un anfiteatro romano y un auditorio de estilo neoclásico. Cada presentación dura alrededor de 30 minutos y recrea episodios históricos con una producción sorprendente.

Algunas de las escenas más populares son los enfrentamientos de vikingos con pobladores, las luchas medievales y la persecución de los cristianos en la época romana. Además, hay espectáculos con barcos de tamaño real que salen de un lago, mientras que en otras representaciones hay carros romanos que avanzan a toda velocidad.

Como parte de la experiencia, también existen hoteles temáticos, restaurantes ambientados en distintas épocas y una academia privada que prepara a niños para aprender teatro.

El precio promedio de entrada de Puy du Fou en Francia es de 795 pesos mexicanos por día y también existen paquetes de 1,528 pesos por varios días para disfrutar cada atracción, de acuerdo con la revisión hecha por El Financiero en la página de internet del parque Pyu du Fou.

Los boletos de Puy du Fou en España cuestan alrededor de 815 pesos mexicanos, según la consulta hecha por El Financiero el 20 de noviembre.

En el parque de diversiones Puy du Fou se recrean escenarios históricos, incluida la travesía de Colón.

Esto sabemos del barco de Cristóbal Colón en Pay du Fou

La versión española de Puy du Fou recrea el ambiente de las carabelas en las que Cristóbal Colón viajó hacia América. Este parque de diversiones abrió en 2021, a las afueras de Toledo y ofrece espectáculos inspirados en diferentes episodios de la historia.

Una de sus experiencias más curiosas es ‘Beyond the Ocean Sea’, un recorrido inmersivo a bordo de una réplica de La Santa María, la carabela insignia de Cristóbal Colón. Como parte del recorrido, es posible caminar por los pasillos del barco mientras experimentas una tormenta artificial.

El espectáculo incluye efectos de viento, rayos y lluvia, con los que se recrean las dificultades de una travesía marítima. La intención es que los asistentes experimenten una fuerte tormenta en medio del océano, a cientos de kilómetros de la costa, como posiblemente lo hizo Cristóbal Colón.

Desde su inauguración, el Puy du Fou España ha atraído a millones de visitantes, pese a las críticas de algunos historiadores por la manera en que representa determinados acontecimientos del pasado.

¿Cómo nació el concepto de Puy du Fou? Esto sabemos de su fundación

La historia del parque de diversiones Puy du Fou inició en 1977, cuando el francés Philippe de Villiers buscaba una alternativa de entretenimiento mezclado con la historia y las tradiciones de su país. Su primera idea fue organizar un espectáculo de luz y sonido en las ruinas de un castillo al oeste de Francia.

Para hacerlo realidad, reunió a más de mil habitantes de localidades cercanas. Mientras algunos hicieron los vestuarios, otros construyeron escenarios o prestaron caballos para representar las escenas de batalla.

La primera presentación se hizo en 1978 y reunió a 80 mil espectadores. El espectáculo, conocido como La Cinéscénie, creció hasta convertirse en una gran producción que ha sido vista por más de 13 millones de personas.

A finales de los años 80, De Villiers amplió el proyecto y convirtió los terrenos cercanos al castillo en un parque temático. Así nació Puy du Fou, que abrió sus puertas en 1989.

En 2012 comenzó su expansión internacional. Al sumar sus parques de Francia y España, recibió 4.7 millones de visitantes durante 2025, un incremento de 47 por ciento respecto a 2022. Ese mismo año generó más de 330 millones de dólares en ingresos, de acuerdo con Bloomberg.

Esto sabemos sobre las polémicas por el parque de diversiones Puy du Fou

A pesar del éxito del parque de diversiones, Puy du Fou no se salva de las críticas debido a la polémica que genera entre algunos de los visitantes por la forma en la que presenta la historia.

Hay quienes consideran que sus producciones ofrecen una interpretación nacionalista en la que se exaltan raíces cristianas y victorias militares, pero omiten o simplifican episodios incómodos.

“No aprendes nada en Puy du Fou”, se quejaron cuatro académicos franceses en su libro sobre el parque, publicado en 2022. Además de la falta de respeto por el detalle histórico, debido a que el parque borra la diversidad religiosa de Francia y retrata como villanos malvados a distintos personajes.

En el caso del parque español, especialistas cuestionan la falta de referencias a acontecimientos como la expulsión de los judíos y la dictadura de Francisco Franco. También señalan que algunas representaciones glorifican la historia colonial española y presentan una visión idealizada de la grandeza nacional.

La dirección de Puy du Fou rechaza estas críticas y sostiene que sus espectáculos son obras de creación artística; además, señala que la historia ofrece distintas interpretaciones.

Con información de Bloomberg.